Хаби Алонсо «Челси»даги илк сўзларини айтди
«Челси»нинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо Лондон клубида иш бошлаганидан кейинги илк ҳис-туйғуларини баён қилди. Испаниялик мутахассис бу тайинловни катта шараф деб атаб, жамоа олдида турган мураккаб вазифаларга тайёр эканини билдирди.
Алонсонинг сўзларига кўра, айнан катта босим ва қийин синовлар футболнинг энг жозибали томонларидан бири ҳисобланади.
«Бу мен учун катта шараф»
Хаби Алонсо «Челси» каби улкан тарих ва катта мақсадларга эга клубнинг бир қисмига айланганидан мамнунлигини яширмади.
«Бу ажойиб туйғу. Аввало, бу мен учун катта шараф. Дунёдаги энг йирик клублардан бири, сўнгги ўн йилликларда улкан муваффақиятларга эришган жамоанинг бир қисми бўлиш — улкан имтиёз», деди у клуб матбуот хизматига.
Алонсо қийин вазифалардан қўрқмаяпти
Янги мураббий Лондон клубида уни осон давр кутмаётганини яхши англашини таъкидлади.
«Энди олдинда турган синовларни интиқлик билан кутяпман. Ҳа, бизни қийин вазифалар кутмоқда, аммо айнан шундай чақириқлар футболнинг энг гўзал жиҳати ҳисобланади», деди Алонсо.
Бу баёнот мураббийнинг «Челси»да катта мақсадлар билан иш бошлаётганини кўрсатмоқда.
Янги давр 1 июлдан бошланди
Хаби Алонсо 1 июль куни расман «Челси» бош мураббийи этиб тайинланган эди.
Энди мухлислар испаниялик мутахассис клубнинг ўйин услубини қандай ўзгартириши ва жамоани яна совринлар учун курашга қай даражада тез олиб чиқишини кузатади.
…