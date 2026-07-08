Ўлик ҳайвонлар орасида яшаб келган икки нафар бола топилди

·0·Дунё
Ўлик ҳайвонлар орасида яшаб келган икки нафар бола топилди

АҚШнинг Филадельфия шаҳрида ўтказилган ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар рейди давомида аянчли ҳолат аниқланди. ФБР ходимлари шаҳарнинг шимоли-шарқий қисмидаги уйлардан бирида ўта оғир санитария шароитида яшаб келаётган икки нафар болани топди.

Дастлабки маълумотларга кўра, тинтув вақтида уй ичида бир нечта ўлик мушук ва камида битта ўлик итнинг жасади аниқланган. Манбалар болалар узоқ вақт давомида айнан шу оғир шароитда яшаб келган бўлиши мумкинлигини билдирмоқда.

Воқеа юзасидан ҳуқуқ-тартибот идоралари суриштирув бошлаган. Мутахассислар уйда болаларнинг яшаш шароити, уларнинг соғлиғи ва парвариши билан боғлиқ барча ҳолатларни ўрганмоқда.

Болалар хавфсиз жойга олиб чиқилган бўлиб, уларга зарур тиббий ва психологик ёрдам кўрсатилаётгани айтилмоқда. Ҳозирча воқеа юзасидан расмий идоралар батафсил маълумот бермаган, тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яқин Шарқда уруш олови: АҚШ Эрондаги ҳарбий объектларга зарбалар йўлладиЯқин Шарқда уруш олови: АҚШ Эрондаги ҳарбий объектларга зарбалар йўлладиБугун, 12:38Автоматик парковкадаги даҳшат: аёл машина остида қолди (видео)Автоматик парковкадаги даҳшат: аёл машина остида қолди (видео)Бугун, 12:12Бепул операция қилинган бемор шифокорга хўроз ва товуқ совға қилдиБепул операция қилинган бемор шифокорга хўроз ва товуқ совға қилдиБугун, 12:02Оятуллоҳ Али Хоманаийнинг жасади Ироққа етказилди, дафн 9 июлгача давом этадиОятуллоҳ Али Хоманаийнинг жасади Ироққа етказилди, дафн 9 июлгача давом этадиБугун, 12:01Россия Украинага тунги ракета ва дронлар ҳужумини уюштирдиРоссия Украинага тунги ракета ва дронлар ҳужумини уюштирдиБугун, 11:2521 ёшли йигит уй орзусидан кечиб, бобоси билан Жаҳон чемпионатига чипта олди21 ёшли йигит уй орзусидан кечиб, бобоси билан Жаҳон чемпионатига чипта олдиБугун, 05:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди