Тожикистонда кучли иссиқ сабаб йўлга ўрнатилган пластик ажратгичлар эриб кетмоқда (видео)
Тожикистонда кузатилаётган кучли иссиқ Dushanbe кўчаларида ноодатий ҳолатга сабаб бўлди. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода йўлга ўрнатилган пластик ажратгичлар иссиқ таъсирида юмшаб, шаклини йўқотгани кўринади.
Кадрларда пластик жиҳозлар бир томонга эгилиб қолгани ва айрим қисмлари деформацияга учрагани акс этган. Бу ҳолат жазирама кунларда қуёш остида турган буюмлар ҳаво ҳароратидан анча юқори даражада қизиши мумкинлигини яна бир бор кўрсатди.
Мутахассислар одатда асфальт ва бетон қопламалар қуёш нурини ўзига тез сингдиришини айтади. Шу сабаб йўл юзаси, айниқса куннинг энг иссиқ пайтида, ҳаводаги ҳароратдан сезиларли юқори бўлади.
Видео ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинмоқда. Фойдаланувчилар бундай шароитда йўл инфратузилмасида иссиққа чидамли материаллардан фойдаланиш зарурлигини ёзмоқда.
…