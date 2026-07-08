Арсенал кутилмаган трансферни амалга оширмоқда: Лондонликлар бир йилдан бери майдонга тушмаган дарвозабонни сафига қўшиб олади

·0·Спорт
Арсенал кутилмаган трансферни амалга оширмоқда: Лондонликлар бир йилдан бери майдонга тушмаган дарвозабонни сафига қўшиб олади

Лондоннинг Арсенал клуби трансфер бозорида кутилмаган юришни амалга оширмоқда. "Канонирлар" Лидс Юнайтед жамоасининг собиқ посбони Иллан Меслиер билан шартнома имзолашга яқин турибди. 26 ёшли франциялик дарвозабон Эмиратес Стадиумга эркин агент мақомида келиб қўшилиши кутилмоқда. Микел Артета жамоанинг дарвозабонлар чизиғини кучайтириш мақсадида ушбу тажрибали ўйинчини танлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри хабарига кўра, Арсенал раҳбарияти Меслиер билан музокараларни якунлаган ва футболчи тез орада тиббий кўрикдан ўтади. Клуб мутасаддилари ушбу трансферни "паст хавфли, аммо юқори натижали" инвестиция сифатида баҳоламоқда. Лидс Юнайтед билан шартномаси якунланганидан сўнг эркин агентга айланган дарвозабон Ғарбий Ёркширда ўтказган етти мавсуми давомида 215 та учрашувда иштирок этиб, катта тажриба тўплашга улгурган.

Меслиернинг трансфери Арсенал учун стратегик аҳамиятга эга. У жамоанинг асосий дарвозабони Давид Рая ва Кепа Арризабалага учун тажрибали ўринбосар вазифасини ўтайди. Бироқ, бу трансфернинг ўзига хос жиҳати шундаки, франциялик посбон узоқ вақтдан бери расмий ўйинларда иштирок этмаган. У сўнгги бор 2025-йилнинг март ойида Лидс Юнайтед сафида Суонси Сити билан баҳсда (2:2) майдонга тушган эди.

Sport формаси ва мураббийлар ишончи

2024-25-йилги мавсумда Чемпионшипда ўйин сифати пасайиб кетгани сабабли, Иллан Меслиер мураббий Даниел Фарке қўл остида асосий таркибдаги жойини йўқотган эди. Натижада у бир йилдан ортиқ вақтни захира ўриндиғида ёки қайдномадан ташқарида ўтказди. Шунга қарамай, Арсенал дарвозабонлар бўйича мураббийи Инаки Кана ўйинчининг замонавий футбол тизимига мос келишига ишонмоқда.

Меслиернинг оёқ билан ўйнаш қобилияти ва ҳужумларни бошлашдаги маҳорати ўз вақтида Марсельо Биелса даврида юқори баҳоланган эди. Айнан шу хусусиятлар Микел Артетанинг тактик схемаларида муҳим ўрин тутади. Goal.com маълумотларига кўра, Лондон клуби мураббийлар штаби футболчининг жисмоний ҳолатини тезда тиклаш мумкин деб ҳисобламоқда.

Ёш иқтидорлар учун имконият

Меслиернинг келиши клубнинг бошқа бир ёш дарвозабони Томмй Сетфорднинг тақдирига ҳам таъсир қилади. Англия У-21 терма жамоаси аъзоси бўлган 20 ёшли Сетфорд асосий жамоа сафида ўтказган иккита ўйинида ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолиб, мутахассислар эътиборини тортган эди. Бироқ, унинг ўсиши учун доимий ўйин амалиёти зарур.

Арсенал раҳбарияти Меслиерни учинчи рақамли ёки кубок ўйинлари учун мўлжалланган вариант сифатида сақлаб қолган ҳолда, Сетфордни ижарага бериб юборишни режалаштирмоқда. Бу орқали ёш посбон қуйи лигаларда тажриба тўплаб, келажакда "канонирлар"нинг асосий таркиби учун курашишга тайёр бўлиб қайтиши кўзланган.

Ушбу трансфер Лондон клубининг умумий таркиб чуқурлигини ошириш стратегиясининг бир қисмидир. Дарвозабонлар чизиғидаги ўзгаришлардан ташқари, Арсенал ҳимоя чизиғи учун ҳам бир нечта номзодларни кўриб чиқмоқда. Бу кутилаётган кетишлар фонида жамоанинг барқарорлигини таъминлашга хизмат қилади.

АрсеналТрансферИллан МеслиерАнглия Премер-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мисрлик футболчи ЖЧ-2026 натижалари олдиндан белгилаб қўйилганини даъво қилдиМисрлик футболчи ЖЧ-2026 натижалари олдиндан белгилаб қўйилганини даъво қилдиБугун, 13:39Килиан Мбаппе ва Лионель Месси ўртасидаги реванш: Франция юлдузи ЖЧ-2026 тахтини кўзламоқдаКилиан Мбаппе ва Лионель Месси ўртасидаги реванш: Франция юлдузи ЖЧ-2026 тахтини кўзламоқдаБугун, 12:56Месси Қатардаги рекордини янгилади: ЖЧ-2026да телбавор статистика!Месси Қатардаги рекордини янгилади: ЖЧ-2026да телбавор статистика!Бугун, 12:53ЕЧЛда дебют: "Сабах"нинг тарихий ғалабаси ва Раҳмоналиевнинг муваффақиятиЕЧЛда дебют: "Сабах"нинг тарихий ғалабаси ва Раҳмоналиевнинг муваффақиятиБугун, 12:48Португалия терма жамоасининг инқирози: Роберто Мартинез ва Криштиану Роналду хатосиПортугалия терма жамоасининг инқирози: Роберто Мартинез ва Криштиану Роналду хатосиБугун, 12:11Жуд Беллингем ва Англия афсоналари: Реал Мадрид юлдузи янги мақомга кўтарилдиЖуд Беллингем ва Англия афсоналари: Реал Мадрид юлдузи янги мақомга кўтарилдиБугун, 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди