Apple кутилмаган қарорга келди: iPhone 17 ишлаб чиқариш ҳажми кескин қисқартирилади
Apple компанияси келгуси йилда тақдим этилиши кутилаётган iPhone 17 моделининг ишлаб чиқариш режаларига жиддий ўзгартириш киритди. Сўнгги маълумотларга кўра, технология гиганти базавий моделни ишлаб чиқариш ҳажмини дастлаб режалаштирилган кўрсаткичдан қарийб учдан бир қисмга камайтиришга мажбур бўлган. Бу қарор смартфон бозоридаги иқтисодий ўзгаришлар ва бутловчи қисмлар нархининг ошиши билан бевосита боғлиқдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Фихед Фокус Дигитал инсайдерининг хабар беришича, Apple дастлаб ишлаб чиқариш линияларидаги юкламани 15 фоизга туширишни режалаштирган эди. Бироқ жорий ҳафта давомида ушбу кўрсаткич 33 фоизга қадар оширилган. Бундай кескин қадам компаниянинг келгуси йилги стратегиясида сезиларли ўзгаришлар содир бўлаётганидан далолат беради.
Хотира модуллари нархи асосий муаммога айландиИшлаб чиқаришнинг қисқаришига асосий сабаб сифатида хотира чиплари (RAM ва флеш-хотира) нархининг ҳаддан ташқари кўтарилиб кетгани кўрсатилмоқда. Apple ўз қурилмаларида юқори сифатли ва тезкор хотира модулларидан фойдаланиши сабабли, бутловчи қисмлар бозоридаги нарх навоси смартфоннинг таннархига сезиларли таъсир ўтказмоқда. Базавий iPhone 17 модели учун бу ҳолат рентабелликнинг пасайишига олиб келади.
Шуни таъкидлаш жоизки, iPhone 17 Pro ва iPhone 17 Pro Max каби юқори сегментдаги моделлар ҳозирча бундай чекловларга дуч келмаган. Pro-версиялар компания учун юқори маржиналликни таъминлайди, яни уларнинг таннархи ва сотув нархи ўртасидаги фарқ каттароқ. Шу сабабли, қимматлашган бутловчи қисмлар флагман моделларнинг фойда келтириш даражасига базавий моделчалик жиддий зарба бермайди.
Нархлар сиёсати ва келажакдаги ўзгаришларixbt.com маълумотига кўра, Apple сўнгги вақтларда ўзининг шахсий компьютерлари ва планшетлари нархини оширган бўлса-да, смартфонлар сегментида нарх барқарорлигини сақлаб қолишга уринмоқда. Бироқ, бутловчи қисмлар таннархининг ошиши узоқ вақт давомида нархларни ушлаб туриш имконини бермаслиги мумкин. Мутахассислар iPhone 18 сериясидан бошлаб смартфонлар нархи сезиларли даражада кўтарилишини башорат қилмоқдалар.
Ўзбекистон бозорида iPhone смартфонларига бўлган талаб юқорилигини ҳисобга олсак, ишлаб чиқариш ҳажмининг қисқариши келажакда базавий моделларнинг танқислигига ёки нархларнинг расмий кутилмалардан баландроқ бўлишига сабаб бўлиши мумкин. Ҳозирча Apple ушбу маълумотларга расмий муносабат билдирмаган.
Маълумот ўрнида айтиш жоизки, ушбу хабарни тарқатган Фихед Фокус Дигитал аввал ҳам Apple маҳсулотлари ҳақида аниқ маълумотларни тақдим этган. Хусусан, у iPhone SE4 дизайни ва компаниянинг букламафон лойиҳасини тўхтатгани ҳақидаги инсайдлари билан танилган эди.
…