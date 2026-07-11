1285 долларлик чипта 1 миллионга чиқди: Норвегия — Англия баҳсидаги ҳолат
ЖЧ–2026 чоракфиналидан ўрин олган Норвегия ва Англия ўртасидаги баҳс олдидан чипталар бозорида мисли кўрилмаган нархлар кузатилмоқда. Айрим қайта сотув таклифларида битта чиптанинг қиймати 1 миллион долларгача етган.
Қизиғи, ушбу чипталарнинг дастлабки расмий нархи бундан юзлаб марта арзон бўлган.
1285 долларлик чипта 1 миллионга баҳоланди
Sky News маълумотига кўра, Норвегия — Англия ўйини учун сотувга чиқарилган айрим чипталар FIFA’нинг махсус қайта сотув платформасида 1 миллион доллардан таклиф қилинмоқда.
Дастлаб сотувга қўйилган иккита чиптанинг ҳар бири 1285 доллар турган. Кейинчалик эса уларнинг қайта сотув нархи кескин ошиб, миллион долларгача етган.
Арзонроқ вариантлар ҳам бор
Платформада худди шу тоифадаги бошқа чипталарни нисбатан арзонроқ нархда ҳам топиш мумкин.
Маълум қилинишича, айрим таклифлар 5 минг доллар атрофидан бошланмоқда. Бу ҳам дастлабки расмий нархдан бир неча баробар юқори.
Нега талаб бу қадар юқори?
Учрашувга бўлган қизиқишнинг асосий сабабларидан бири — икки жамоа таркибидаги юлдуз футболчилардир.
Мухлислар айниқса:
Эрлинг Ҳоланд;
Мартин Эдегор;
Гарри Кейн;
Жуд Беллингҳэм иштирокидаги баҳсни интиқлик билан кутмоқда.
Чоракфинал мақоми ва яримфинал йўлланмаси учун кураш ҳам чипталарга талабни янада оширган.
Ўйин қачон бошланади?
Норвегия ва Англия миллий жамоалари ўртасидаги чоракфинал баҳси Тошкент вақти билан соат 02:00 да старт олади.
Энди майдондаги асосий интрига билан бирга яна бир савол пайдо бўлди: миллион долларлик чиптага ҳақиқатан ҳам харидор топиладими?
…