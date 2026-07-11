Кўмилган 500 килолик Америка бомбаси Германияда катта хавотир уйғотди

·3·Дунё
Кўмилган 500 килолик Америка бомбаси Германияда катта хавотир уйғотди

Германиянинг Кёльн шаҳрида Иккинчи жаҳон уруши давридан қолган авиация бомбаси топилиши йирик хавфсизлик операциясига сабаб бўлди. Топилма туфайли болалар шифохонаси тўлиқ эвакуация қилинди, минглаб аҳоли уйларини вақтинча тарк этишга мажбур бўлди. Бу ҳақда WDR нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, оғирлиги 500 килограмм бўлган Америка авиация бомбаси Кёльн-Ниппес туманидаги Йоханнес-Гисбертс боғи яқинида 10 июль куни эрталаб аниқланган. Бомба паркни ободонлаштириш ишлари бошланишидан аввал ўтказилган режали текширувлар давомида топилган. Хавфли топилма ҳақида дарҳол тегишли хизматларга хабар берилган ва ҳудуд атрофида фавқулодда хавфсизлик чоралари кўрилган.

Ўша куни тушдан кейин полиция ва қутқарув хизматлари кенг кўламли эвакуация ишларини бошлади. Мутахассислар соат 15:15 атрофида махсус операция ўтказиб, Иккинчи жаҳон уруши давридан қолган бомбани муваффақиятли тарзда зарарсизлантирди.

Хавфсизликни таъминлаш мақсадида Амстердам штрассе кўчасида жойлашган болалар шифохонасидан 60 нафар бемор, жумладан, муддатидан олдин туғилган чақалоқлар, уларнинг ота-оналари ҳамда тиббиёт ходимлари вақтинча бошқа тиббиёт муассасасига кўчирилди. Шу билан бирга, бомба топилган жой атрофида 500 метрлик хавфли ҳудуд белгиланиб, тахминан 4300 нафар маҳаллий аҳоли эвакуация қилинди.

Zanglagan yirik aviabomba yuk mashinasi kuzovida tasmalar bilan bog'langan.

Зарарсизлантириш операцияси вақтида шаҳарнинг бир қатор муҳим йўллари ҳам вақтинча ёпилди. Хусусан, Иннере Канальштрассе, Амстердам штрассе ва Штаммхаймер штрассе каби асосий кўчалар, шунингдек Зообрюкке (Ҳайвонот боғи кўприги) орқали транспорт ҳаракати ҳам чекланди. Бу эса Кёльннинг турли ҳудудларида катта транспорт тирбандликларини юзага келтирди.

Маълумотларга кўра, эвакуация ишлари туфайли болалар шифохонасининг шошилинч тиббий ёрдам бўлими ҳам вақтинча фаолиятини тўхтатган. Барча беморлар хавфсизлик нуқтаи назаридан Хольвайде шаҳар шифохонасига жойлаштирилган. Расмийларга кўра, операция муваффақиятли якунланганидан кейин беморларни навбатдаги куни яна ўз шифохонасига қайтариш режалаштирилган.

Иккинчи жаҳон уруши тугаганига қарийб саксон йил бўлганига қарамай, Германиянинг турли ҳудудларида ўша даврдан қолган портламаган авиация бомбалари ҳанузгача тез-тез учраб турибди. Шу боис қурилиш ва ободонлаштириш ишларидан аввал махсус текширувлар ўтказиш мамлакатда мажбурий хавфсизлик амалиёти ҳисобланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тожикистонда кучли иссиқ сабаб йўлга ўрнатилган пластик ажратгичлар эриб кетмоқда (видео)Тожикистонда кучли иссиқ сабаб йўлга ўрнатилган пластик ажратгичлар эриб кетмоқда (видео)Бугун, 18:51Вайрона остидаги 32 соат: 12 ёшли Фабиананинг табассуми интернетни ларзага солдиВайрона остидаги 32 соат: 12 ёшли Фабиананинг табассуми интернетни ларзага солдиБугун, 18:41Афғонистон аҳолиси сони расман эълон қилиндиАфғонистон аҳолиси сони расман эълон қилиндиБугун, 18:20Мужтабо Хоманаий: “Али Хоманаий ва бошқа қурбонлар учун қасос олинади”Мужтабо Хоманаий: “Али Хоманаий ва бошқа қурбонлар учун қасос олинади”Бугун, 18:08Францияда жазирама сабаб фавқулодда режа ишга туширилдиФранцияда жазирама сабаб фавқулодда режа ишга туширилдиБугун, 17:49Қуёш 100 баравар кенгайса ҳам Ер сақланиб қолиши мумкинҚуёш 100 баравар кенгайса ҳам Ер сақланиб қолиши мумкинБугун, 17:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди