Дунё пойабзалларининг 20 фоизи ишлаб чиқариладиган шаҳарда фожиа
Хитойнинг Фуцзян провинциясида жойлашган Жинжианг шаҳридаги йирик пойабзал фабрикасида 9 июль куни кучли ёнғин содир бўлди. Дастлабки маълумотларга кўра, ушбу фожиали ҳодиса оқибатида камида 28 киши ҳалок бўлган. Қутқарув ишлари ҳануз давом этаётгани сабабли қурбонлар сони яна ортиши мумкин. Бу ҳақда BBC хабар берди.
Маҳаллий Sinxua ахборот агентлиги тарқатган видеоларда фабрика биносидан улкан қора тутун осмонга кўтарилгани, айрим ходимлар эса қутқарилиш илинжида бинo томида қолиб кетганини кўриш мумкин. Ёнғин ҳақида хабар олингач, воқеа жойига юзлаб ўт ўчирувчилар ва қутқарув хизматлари сафарбар этилди.
Хитой раиси Си Цзиньпин фожиа муносабати билан баёнот бериб, кўп сонли инсонлар ҳалок бўлганидан чуқур афсус билдирган. Шунингдек, у ёнғин сабабларини ҳар томонлама ўрганиш, айбдорларни аниқлаш ва уларни қонун доирасида қатъий жавобгарликка тортиш бўйича топшириқ берди.
Фуцзян провинциясидаги Жинжианг шаҳри дунёда Хитойнинг “пойабзал пойтахти” сифатида танилган. Расмий маълумотларга кўра, жаҳонда ишлаб чиқариладиган спорт пойабзалларининг қарийб 20 фоизи айнан шу шаҳарда тайёрланади. Шу боис мазкур ҳудуд мамлакатнинг энг йирик саноат марказларидан бири ҳисобланади.
Дастлабки маълумотларга кўра, ёнғин маҳаллий вақт билан соат 12:00 атрофида Huiteng Footwear фабрикасида бошланган. Ҳодиса содир бўлган захотиёқ юзлаб қутқарувчилар ва ўт ўчириш техникалари воқеа жойига етиб келган. Фабрикадан 200 нафардан ортиқ одам хавфсиз ҳудудга эвакуация қилинган. Ҳозирча жароҳат олганлар сони бўйича аниқ маълумот эълон қилинмаган.
Терговнинг дастлабки хулосаларига кўра, ёнғин фабриканинг биринчи қаватида бошланган бўлиши мумкин. Айнан ушбу ҳудудда тез ёнувчи материаллар ва ишлаб чиқариш учун мўлжалланган хомашё сақлангани сабабли аланга жуда қисқа вақт ичида бутун бинога тарқалган.
…