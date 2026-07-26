Милан ҳимоясини кучайтириш учун Барселона аъзоси Герард Мартинни танлади
Италиянинг Милан клуби янги бош мураббий Аморим қўл остида жамоанинг ҳимоя чизиғини тубдан ислоҳ қилишни режалаштирмоқда. Мавсумолди тайёргарлик доирасида Селтик Паркда ўтказилган ўртоқлик учрашуви жамоанинг ҳимоядаги муаммоларини яққол кўрсатиб берди. Шу сабабли, "россонерилар" раҳбарияти техник жиҳатдан кучли ва ҳужумни орқадан бошлай оладиган ҳимоячи қидирувига тушган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клубнинг асосий нишони сифатида Барселона тарбияланувчиси Герард Мартин кўрилмоқда. Бўйи 186 сантиметр бўлган чап оёқли ҳимоячи Ла Масиа академиясининг энг иқтидорли вакилларидан бири ҳисобланади. Унинг жисмоний ҳолати ва тўп билан ишлаш маҳорати Аморимнинг тактик схемаларига тўлиқ мос келиши кутилмоқда.
Трансфер нархи ва музокаралар тафсилотиЭл Насионал нашри хабар беришича, Милан ушбу трансфер учун Барселона раҳбариятига 20 миллион евролик расмий таклиф билан чиққан. Бироқ, Каталония клуби бу миқдорни етарли эмас деб ҳисобламоқда. Испания гранди ўз футболчиси учун камида 35 миллион евро талаб қилмоқда, аммо томонлар турли бонуслар ва кейинги сотувдан тушадиган улуш эвазига нархни бироз тушириш бўйича келишишлари мумкин.
Герард Мартин ўтган мавсумда Ла Лигада 30 та ўйинда майдонга тушиб, ўзининг барқарор ўйинини намойиш этди. Гарчи футболчининг амалдаги шартномаси 2028-йилгача мўлжалланган бўлса-да, Барселона молиявий муаммолар ва бюджетни мувозанатлаш зарурати туфайли уни сотишга тайёр эканини билдирди.
Қайд этиш жоизки, Милан бу пойгада ёлғиз эмас. Англиянинг Челси клуби ҳам 2004-йилда туғилган иқтидорли ҳимоячига жиддий қизиқиш билдирмоқда. Италияликлар рақобатчиларини ортда қолдириш учун музокараларни тезлаштиришни мақсад қилган.
Агар ушбу трансфер амалга ошса, Герард Мартин Милан ҳимоясининг марказий фигурасига айланиши ва Гила билан биргаликда жамоанинг янги мудофаа қўрғонини ташкил қилиши кутилмоқда. Бу трансфер нафақат жамоанинг ҳимоясини мустаҳкамлайди, балки ҳужумларни ташкил қилишда янги босқични бошлаб беради.
…