Чинедунинг дубли «Пахтакор»га сўнгги назорат ўйинида ғалаба келтирди
«Пахтакор» мавсумнинг иккинчи қисми олдидан ўтказган сўнгги назорат баҳсида ишончли ғалабага эришди. Тошкентликлар «Қўқон-1912»ни 4:2 ҳисобида мағлуб этиб, расмий учрашувлар олдидан тайёргарлигини ижобий натижа билан якунлади.
Баҳсда «шерлар» сафида тўрт футболчи эмас, уч нафар ўйинчи гол урди — Чинеду иккинчи бўлимда дубль қайд этди.
Биринчи бўлимда икки гол
«Пахтакор» учрашувни фаол бошлади ва танаффусгача икки марта рақиб дарвозасини ишғол қилди.
Тошкентликлар сафида:
Ҳожимат Эркинов;
Бобир Абдихолиқов эмас, Турдимуродов гол муаллифи бўлди.
Шу тариқа жамоа биринчи бўлимдаёқ устунликни қўлга киритди.
Чинеду иккинчи бўлимда ҳал қилувчи фигура бўлди
Танаффусдан кейин майдонга тушган Чинеду ўз имкониятидан унумли фойдаланди.
У икки бор гол уриб, дубль қайд этди ва «Пахтакор»нинг ғалабасини мустаҳкамлади.
Назорат ўйини
«Пахтакор» — «Қўқон-1912» — 4:2
Голлар: Эркинов, Турдимуродов, Чинеду — 2 та.
«Пахтакор» таркиби
Қувватов (Назаров), Алижонов (Насруллаев), Таҳсин, Ҳамралиев (Дилшодбеков), Саитов, Бўриев, Собирхўжаев (Мирқобилов), Бозоров (Ҳамдамов), Ибрагимов (Сайдалиев), Эркинов, Турдимуродов (Чинеду).
Энди асосий синовлар бошланади
Ушбу учрашув «Пахтакор» учун мавсумнинг иккинчи қисми олдидан сўнгги назорат баҳси бўлди.
Жамоа тайёргарлик босқичини ғалаба билан якунлади. Энди мураббийлар штаби учун асосий вазифа — назорат ўйинидаги самарадорликни расмий баҳсларга ҳам кўчириш.
…