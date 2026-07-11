Apple кутилмаган қарорга келди: iPhone 17 ишлаб чиқариш ҳажми кескин қисқартирилади

·46·Техно
Apple кутилмаган қарорга келди: iPhone 17 ишлаб чиқариш ҳажми кескин қисқартирилади

Apple компанияси келгуси йилда тақдим этилиши кутилаётган iPhone 17 моделининг ишлаб чиқариш режаларига жиддий ўзгартириш киритди. Сўнгги маълумотларга кўра, технология гиганти базавий моделни ишлаб чиқариш ҳажмини дастлаб режалаштирилган кўрсаткичдан қарийб учдан бир қисмга камайтиришга мажбур бўлган. Бу қарор смартфон бозоридаги иқтисодий ўзгаришлар ва бутловчи қисмлар нархининг ошиши билан бевосита боғлиқдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Фихед Фокус Дигитал инсайдерининг хабар беришича, Apple дастлаб ишлаб чиқариш линияларидаги юкламани 15 фоизга туширишни режалаштирган эди. Бироқ жорий ҳафта давомида ушбу кўрсаткич 33 фоизга қадар оширилган. Бундай кескин қадам компаниянинг келгуси йилги стратегиясида сезиларли ўзгаришлар содир бўлаётганидан далолат беради.

Хотира модуллари нархи асосий муаммога айланди

Ишлаб чиқаришнинг қисқаришига асосий сабаб сифатида хотира чиплари (RAM ва флеш-хотира) нархининг ҳаддан ташқари кўтарилиб кетгани кўрсатилмоқда. Apple ўз қурилмаларида юқори сифатли ва тезкор хотира модулларидан фойдаланиши сабабли, бутловчи қисмлар бозоридаги нарх навоси смартфоннинг таннархига сезиларли таъсир ўтказмоқда. Базавий iPhone 17 модели учун бу ҳолат рентабелликнинг пасайишига олиб келади.

Шуни таъкидлаш жоизки, iPhone 17 Pro ва iPhone 17 Pro Max каби юқори сегментдаги моделлар ҳозирча бундай чекловларга дуч келмаган. Pro-версиялар компания учун юқори маржиналликни таъминлайди, яни уларнинг таннархи ва сотув нархи ўртасидаги фарқ каттароқ. Шу сабабли, қимматлашган бутловчи қисмлар флагман моделларнинг фойда келтириш даражасига базавий моделчалик жиддий зарба бермайди.

Нархлар сиёсати ва келажакдаги ўзгаришлар

ixbt.com маълумотига кўра, Apple сўнгги вақтларда ўзининг шахсий компьютерлари ва планшетлари нархини оширган бўлса-да, смартфонлар сегментида нарх барқарорлигини сақлаб қолишга уринмоқда. Бироқ, бутловчи қисмлар таннархининг ошиши узоқ вақт давомида нархларни ушлаб туриш имконини бермаслиги мумкин. Мутахассислар iPhone 18 сериясидан бошлаб смартфонлар нархи сезиларли даражада кўтарилишини башорат қилмоқдалар.

Ўзбекистон бозорида iPhone смартфонларига бўлган талаб юқорилигини ҳисобга олсак, ишлаб чиқариш ҳажмининг қисқариши келажакда базавий моделларнинг танқислигига ёки нархларнинг расмий кутилмалардан баландроқ бўлишига сабаб бўлиши мумкин. Ҳозирча Apple ушбу маълумотларга расмий муносабат билдирмаган.

Маълумот ўрнида айтиш жоизки, ушбу хабарни тарқатган Фихед Фокус Дигитал аввал ҳам Apple маҳсулотлари ҳақида аниқ маълумотларни тақдим этган. Хусусан, у iPhone SE4 дизайни ва компаниянинг букламафон лойиҳасини тўхтатгани ҳақидаги инсайдлари билан танилган эди.

AppleiPhone 17СмартфонТехнологияБозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда дунёдаги энг йирик гибрид қуёш электр станцияси ишга туширилдиХитойда дунёдаги энг йирик гибрид қуёш электр станцияси ишга туширилдиБугун, 22:25Кутилмаган омад: Харидор Ryzen 7 7800X3D ўрнига янги Ryzen 7 9800X3D қабул қилиб олдиКутилмаган омад: Харидор Ryzen 7 7800X3D ўрнига янги Ryzen 7 9800X3D қабул қилиб олдиБугун, 21:21Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқдиЭнергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқдиБугун, 20:50Samsung Galaxy Ватч Ultra 2 ва Ватч 9 техник хусусиятлари ва нархлари маълум бўлдиSamsung Galaxy Ватч Ultra 2 ва Ватч 9 техник хусусиятлари ва нархлари маълум бўлдиБугун, 20:27Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етдиДунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етдиБугун, 19:53Авиация инқилоби: 45 метрда ҳавога кўтарилувчи Electra EL9 сертификатлашдан ўтмоқдаАвиация инқилоби: 45 метрда ҳавога кўтарилувчи Electra EL9 сертификатлашдан ўтмоқдаБугун, 19:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги