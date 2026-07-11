1285 долларлик чипта 1 миллионга чиқди: Норвегия — Англия баҳсидаги ҳолат

·3·Спорт
1285 долларлик чипта 1 миллионга чиқди: Норвегия — Англия баҳсидаги ҳолат

ЖЧ–2026 чоракфиналидан ўрин олган Норвегия ва Англия ўртасидаги баҳс олдидан чипталар бозорида мисли кўрилмаган нархлар кузатилмоқда. Айрим қайта сотув таклифларида битта чиптанинг қиймати 1 миллион долларгача етган.

Қизиғи, ушбу чипталарнинг дастлабки расмий нархи бундан юзлаб марта арзон бўлган.

1285 долларлик чипта 1 миллионга баҳоланди

Sky News маълумотига кўра, Норвегия — Англия ўйини учун сотувга чиқарилган айрим чипталар FIFA’нинг махсус қайта сотув платформасида 1 миллион доллардан таклиф қилинмоқда.

Дастлаб сотувга қўйилган иккита чиптанинг ҳар бири 1285 доллар турган. Кейинчалик эса уларнинг қайта сотув нархи кескин ошиб, миллион долларгача етган.

Арзонроқ вариантлар ҳам бор

Платформада худди шу тоифадаги бошқа чипталарни нисбатан арзонроқ нархда ҳам топиш мумкин.

Маълум қилинишича, айрим таклифлар 5 минг доллар атрофидан бошланмоқда. Бу ҳам дастлабки расмий нархдан бир неча баробар юқори.

Нега талаб бу қадар юқори?

Учрашувга бўлган қизиқишнинг асосий сабабларидан бири — икки жамоа таркибидаги юлдуз футболчилардир.

Мухлислар айниқса:

  • Эрлинг Ҳоланд;

  • Мартин Эдегор;

  • Гарри Кейн;

  • Жуд Беллингҳэм иштирокидаги баҳсни интиқлик билан кутмоқда.

Чоракфинал мақоми ва яримфинал йўлланмаси учун кураш ҳам чипталарга талабни янада оширган.

Ўйин қачон бошланади?

Норвегия ва Англия миллий жамоалари ўртасидаги чоракфинал баҳси Тошкент вақти билан соат 02:00 да старт олади.

Энди майдондаги асосий интрига билан бирга яна бир савол пайдо бўлди: миллион долларлик чиптага ҳақиқатан ҳам харидор топиладими?

НорвегияАнглияФИФАЭрлинг ХоландЖуд Беллингем
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чинедунинг дубли «Пахтакор»га сўнгги назорат ўйинида ғалаба келтирдиЧинедунинг дубли «Пахтакор»га сўнгги назорат ўйинида ғалаба келтирдиБугун, 22:1925 ёшли футболчи Жаҳон чемпионатидан уйга қайтгач, ўз жонига қасд қилди25 ёшли футболчи Жаҳон чемпионатидан уйга қайтгач, ўз жонига қасд қилдиБугун, 22:02Гарри Кейн 32 ёшида ҳам юқори савияни қандай сақлаётганини айтдиГарри Кейн 32 ёшида ҳам юқори савияни қандай сақлаётганини айтдиБугун, 20:55Суперкомпьютер Норвегия — Англия ўйини фаворитини айтдиСуперкомпьютер Норвегия — Англия ўйини фаворитини айтдиБугун, 20:48Ҳоланд — Кейн тўқнашуви олдидан тахминий таркиблар маълум бўлдиҲоланд — Кейн тўқнашуви олдидан тахминий таркиблар маълум бўлдиБугун, 20:41Томас Тухель Эрлинг Холанднинг психологик ўйинларига муносабат билдирдиТомас Тухель Эрлинг Холанднинг психологик ўйинларига муносабат билдирдиБугун, 18:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди