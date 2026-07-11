Берлинда супермаркет кассири 11 соат гаровда ушлаб турилди
Германиянинг Берлин шаҳридаги супермаркетлардан бирида кассир аёл гаровга олиниб, қарийб 11 соат давомида ушлаб турилди. Бу ҳақда Euronews хабар берди.
Маълум қилинишича, ҳодиса 10 июль куни кечқурун юз берган. Гумонланувчи супермаркетга кириб, кассада ишлаётган аёлни пичоқ билан қўрқитиб гаровга олган.
Воқеа жойига махсус кучлар, тез ёрдам ва ўт ўчирувчилар жалб этилган. Полиция музокарачилари вазиятни тинч йўл билан ҳал қилишга уринган, бироқ 11 июль куни эрталаб махсус бўлинма операция ўтказиб, аёлни озод қилган ва гумонланувчини қўлга олган.
Дастлабки маълумотларга кўра, қўлга олиш чоғида электрошок қурилмасидан фойдаланилган. Ҳодиса вақтида супермаркетдаги бошқа ходимлар хавфсиз эвакуация қилинган.
Ҳозирда полиция воқеа сабаблари ва гумонланувчи билан гаровга олинган аёл ўртасида аввалдан танишув бўлган-бўлмаганини аниқлаш юзасидан тергов олиб бормоқда.
…