Арсенал кутилмаган трансферни амалга оширмоқда: Лондонликлар бир йилдан бери майдонга тушмаган дарвозабонни сафига қўшиб олади
Лондоннинг Арсенал клуби трансфер бозорида кутилмаган юришни амалга оширмоқда. "Канонирлар" Лидс Юнайтед жамоасининг собиқ посбони Иллан Меслиер билан шартнома имзолашга яқин турибди. 26 ёшли франциялик дарвозабон Эмиратес Стадиумга эркин агент мақомида келиб қўшилиши кутилмоқда. Микел Артета жамоанинг дарвозабонлар чизиғини кучайтириш мақсадида ушбу тажрибали ўйинчини танлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри хабарига кўра, Арсенал раҳбарияти Меслиер билан музокараларни якунлаган ва футболчи тез орада тиббий кўрикдан ўтади. Клуб мутасаддилари ушбу трансферни "паст хавфли, аммо юқори натижали" инвестиция сифатида баҳоламоқда. Лидс Юнайтед билан шартномаси якунланганидан сўнг эркин агентга айланган дарвозабон Ғарбий Ёркширда ўтказган етти мавсуми давомида 215 та учрашувда иштирок этиб, катта тажриба тўплашга улгурган.
Меслиернинг трансфери Арсенал учун стратегик аҳамиятга эга. У жамоанинг асосий дарвозабони Давид Рая ва Кепа Арризабалага учун тажрибали ўринбосар вазифасини ўтайди. Бироқ, бу трансфернинг ўзига хос жиҳати шундаки, франциялик посбон узоқ вақтдан бери расмий ўйинларда иштирок этмаган. У сўнгги бор 2025-йилнинг март ойида Лидс Юнайтед сафида Суонси Сити билан баҳсда (2:2) майдонга тушган эди.
Sport формаси ва мураббийлар ишончи2024-25-йилги мавсумда Чемпионшипда ўйин сифати пасайиб кетгани сабабли, Иллан Меслиер мураббий Даниел Фарке қўл остида асосий таркибдаги жойини йўқотган эди. Натижада у бир йилдан ортиқ вақтни захира ўриндиғида ёки қайдномадан ташқарида ўтказди. Шунга қарамай, Арсенал дарвозабонлар бўйича мураббийи Инаки Кана ўйинчининг замонавий футбол тизимига мос келишига ишонмоқда.
Меслиернинг оёқ билан ўйнаш қобилияти ва ҳужумларни бошлашдаги маҳорати ўз вақтида Марсельо Биелса даврида юқори баҳоланган эди. Айнан шу хусусиятлар Микел Артетанинг тактик схемаларида муҳим ўрин тутади. Goal.com маълумотларига кўра, Лондон клуби мураббийлар штаби футболчининг жисмоний ҳолатини тезда тиклаш мумкин деб ҳисобламоқда.
Ёш иқтидорлар учун имкониятМеслиернинг келиши клубнинг бошқа бир ёш дарвозабони Томмй Сетфорднинг тақдирига ҳам таъсир қилади. Англия У-21 терма жамоаси аъзоси бўлган 20 ёшли Сетфорд асосий жамоа сафида ўтказган иккита ўйинида ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолиб, мутахассислар эътиборини тортган эди. Бироқ, унинг ўсиши учун доимий ўйин амалиёти зарур.
Арсенал раҳбарияти Меслиерни учинчи рақамли ёки кубок ўйинлари учун мўлжалланган вариант сифатида сақлаб қолган ҳолда, Сетфордни ижарага бериб юборишни режалаштирмоқда. Бу орқали ёш посбон қуйи лигаларда тажриба тўплаб, келажакда "канонирлар"нинг асосий таркиби учун курашишга тайёр бўлиб қайтиши кўзланган.
Ушбу трансфер Лондон клубининг умумий таркиб чуқурлигини ошириш стратегиясининг бир қисмидир. Дарвозабонлар чизиғидаги ўзгаришлардан ташқари, Арсенал ҳимоя чизиғи учун ҳам бир нечта номзодларни кўриб чиқмоқда. Бу кутилаётган кетишлар фонида жамоанинг барқарорлигини таъминлашга хизмат қилади.
…