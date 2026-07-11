25 ёшли футболчи Жаҳон чемпионатидан уйга қайтгач, ўз жонига қасд қилди

·105·Спорт
25 ёшли футболчи Жаҳон чемпионатидан уйга қайтгач, ўз жонига қасд қилди

Бугун, 11 июль куни Жанубий Африканинг “Мамелоди Сандаунс” клуби ҳамда миллий терма жамоаси ярим ҳимоячиси Жейден Адамс 25 ёшида вафот этди. Бу ҳақда Soccer Laduma нашри хабар берди.

Ҳозирча футболчининг ўлими сабаби расман очиқланмаган. Айрим оммавий ахборот воситаларида дастлабки маълумотларга таяниб, у ўз жонига қасд қилган бўлиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалмоқда. Бироқ бу маълумот ҳозирча расман тасдиқланмаган.

Жейден Адамс 2025 йилда “Мамелоди Сандаунс” сафига қўшилган бўлиб, жамоа либосида 27 та учрашувда майдонга тушиб, 4 та гол урган. Унга қадар эса беш йил давомида “Стелленбош” клуби шарафини ҳимоя қилган.

Ярим ҳимоячи 2025–2026 йилги мавсумда “Мамелоди Сандаунс” билан Африка Чемпионлар лигаси ғолиблигини қўлга киритган. Шунингдек, у Жанубий Африка миллий терма жамоаси сафида 9 та ўйинда иштирок этиб, 1 та гол муаллифи бўлган.

Адамс 2026 йилги Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида жамоасининг учала учрашувида ҳам майдонга тушган, аммо гол ура олмаган. Канадага қарши 1/16 финал баҳсида (0:1) эса иштирок этмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1285 долларлик чипта 1 миллионга чиқди: Норвегия — Англия баҳсидаги ҳолат1285 долларлик чипта 1 миллионга чиқди: Норвегия — Англия баҳсидаги ҳолатБугун, 22:27Чинедунинг дубли «Пахтакор»га сўнгги назорат ўйинида ғалаба келтирдиЧинедунинг дубли «Пахтакор»га сўнгги назорат ўйинида ғалаба келтирдиБугун, 22:19Гарри Кейн 32 ёшида ҳам юқори савияни қандай сақлаётганини айтдиГарри Кейн 32 ёшида ҳам юқори савияни қандай сақлаётганини айтдиБугун, 20:55Суперкомпьютер Норвегия — Англия ўйини фаворитини айтдиСуперкомпьютер Норвегия — Англия ўйини фаворитини айтдиБугун, 20:48Ҳоланд — Кейн тўқнашуви олдидан тахминий таркиблар маълум бўлдиҲоланд — Кейн тўқнашуви олдидан тахминий таркиблар маълум бўлдиБугун, 20:41Томас Тухель Эрлинг Холанднинг психологик ўйинларига муносабат билдирдиТомас Тухель Эрлинг Холанднинг психологик ўйинларига муносабат билдирдиБугун, 18:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди