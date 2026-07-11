150 миллион йиллик улкан динозавр ҳақидаги сир очилди
Таиландлик палеонтологлар мамлакатнинг шимоли-шарқидаги Каласин провинциясидан топилган қазилма қолдиқлар асосида илм-фан учун янги динозавр турини аниқлади. Олимлар бу кашфиёт Юра даврида Жануби-Шарқий Осиёда яшаган улкан сауроподлар ҳақидаги билимларни кенгайтиришини таъкидламоқда.
Янги турга Uragasaurus kalasinensis номи берилган. Тадқиқотчиларнинг фикрича, у тахминан 150 миллион йил аввал яшаган бўлиб, узунлиги 20 метргача етган. Унинг энг ажралиб турадиган жиҳати жуда узун бўйни бўлиб, бу унга турли баландликдаги ўсимликлар билан озиқланиш имконини берган.
Тадқиқот муаллифи, Маҳасаракҳам университети олими доктор Апирут Нилпанапаннинг айтишича, қазилма 2008 йилда илк бор аниқланган Пху Ной ҳудудидаги бой археологик майдондан топилган. Бу ерда топилган қолдиқларнинг 90 фоиздан ортиғини динозавр суяклари ташкил этади.
Янги тур орқа умуртқа суягининг ўзига хос тузилиши орқали аниқланган. Компьютер томографияси (CT) таҳлиллари уни жуда узун бўйинли Mamenchisauridae оиласига мансуб эканини кўрсатди. Шу пайтгача бу оилага оид қазилмалар асосан Хитойда топилган бўлиб, мазкур кашфиёт Таиланд учун илк ҳолат ҳисобланади.
Олимларнинг таъкидлашича, динозавр суякларидаги ҳаво бўшлиқлари ва Y шаклидаги суяк тузилиши уни бошқа маълум турлардан ажратиб туради. Доктор Нилпанапан ҳатто янги тур кашф этилганини англаган лаҳзада ҳаяжондан компьютерига уриб юборганини тан олди.
Тадқиқот натижалари нуфузли Nature илмий журналида эълон қилинди. Бу Таиландда жорий йилда аниқланган иккинчи йирик динозавр кашфиёти бўлиб, мамлакат қадимда улкан сауроподлар яшаган муҳим ҳудудлардан бири бўлганини яна бир бор тасдиқлади.
…