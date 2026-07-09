Дунё пойабзалларининг 20 фоизи ишлаб чиқариладиган шаҳарда фожиа

·48·Дунё
Дунё пойабзалларининг 20 фоизи ишлаб чиқариладиган шаҳарда фожиа

Хитойнинг Фуцзян провинциясида жойлашган Жинжианг шаҳридаги йирик пойабзал фабрикасида 9 июль куни кучли ёнғин содир бўлди. Дастлабки маълумотларга кўра, ушбу фожиали ҳодиса оқибатида камида 28 киши ҳалок бўлган. Қутқарув ишлари ҳануз давом этаётгани сабабли қурбонлар сони яна ортиши мумкин. Бу ҳақда BBC хабар берди.

Маҳаллий Sinxua ахборот агентлиги тарқатган видеоларда фабрика биносидан улкан қора тутун осмонга кўтарилгани, айрим ходимлар эса қутқарилиш илинжида бинo томида қолиб кетганини кўриш мумкин. Ёнғин ҳақида хабар олингач, воқеа жойига юзлаб ўт ўчирувчилар ва қутқарув хизматлари сафарбар этилди.

Хитой раиси Си Цзиньпин фожиа муносабати билан баёнот бериб, кўп сонли инсонлар ҳалок бўлганидан чуқур афсус билдирган. Шунингдек, у ёнғин сабабларини ҳар томонлама ўрганиш, айбдорларни аниқлаш ва уларни қонун доирасида қатъий жавобгарликка тортиш бўйича топшириқ берди.

Фуцзян провинциясидаги Жинжианг шаҳри дунёда Хитойнинг “пойабзал пойтахти” сифатида танилган. Расмий маълумотларга кўра, жаҳонда ишлаб чиқариладиган спорт пойабзалларининг қарийб 20 фоизи айнан шу шаҳарда тайёрланади. Шу боис мазкур ҳудуд мамлакатнинг энг йирик саноат марказларидан бири ҳисобланади.

Дастлабки маълумотларга кўра, ёнғин маҳаллий вақт билан соат 12:00 атрофида Huiteng Footwear фабрикасида бошланган. Ҳодиса содир бўлган захотиёқ юзлаб қутқарувчилар ва ўт ўчириш техникалари воқеа жойига етиб келган. Фабрикадан 200 нафардан ортиқ одам хавфсиз ҳудудга эвакуация қилинган. Ҳозирча жароҳат олганлар сони бўйича аниқ маълумот эълон қилинмаган.

Терговнинг дастлабки хулосаларига кўра, ёнғин фабриканинг биринчи қаватида бошланган бўлиши мумкин. Айнан ушбу ҳудудда тез ёнувчи материаллар ва ишлаб чиқариш учун мўлжалланган хомашё сақлангани сабабли аланга жуда қисқа вақт ичида бутун бинога тарқалган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тинчлик таклифлари рад этилди: Путин янги ҳужумга тайёрланмоқда...Тинчлик таклифлари рад этилди: Путин янги ҳужумга тайёрланмоқда...Бугун, 21:35Англияда энг кўп қўйилган исм яна Муҳаммад бўлдиАнглияда энг кўп қўйилган исм яна Муҳаммад бўлдиБугун, 20:32Эрдўған саммитдан кейин ғайриоддий совға берди: Европа етакчилари уни сақлашда қийналдиЭрдўған саммитдан кейин ғайриоддий совға берди: Европа етакчилари уни сақлашда қийналдиБугун, 18:3612-қаватдан дивани билан учиб кетган эркак: Хитойдаги торнадо даҳшати12-қаватдан дивани билан учиб кетган эркак: Хитойдаги торнадо даҳшатиБугун, 18:35Бухорода ўлдирилган ҳиндистонлик талаба иши Ҳиндистонда ҳам очилдиБухорода ўлдирилган ҳиндистонлик талаба иши Ҳиндистонда ҳам очилдиБугун, 18:2645 ёшли чўпон шер чангалидан 30 дақиқадан сўнг тирик чиқди45 ёшли чўпон шер чангалидан 30 дақиқадан сўнг тирик чиқдиБугун, 18:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда