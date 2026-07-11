NVIDIA GeForce RTX 50 видео карталаридаги яширин ҲотSpot датчиги ишга туширилди
NVIDIA компанияси ўзининг янги авлод GeForce RTX 50 серияли видео карталарида GPU ҲотSpot (энг иссиқ нуқта) ҳарорати ҳақидаги маълумотларни фойдаланувчилардан яширишга қарор қилган эди. Бироқ, технология ишқибозлари ушбу чекловни четлаб ўтишнинг йўлини топишди ва қурилманинг реал иш ҳолати ҳақида хавотирли маълумотларни қўлга киритишди. Бу кашфиёт янги график процессорларнинг узоқ муддатли барқарорлиги борасида жиддий саволларни юзага келтирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дастлаб кўплаб мутахассислар GeForce RTX 50 моделларида ҲотSpot датчиги умуман мавжуд эмас деб ҳисоблашган эди. Чунки GPU-З, ҲВиНФО ва МСИ Афтербурнер каби оммабоп диагностика дастурлари ушбу кўрсаткични аниқлай олмаган. ixbt.com маълумотларига кўра, Бразилиянинг Пауло Гомес канали мутахассислари датчик аппарат даражасида мавжудлигини, шунчаки дастурий равишда блокланганини исботлашди.
Ушбу маълумотни олиш учун ишқибозлар NVIDIA компаниясининг фақат ички фойдаланиш учун мўлжалланган NVIDIA МОДС (Модулар Диагностик Софтваре) дастурининг модификация қилинган версиясидан фойдаланишди. Мазкур дастурий таъминот одатда ишлаб чиқариш жараёнида график чиплар ва хотира модулларини синовдан ўтказиш учун қўлланилади ва у оммага очиқ эмас.
Хавфли ҳарорат кўрсаткичлариТажриба учун GeForce RTX 5070 Ти видео картаси танлаб олинди ва натижалар кутилмаган бўлиб чиқди. Оддий датчиклар график процессор ҳароратини 67-68 даража атрофида кўрсатган бир пайтда, яширин ҲотSpot датчиги ҳарорат 100 даражадан ошиб, ҳатто 107 даражага етганини қайд этди. Бундай юқори ҳарорат электрон компонентлар учун критик даража ҳисобланади.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, 100 даражадан юқори ҳарорат видео картанинг беқарор ишлашига, кутилмаган ўчиб қолишларга ёки унумдорликнинг пасайишига олиб келиши мумкин. Энг ёмони, оддий фойдаланувчи стандарт дастурлар орқали муаммо айнан қаерда эканлигини тушуна олмайди, чунки умумий ҳарорат кўрсаткичи меъёрда бўлиб кўринади.
Муаммонинг сабабини аниқлаш мақсадида видео карта қисмларга ажратилганда, заводда суртилган термопастанинг қисман қуриб қолгани маълум бўлди. Термопаста янгисига алмаштирилгандан сўнг, ҲотSpot ҳарорати 100 даражагача пасайди. Гарчи бу кўрсаткич ҳали ҳам юқори бўлса-да, қурилманинг ишлашида барқарорлик кузатилди.
Ўзбекистон бозорига ҳам кириб келаётган NVIDIA GeForce RTX 50 серияси юқори унумдорликни вада қилса-да, ушбу ҳолат фойдаланувчиларни эҳтиёткор бўлишга чорлайди. Агар видео картангиз оғир ўйинлар ёки график вазифалар пайтида сабабсиз "қотиб" қолса, муаммо айнан яширин қизиб кетишда бўлиши мумкин. Ҳозирча NVIDIA ушбу датчикни нега ёпиб қўйгани борасида расмий изоҳ бермади.
…