NVIDIA GeForce RTX 50 видео карталаридаги яширин ҲотSpot датчиги ишга туширилди

·0·Техно
NVIDIA GeForce RTX 50 видео карталаридаги яширин ҲотSpot датчиги ишга туширилди

NVIDIA компанияси ўзининг янги авлод GeForce RTX 50 серияли видео карталарида GPU ҲотSpot (энг иссиқ нуқта) ҳарорати ҳақидаги маълумотларни фойдаланувчилардан яширишга қарор қилган эди. Бироқ, технология ишқибозлари ушбу чекловни четлаб ўтишнинг йўлини топишди ва қурилманинг реал иш ҳолати ҳақида хавотирли маълумотларни қўлга киритишди. Бу кашфиёт янги график процессорларнинг узоқ муддатли барқарорлиги борасида жиддий саволларни юзага келтирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дастлаб кўплаб мутахассислар GeForce RTX 50 моделларида ҲотSpot датчиги умуман мавжуд эмас деб ҳисоблашган эди. Чунки GPU-З, ҲВиНФО ва МСИ Афтербурнер каби оммабоп диагностика дастурлари ушбу кўрсаткични аниқлай олмаган. ixbt.com маълумотларига кўра, Бразилиянинг Пауло Гомес канали мутахассислари датчик аппарат даражасида мавжудлигини, шунчаки дастурий равишда блокланганини исботлашди.

Ушбу маълумотни олиш учун ишқибозлар NVIDIA компаниясининг фақат ички фойдаланиш учун мўлжалланган NVIDIA МОДС (Модулар Диагностик Софтваре) дастурининг модификация қилинган версиясидан фойдаланишди. Мазкур дастурий таъминот одатда ишлаб чиқариш жараёнида график чиплар ва хотира модулларини синовдан ўтказиш учун қўлланилади ва у оммага очиқ эмас.

Хавфли ҳарорат кўрсаткичлари

Тажриба учун GeForce RTX 5070 Ти видео картаси танлаб олинди ва натижалар кутилмаган бўлиб чиқди. Оддий датчиклар график процессор ҳароратини 67-68 даража атрофида кўрсатган бир пайтда, яширин ҲотSpot датчиги ҳарорат 100 даражадан ошиб, ҳатто 107 даражага етганини қайд этди. Бундай юқори ҳарорат электрон компонентлар учун критик даража ҳисобланади.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, 100 даражадан юқори ҳарорат видео картанинг беқарор ишлашига, кутилмаган ўчиб қолишларга ёки унумдорликнинг пасайишига олиб келиши мумкин. Энг ёмони, оддий фойдаланувчи стандарт дастурлар орқали муаммо айнан қаерда эканлигини тушуна олмайди, чунки умумий ҳарорат кўрсаткичи меъёрда бўлиб кўринади.

Муаммонинг сабабини аниқлаш мақсадида видео карта қисмларга ажратилганда, заводда суртилган термопастанинг қисман қуриб қолгани маълум бўлди. Термопаста янгисига алмаштирилгандан сўнг, ҲотSpot ҳарорати 100 даражагача пасайди. Гарчи бу кўрсаткич ҳали ҳам юқори бўлса-да, қурилманинг ишлашида барқарорлик кузатилди.

Ўзбекистон бозорига ҳам кириб келаётган NVIDIA GeForce RTX 50 серияси юқори унумдорликни вада қилса-да, ушбу ҳолат фойдаланувчиларни эҳтиёткор бўлишга чорлайди. Агар видео картангиз оғир ўйинлар ёки график вазифалар пайтида сабабсиз "қотиб" қолса, муаммо айнан яширин қизиб кетишда бўлиши мумкин. Ҳозирча NVIDIA ушбу датчикни нега ёпиб қўйгани борасида расмий изоҳ бермади.

NVIDIAGeForce RTX 50ТехнологияGPUВидео Карта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Камера ва карнайсиз ақлли кўзойнак: Эвен Реалитиес G2 модели тақдим этилдиКамера ва карнайсиз ақлли кўзойнак: Эвен Реалитиес G2 модели тақдим этилдиБугун, 22:57Хитойда дунёдаги энг йирик гибрид қуёш электр станцияси ишга туширилдиХитойда дунёдаги энг йирик гибрид қуёш электр станцияси ишга туширилдиБугун, 22:25Apple кутилмаган қарорга келди: iPhone 17 ишлаб чиқариш ҳажми кескин қисқартириладиApple кутилмаган қарорга келди: iPhone 17 ишлаб чиқариш ҳажми кескин қисқартириладиБугун, 21:57Кутилмаган омад: Харидор Ryzen 7 7800X3D ўрнига янги Ryzen 7 9800X3D қабул қилиб олдиКутилмаган омад: Харидор Ryzen 7 7800X3D ўрнига янги Ryzen 7 9800X3D қабул қилиб олдиБугун, 21:21Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқдиЭнергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқдиБугун, 20:50Samsung Galaxy Ватч Ultra 2 ва Ватч 9 техник хусусиятлари ва нархлари маълум бўлдиSamsung Galaxy Ватч Ultra 2 ва Ватч 9 техник хусусиятлари ва нархлари маълум бўлдиБугун, 20:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги