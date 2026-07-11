Чинедунинг дубли «Пахтакор»га сўнгги назорат ўйинида ғалаба келтирди

·0·Спорт
Чинедунинг дубли «Пахтакор»га сўнгги назорат ўйинида ғалаба келтирди

«Пахтакор» мавсумнинг иккинчи қисми олдидан ўтказган сўнгги назорат баҳсида ишончли ғалабага эришди. Тошкентликлар «Қўқон-1912»ни 4:2 ҳисобида мағлуб этиб, расмий учрашувлар олдидан тайёргарлигини ижобий натижа билан якунлади.

Баҳсда «шерлар» сафида тўрт футболчи эмас, уч нафар ўйинчи гол урди — Чинеду иккинчи бўлимда дубль қайд этди.

Биринчи бўлимда икки гол

«Пахтакор» учрашувни фаол бошлади ва танаффусгача икки марта рақиб дарвозасини ишғол қилди.

Тошкентликлар сафида:

  • Ҳожимат Эркинов;

  • Бобир Абдихолиқов эмас, Турдимуродов гол муаллифи бўлди.

Шу тариқа жамоа биринчи бўлимдаёқ устунликни қўлга киритди.

Чинеду иккинчи бўлимда ҳал қилувчи фигура бўлди

Танаффусдан кейин майдонга тушган Чинеду ўз имкониятидан унумли фойдаланди.

У икки бор гол уриб, дубль қайд этди ва «Пахтакор»нинг ғалабасини мустаҳкамлади.

Назорат ўйини

«Пахтакор» — «Қўқон-1912» — 4:2

Голлар: Эркинов, Турдимуродов, Чинеду — 2 та.

«Пахтакор» таркиби

Қувватов (Назаров), Алижонов (Насруллаев), Таҳсин, Ҳамралиев (Дилшодбеков), Саитов, Бўриев, Собирхўжаев (Мирқобилов), Бозоров (Ҳамдамов), Ибрагимов (Сайдалиев), Эркинов, Турдимуродов (Чинеду).

Энди асосий синовлар бошланади

Ушбу учрашув «Пахтакор» учун мавсумнинг иккинчи қисми олдидан сўнгги назорат баҳси бўлди.

Жамоа тайёргарлик босқичини ғалаба билан якунлади. Энди мураббийлар штаби учун асосий вазифа — назорат ўйинидаги самарадорликни расмий баҳсларга ҳам кўчириш.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

25 ёшли футболчи Жаҳон чемпионатидан уйга қайтгач, ўз жонига қасд қилди25 ёшли футболчи Жаҳон чемпионатидан уйга қайтгач, ўз жонига қасд қилдиБугун, 22:02Гарри Кейн 32 ёшида ҳам юқори савияни қандай сақлаётганини айтдиГарри Кейн 32 ёшида ҳам юқори савияни қандай сақлаётганини айтдиБугун, 20:55Суперкомпьютер Норвегия — Англия ўйини фаворитини айтдиСуперкомпьютер Норвегия — Англия ўйини фаворитини айтдиБугун, 20:48Ҳоланд — Кейн тўқнашуви олдидан тахминий таркиблар маълум бўлдиҲоланд — Кейн тўқнашуви олдидан тахминий таркиблар маълум бўлдиБугун, 20:41Томас Тухель Эрлинг Холанднинг психологик ўйинларига муносабат билдирдиТомас Тухель Эрлинг Холанднинг психологик ўйинларига муносабат билдирдиБугун, 18:59Белгия терма жамоасида инқироз: Кевин Де Бруйне ва Тибаут Коуртоис кетиш ҳақида ўйламоқдаБелгия терма жамоасида инқироз: Кевин Де Бруйне ва Тибаут Коуртоис кетиш ҳақида ўйламоқдаБугун, 18:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди