Temu иловасидан буюртма қилинган парашют спортчининг ўлими билан тугашига оз қолди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Финландиялик экстремал спортчи Каспер Кумпулайнен интернет-дўкондан харид қилинган арзон парашютни синовдан ўтказди. Тажриба эса кутилганидан анча хавфли тус олди.
Спортчи парашют сифатини текшириш учун баланд жарликдан сакраган. Бироқ асосий парашют ҳавода тўлиқ очилмай, йиртилиб кетган. Вазият бир неча сония ичида фожиа билан тугаши мумкин эди.
Яхшиямки, Кумпулайнен хавфсизлик чораси сифатида захира парашютини ҳам таққан эди. Айнан шу захира парашюти унинг ҳаётини сақлаб қолди.
Ҳодисадан сўнг спортчи ҳазил аралаш, бундай маҳсулотни сотиб олганлар иккинчи марта фикр қолдира олмаса керак, дея изоҳ берган. Воқеа ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…