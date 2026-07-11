Тожикистонда кучли иссиқ сабаб йўлга ўрнатилган пластик ажратгичлар эриб кетмоқда (видео)

·54·Дунё
Тожикистонда кучли иссиқ сабаб йўлга ўрнатилган пластик ажратгичлар эриб кетмоқда (видео)

Тожикистонда кузатилаётган кучли иссиқ Dushanbe кўчаларида ноодатий ҳолатга сабаб бўлди. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода йўлга ўрнатилган пластик ажратгичлар иссиқ таъсирида юмшаб, шаклини йўқотгани кўринади.

Кадрларда пластик жиҳозлар бир томонга эгилиб қолгани ва айрим қисмлари деформацияга учрагани акс этган. Бу ҳолат жазирама кунларда қуёш остида турган буюмлар ҳаво ҳароратидан анча юқори даражада қизиши мумкинлигини яна бир бор кўрсатди.

Мутахассислар одатда асфальт ва бетон қопламалар қуёш нурини ўзига тез сингдиришини айтади. Шу сабаб йўл юзаси, айниқса куннинг энг иссиқ пайтида, ҳаводаги ҳароратдан сезиларли юқори бўлади.

Видео ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинмоқда. Фойдаланувчилар бундай шароитда йўл инфратузилмасида иссиққа чидамли материаллардан фойдаланиш зарурлигини ёзмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кўмилган 500 килолик Америка бомбаси Германияда катта хавотир уйғотдиКўмилган 500 килолик Америка бомбаси Германияда катта хавотир уйғотдиБугун, 19:16Вайрона остидаги 32 соат: 12 ёшли Фабиананинг табассуми интернетни ларзага солдиВайрона остидаги 32 соат: 12 ёшли Фабиананинг табассуми интернетни ларзага солдиБугун, 18:41Афғонистон аҳолиси сони расман эълон қилиндиАфғонистон аҳолиси сони расман эълон қилиндиБугун, 18:20Мужтабо Хоманаий: “Али Хоманаий ва бошқа қурбонлар учун қасос олинади”Мужтабо Хоманаий: “Али Хоманаий ва бошқа қурбонлар учун қасос олинади”Бугун, 18:08Францияда жазирама сабаб фавқулодда режа ишга туширилдиФранцияда жазирама сабаб фавқулодда режа ишга туширилдиБугун, 17:49Қуёш 100 баравар кенгайса ҳам Ер сақланиб қолиши мумкинҚуёш 100 баравар кенгайса ҳам Ер сақланиб қолиши мумкинБугун, 17:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди