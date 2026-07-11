25 ёшли футболчи Жаҳон чемпионатидан уйга қайтгач, ўз жонига қасд қилди
Бугун, 11 июль куни Жанубий Африканинг “Мамелоди Сандаунс” клуби ҳамда миллий терма жамоаси ярим ҳимоячиси Жейден Адамс 25 ёшида вафот этди. Бу ҳақда Soccer Laduma нашри хабар берди.
Ҳозирча футболчининг ўлими сабаби расман очиқланмаган. Айрим оммавий ахборот воситаларида дастлабки маълумотларга таяниб, у ўз жонига қасд қилган бўлиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалмоқда. Бироқ бу маълумот ҳозирча расман тасдиқланмаган.
Жейден Адамс 2025 йилда “Мамелоди Сандаунс” сафига қўшилган бўлиб, жамоа либосида 27 та учрашувда майдонга тушиб, 4 та гол урган. Унга қадар эса беш йил давомида “Стелленбош” клуби шарафини ҳимоя қилган.
Ярим ҳимоячи 2025–2026 йилги мавсумда “Мамелоди Сандаунс” билан Африка Чемпионлар лигаси ғолиблигини қўлга киритган. Шунингдек, у Жанубий Африка миллий терма жамоаси сафида 9 та ўйинда иштирок этиб, 1 та гол муаллифи бўлган.
Адамс 2026 йилги Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида жамоасининг учала учрашувида ҳам майдонга тушган, аммо гол ура олмаган. Канадага қарши 1/16 финал баҳсида (0:1) эса иштирок этмаган.
…