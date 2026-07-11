Камера ва карнайсиз ақлли кўзойнак: Эвен Реалитиес G2 модели тақдим этилди
Технология оламида ақлли кўзойнаклар кўпинча махфийлик ва атрофидагиларни пинҳона тасвирга олиш билан боғлиқ хавотирларни келтириб чиқаради. Бироқ, Эвен Реалитиес компанияси бу борада бутунлай бошқача йўлни танлади. Уларнинг янги G2 ақлли кўзойнаги на камерага, на карнайларга эга, аммо у иш самарадорлигини оширишни кўзлаган фойдаланувчилар учун энг қулай гаджетлардан бирига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Meta каби технологик гигантлар ўз қурилмаларини мультимедиа ва ижтимоий тармоқларга мослаштираётган бир пайтда, Эвен Реалитиес асосий эътиборни матнли маълумотлар ва маҳсулдорликка қаратган. Қурилманинг ўзига хослиги шундаки, у фойдаланувчининг кўз олдида яшил неон услубидаги монохром дисплейни ҳосил қилади. Бу эса атрофдагиларни ноқулай аҳволга солмасдан, муҳим хабарларни ўқиш ёки маълумотларни кўздан кечириш имконини беради.
Техник имкониятлар ва дизайнЭвен Реалитиес G2 модели ўзидан олдинги G1 версиясига нисбатан сезиларли даражада такомиллаштирилган. Янги қурилма 1200 нит ёрқинликка эга дисплей билан жиҳозланган бўлиб, бу ҳар қандай ёруғлик шароитида маълумотларни аниқ кўришни таъминлайди. Шунингдек, дисплей майдони 75 фоизга кенгайтирилган ва кадрлар янгиланиш частотаси 60Hz га кўтарилган. Бу эса тасвирнинг силлиқ ва кўзга ёқимли бўлишига хизмат қилади.
Қурилманинг корпуси ҳам алоҳида эътиборга лойиқ. Кўзойнак рамкаси магний қотишмасидан, унинг қулоққа тақиладиган қисмлари эса титандан ишланган. Натижада гаджетнинг вазни бор-йўғи 35 граммни ташкил этади. Бундай енгиллик уни кун давомида чарчамасдан тақиб юриш имконини беради. Шунингдек, линзалар ультрабинафша нурларидан ҳимоя қилувчи (УВ протектион) қатлам билан қопланган, бу эса уни оддий қуёшдан ҳимояловчи кўзойнак сифатида ҳам фойдали қилади.
Фойдаланиш соҳалари ва автономликG2 ақлли кўзойнаги асосан қуйидаги тоифа вакиллари учун мўлжалланган:
- Доимий равишда йиғилишларда қатнашадиган ва тезкор маълумотларга эҳтиёж сезадиган мутахассислар;
- Тақдимот ўтказувчи нотиқлар (матнли эслатмаларни кўриб туриш учун);
- Хорижий мамлакатларга кўп саёҳат қиладиган ва таржимага эҳтиёжманд инсонлар.
Қурилманинг смартфон билан алоқаси дастлабки босқичларда бироз узилишлар билан ишлаган бўлса-да, сўнгги дастурий янгиланишлар орқали бу муаммо бартараф этилган. Ҳозирда кўзойнак телефон билан барқарор боғланиб, билдиришномаларни кечикишларсиз кўрсатмоқда.
Батарея қуввати борасида ҳам компания жиддий натижаларга эришганини таъкидламоқда. Бир марта қувватлаш орқали кўзойнак икки кунгача хизмат қилиши мумкин. Махсус ғилоф эса қурилмани етти мартагача тўлиқ қувватлантириш имкониятига эга. Гарчи ғилоф ўлчами бироз йирик бўлса-да, у кўзойнакни ташқи таъсирлардан ишончли ҳимоя қилади.
Хулоса қилиб айтганда, Эвен Реалитиес G2 — бу замонавий технологияларни классик кўриниш билан уйғунлаштирган гаджетдир. У ўз фойдаланувчисига "темир одам" каби маълумотлар оқимини тақдим этса-да, атрофдагиларнинг шахсий дахлсизлигини бузмайди. Бу эса келажакдаги ақлли қурилмалар учун янги стандарт бўлиши мумкин.
…