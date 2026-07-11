Хаби Алонсо «Челси»даги илк сўзларини айтди

·1·Спорт
Хаби Алонсо «Челси»даги илк сўзларини айтди

«Челси»нинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо Лондон клубида иш бошлаганидан кейинги илк ҳис-туйғуларини баён қилди. Испаниялик мутахассис бу тайинловни катта шараф деб атаб, жамоа олдида турган мураккаб вазифаларга тайёр эканини билдирди.

Алонсонинг сўзларига кўра, айнан катта босим ва қийин синовлар футболнинг энг жозибали томонларидан бири ҳисобланади.

«Бу мен учун катта шараф»

Хаби Алонсо «Челси» каби улкан тарих ва катта мақсадларга эга клубнинг бир қисмига айланганидан мамнунлигини яширмади.

«Бу ажойиб туйғу. Аввало, бу мен учун катта шараф. Дунёдаги энг йирик клублардан бири, сўнгги ўн йилликларда улкан муваффақиятларга эришган жамоанинг бир қисми бўлиш — улкан имтиёз», деди у клуб матбуот хизматига.

Алонсо қийин вазифалардан қўрқмаяпти

Янги мураббий Лондон клубида уни осон давр кутмаётганини яхши англашини таъкидлади.

«Энди олдинда турган синовларни интиқлик билан кутяпман. Ҳа, бизни қийин вазифалар кутмоқда, аммо айнан шундай чақириқлар футболнинг энг гўзал жиҳати ҳисобланади», деди Алонсо.

Бу баёнот мураббийнинг «Челси»да катта мақсадлар билан иш бошлаётганини кўрсатмоқда.

Янги давр 1 июлдан бошланди

Хаби Алонсо 1 июль куни расман «Челси» бош мураббийи этиб тайинланган эди.

Энди мухлислар испаниялик мутахассис клубнинг ўйин услубини қандай ўзгартириши ва жамоани яна совринлар учун курашга қай даражада тез олиб чиқишини кузатади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1285 долларлик чипта 1 миллионга чиқди: Норвегия — Англия баҳсидаги ҳолат1285 долларлик чипта 1 миллионга чиқди: Норвегия — Англия баҳсидаги ҳолатБугун, 22:27Чинедунинг дубли «Пахтакор»га сўнгги назорат ўйинида ғалаба келтирдиЧинедунинг дубли «Пахтакор»га сўнгги назорат ўйинида ғалаба келтирдиБугун, 22:1925 ёшли футболчи Жаҳон чемпионатидан уйга қайтгач, ўз жонига қасд қилди25 ёшли футболчи Жаҳон чемпионатидан уйга қайтгач, ўз жонига қасд қилдиБугун, 22:02Гарри Кейн 32 ёшида ҳам юқори савияни қандай сақлаётганини айтдиГарри Кейн 32 ёшида ҳам юқори савияни қандай сақлаётганини айтдиБугун, 20:55Суперкомпьютер Норвегия — Англия ўйини фаворитини айтдиСуперкомпьютер Норвегия — Англия ўйини фаворитини айтдиБугун, 20:48Ҳоланд — Кейн тўқнашуви олдидан тахминий таркиблар маълум бўлдиҲоланд — Кейн тўқнашуви олдидан тахминий таркиблар маълум бўлдиБугун, 20:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди