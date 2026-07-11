Камера ва карнайсиз ақлли кўзойнак: Эвен Реалитиес G2 модели тақдим этилди

·0·Техно
Камера ва карнайсиз ақлли кўзойнак: Эвен Реалитиес G2 модели тақдим этилди

Технология оламида ақлли кўзойнаклар кўпинча махфийлик ва атрофидагиларни пинҳона тасвирга олиш билан боғлиқ хавотирларни келтириб чиқаради. Бироқ, Эвен Реалитиес компанияси бу борада бутунлай бошқача йўлни танлади. Уларнинг янги G2 ақлли кўзойнаги на камерага, на карнайларга эга, аммо у иш самарадорлигини оширишни кўзлаган фойдаланувчилар учун энг қулай гаджетлардан бирига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Meta каби технологик гигантлар ўз қурилмаларини мультимедиа ва ижтимоий тармоқларга мослаштираётган бир пайтда, Эвен Реалитиес асосий эътиборни матнли маълумотлар ва маҳсулдорликка қаратган. Қурилманинг ўзига хослиги шундаки, у фойдаланувчининг кўз олдида яшил неон услубидаги монохром дисплейни ҳосил қилади. Бу эса атрофдагиларни ноқулай аҳволга солмасдан, муҳим хабарларни ўқиш ёки маълумотларни кўздан кечириш имконини беради.

Техник имкониятлар ва дизайн

Эвен Реалитиес G2 модели ўзидан олдинги G1 версиясига нисбатан сезиларли даражада такомиллаштирилган. Янги қурилма 1200 нит ёрқинликка эга дисплей билан жиҳозланган бўлиб, бу ҳар қандай ёруғлик шароитида маълумотларни аниқ кўришни таъминлайди. Шунингдек, дисплей майдони 75 фоизга кенгайтирилган ва кадрлар янгиланиш частотаси 60Hz га кўтарилган. Бу эса тасвирнинг силлиқ ва кўзга ёқимли бўлишига хизмат қилади.

Қурилманинг корпуси ҳам алоҳида эътиборга лойиқ. Кўзойнак рамкаси магний қотишмасидан, унинг қулоққа тақиладиган қисмлари эса титандан ишланган. Натижада гаджетнинг вазни бор-йўғи 35 граммни ташкил этади. Бундай енгиллик уни кун давомида чарчамасдан тақиб юриш имконини беради. Шунингдек, линзалар ультрабинафша нурларидан ҳимоя қилувчи (УВ протектион) қатлам билан қопланган, бу эса уни оддий қуёшдан ҳимояловчи кўзойнак сифатида ҳам фойдали қилади.

Фойдаланиш соҳалари ва автономлик

G2 ақлли кўзойнаги асосан қуйидаги тоифа вакиллари учун мўлжалланган:
  • Доимий равишда йиғилишларда қатнашадиган ва тезкор маълумотларга эҳтиёж сезадиган мутахассислар;
  • Тақдимот ўтказувчи нотиқлар (матнли эслатмаларни кўриб туриш учун);
  • Хорижий мамлакатларга кўп саёҳат қиладиган ва таржимага эҳтиёжманд инсонлар.

Қурилманинг смартфон билан алоқаси дастлабки босқичларда бироз узилишлар билан ишлаган бўлса-да, сўнгги дастурий янгиланишлар орқали бу муаммо бартараф этилган. Ҳозирда кўзойнак телефон билан барқарор боғланиб, билдиришномаларни кечикишларсиз кўрсатмоқда.

Батарея қуввати борасида ҳам компания жиддий натижаларга эришганини таъкидламоқда. Бир марта қувватлаш орқали кўзойнак икки кунгача хизмат қилиши мумкин. Махсус ғилоф эса қурилмани етти мартагача тўлиқ қувватлантириш имкониятига эга. Гарчи ғилоф ўлчами бироз йирик бўлса-да, у кўзойнакни ташқи таъсирлардан ишончли ҳимоя қилади.

Хулоса қилиб айтганда, Эвен Реалитиес G2 — бу замонавий технологияларни классик кўриниш билан уйғунлаштирган гаджетдир. У ўз фойдаланувчисига "темир одам" каби маълумотлар оқимини тақдим этса-да, атрофдагиларнинг шахсий дахлсизлигини бузмайди. Бу эса келажакдаги ақлли қурилмалар учун янги стандарт бўлиши мумкин.

Смарт ГлассесЭвен РеалитиесТехнологияГаджетИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NVIDIA GeForce RTX 50 видео карталаридаги яширин ҲотSpot датчиги ишга туширилдиNVIDIA GeForce RTX 50 видео карталаридаги яширин ҲотSpot датчиги ишга туширилдиБугун, 22:50Хитойда дунёдаги энг йирик гибрид қуёш электр станцияси ишга туширилдиХитойда дунёдаги энг йирик гибрид қуёш электр станцияси ишга туширилдиБугун, 22:25Apple кутилмаган қарорга келди: iPhone 17 ишлаб чиқариш ҳажми кескин қисқартириладиApple кутилмаган қарорга келди: iPhone 17 ишлаб чиқариш ҳажми кескин қисқартириладиБугун, 21:57Кутилмаган омад: Харидор Ryzen 7 7800X3D ўрнига янги Ryzen 7 9800X3D қабул қилиб олдиКутилмаган омад: Харидор Ryzen 7 7800X3D ўрнига янги Ryzen 7 9800X3D қабул қилиб олдиБугун, 21:21Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқдиЭнергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқдиБугун, 20:50Samsung Galaxy Ватч Ultra 2 ва Ватч 9 техник хусусиятлари ва нархлари маълум бўлдиSamsung Galaxy Ватч Ultra 2 ва Ватч 9 техник хусусиятлари ва нархлари маълум бўлдиБугун, 20:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги