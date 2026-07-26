Кичкина хомякнинг синган панжаси учун дунёдаги энг майда шиналардан бири қўйилди
Панжаси синган кичкина хомяк ветеринар Мария Фирсова томонидан ғайриоддий усулда даволанди. Мутахассис ҳайвоннинг ўлчамига мос махсус ортопедик шина тайёрлаб, уни жароҳатланган панжага ўрнатди.
Бу мослама оддий гипс вазифасини бажаради. У синган суякни барқарор ҳолатда сақлаб, ҳаракат пайтида янада шикастланишининг олдини олади. Шина жуда кичик бўлгани учун уни тайёрлаш ва панжага тўғри жойлаштириш алоҳида аниқликни талаб қилган.
Муолажадан кейин хомякнинг панжаси ҳимояланди ва суякнинг табиий битиши учун зарур шароит яратилди. Ветеринарлар бундай кичик ҳайвонлар билан ишлашда нафақат тиббий билим, балки катта сабр ҳам кераклигини таъкидлайди.
Мария Фирсованинг бу иши ветеринарияда ҳар бир жонзотга, унинг ҳажмидан қатъи назар, бирдек эътибор кераклигини кўрсатди.
…