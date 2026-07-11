150 миллион йиллик улкан динозавр ҳақидаги сир очилди

·0·Дунё
150 миллион йиллик улкан динозавр ҳақидаги сир очилди

Таиландлик палеонтологлар мамлакатнинг шимоли-шарқидаги Каласин провинциясидан топилган қазилма қолдиқлар асосида илм-фан учун янги динозавр турини аниқлади. Олимлар бу кашфиёт Юра даврида Жануби-Шарқий Осиёда яшаган улкан сауроподлар ҳақидаги билимларни кенгайтиришини таъкидламоқда.

Янги турга Uragasaurus kalasinensis номи берилган. Тадқиқотчиларнинг фикрича, у тахминан 150 миллион йил аввал яшаган бўлиб, узунлиги 20 метргача етган. Унинг энг ажралиб турадиган жиҳати жуда узун бўйни бўлиб, бу унга турли баландликдаги ўсимликлар билан озиқланиш имконини берган.

Тадқиқот муаллифи, Маҳасаракҳам университети олими доктор Апирут Нилпанапаннинг айтишича, қазилма 2008 йилда илк бор аниқланган Пху Ной ҳудудидаги бой археологик майдондан топилган. Бу ерда топилган қолдиқларнинг 90 фоиздан ортиғини динозавр суяклари ташкил этади.

Янги тур орқа умуртқа суягининг ўзига хос тузилиши орқали аниқланган. Компьютер томографияси (CT) таҳлиллари уни жуда узун бўйинли Mamenchisauridae оиласига мансуб эканини кўрсатди. Шу пайтгача бу оилага оид қазилмалар асосан Хитойда топилган бўлиб, мазкур кашфиёт Таиланд учун илк ҳолат ҳисобланади.

Олимларнинг таъкидлашича, динозавр суякларидаги ҳаво бўшлиқлари ва Y шаклидаги суяк тузилиши уни бошқа маълум турлардан ажратиб туради. Доктор Нилпанапан ҳатто янги тур кашф этилганини англаган лаҳзада ҳаяжондан компьютерига уриб юборганини тан олди.

Тадқиқот натижалари нуфузли Nature илмий журналида эълон қилинди. Бу Таиландда жорий йилда аниқланган иккинчи йирик динозавр кашфиёти бўлиб, мамлакат қадимда улкан сауроподлар яшаган муҳим ҳудудлардан бири бўлганини яна бир бор тасдиқлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Берлинда супермаркет кассири 11 соат гаровда ушлаб турилдиБерлинда супермаркет кассири 11 соат гаровда ушлаб турилдиБугун, 21:36Японияда “Бави” тўфони: 12 киши жабрланди (видео)Японияда “Бави” тўфони: 12 киши жабрланди (видео)Бугун, 21:23Германияда топилган 500 килолик Америка бомбаси шаҳарни оёққа турғиздиГерманияда топилган 500 килолик Америка бомбаси шаҳарни оёққа турғиздиБугун, 19:16Тожикистонда кучли иссиқ сабаб йўлга ўрнатилган пластик ажратгичлар эриб кетмоқда (видео)Тожикистонда кучли иссиқ сабаб йўлга ўрнатилган пластик ажратгичлар эриб кетмоқда (видео)Бугун, 18:51Вайрона остидаги 32 соат: 12 ёшли Фабиананинг табассуми интернетни ларзага солдиВайрона остидаги 32 соат: 12 ёшли Фабиананинг табассуми интернетни ларзага солдиБугун, 18:41Афғонистон аҳолиси сони расман эълон қилиндиАфғонистон аҳолиси сони расман эълон қилиндиБугун, 18:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди