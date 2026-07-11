Хитойда дунёдаги энг йирик гибрид қуёш электр станцияси ишга туширилди

·0·Техно
Хитойда дунёдаги энг йирик гибрид қуёш электр станцияси ишга туширилди

Хитойнинг Чина Треэ Горгес Корпоратион (КТГ) корпорацияси қайта тикланувчи энергия соҳасида инқилобий қадам ташлаб, Гоби саҳросида дунёдаги энг йирик гибрид қуёш электр станциясини тижорий фойдаланишга топширди. Шинжон-Уйғур автоном туманининг Хами шаҳри яқинида барпо этилган ушбу улкан мажмуа нафақат ўзининг 1 ГВ қуввати, балки энергияни сақлашнинг ноёб технологияси билан ҳам жаҳон ҳамжамияти эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Лойиҳа ўзида икки хил авлод технологиясини бирлаштирган: анъанавий фотоэлектр панеллари (900 МВ) ва қуёш иссиқлик қурилмаси (КСП, 100 МВ). Умумий қиймати 3,53 миллиард юанни (тахминан 480 миллион доллар) ташкил этган ушбу мажмуа 1817 гектар майдонни эгаллаган. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу станция Дубайдаги 950 МВ қувватга эга Ноор Энергй 1 лойиҳасини ортда қолдириб, ўз тоифасида жаҳон етакчисига айланди.

Эритилган туз ёрдамида тунги энергия

Мазкур лойиҳанинг энг асосий технологик ютуғи — эритилган тузга асосланган энергияни сақлаш тизимидир. Кун давомида 260 мингта махсус кўзгулар қуёш нурини қабул қилувчи қурилмаларга йўналтиради ва махсус иссиқлик ташувчини 550 °К ҳароратгача қиздиради. Тўпланган иссиқлик қуёш ботганидан кейин ҳам электр энергияси ишлаб чиқариш имконини беради: иссиқ туз сувни буғга айлантиради, у эса турбиналарни ҳаракатга келтиради.

Ушбу технология анъанавий литий-ионли аккумуляторларсиз қуёш ботганидан кейин яна 8 соат давомида барқарор энергия бериш имконини яратади. Муҳандисларнинг таъкидлашича, лойиҳада такомиллаштирилган Френел чизиқли рефлекторлари қўлланилган бўлиб, бу самарадорликни ўхшаш тизимларга нисбатан 10 фоизга оширади. Ягона бошқарув тизими эса қуёш панеллари ва иссиқлик блокининг ишини мувофиқлаштириб боради.

Иқтисодий ва экологик самарадорлик

Хами шаҳридаги мажмуа тўлиқ қувват билан ишлашни бошлагач, йилига тахминан 2,07 ТВт·соат электр энергияси ишлаб чиқариши кутилмоқда. КТГ ҳисоб-китобларига кўра, бу миқдор 830 мингдан ортиқ хонадонни узлуксиз электр энергияси билан таъминлаш учун етарли ҳисобланади. Ўзбекистон каби қуёшли ўлка учун ҳам бундай гибрид технологиялар келажакда энергетика мустақиллигини таъминлашда муҳим намуна бўлиши мумкин.

Хитой энергетика соҳасидаги экспансиясини тўхтатиш ниятида эмас. Келгусида Хами станциясининг қувватини 3 ГВга етказиш режалаштирилган. Шунингдек, айни дамда ушбу ҳудуд яқинида яна бир йирик гибрид объект қурилмоқда. Унинг умумий қуввати 1,5 ГВни ташкил этиб, шундан 1,3 ГВи фотоэлектр панеллари ва 150 МВи қуёш иссиқлик генерациясига йўналтирилади.

Ушбу лойиҳа қайта тикланувчи энергия манбаларининг асосий камчилиги — беқарорлик муаммосини ҳал қилишда муҳим босқичдир. Қуёш бўлмаган вақтда ҳам энергия ишлаб чиқариш имконияти яшил энергетикани анъанавий кўмир ва газ станциялари билан рақобатда устунликка олиб чиқади.

ХитойҚуёш ЭнергиясиГибрид СтанцияТехнологияГоби Саҳроси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple кутилмаган қарорга келди: iPhone 17 ишлаб чиқариш ҳажми кескин қисқартириладиApple кутилмаган қарорга келди: iPhone 17 ишлаб чиқариш ҳажми кескин қисқартириладиБугун, 21:57Кутилмаган омад: Харидор Ryzen 7 7800X3D ўрнига янги Ryzen 7 9800X3D қабул қилиб олдиКутилмаган омад: Харидор Ryzen 7 7800X3D ўрнига янги Ryzen 7 9800X3D қабул қилиб олдиБугун, 21:21Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқдиЭнергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқдиБугун, 20:50Samsung Galaxy Ватч Ultra 2 ва Ватч 9 техник хусусиятлари ва нархлари маълум бўлдиSamsung Galaxy Ватч Ultra 2 ва Ватч 9 техник хусусиятлари ва нархлари маълум бўлдиБугун, 20:27Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етдиДунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етдиБугун, 19:53Авиация инқилоби: 45 метрда ҳавога кўтарилувчи Electra EL9 сертификатлашдан ўтмоқдаАвиация инқилоби: 45 метрда ҳавога кўтарилувчи Electra EL9 сертификатлашдан ўтмоқдаБугун, 19:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги