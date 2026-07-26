Милан ҳимоясини кучайтириш учун Барселона аъзоси Герард Мартинни танлади

·57·Спорт
Милан ҳимоясини кучайтириш учун Барселона аъзоси Герард Мартинни танлади

Италиянинг Милан клуби янги бош мураббий Аморим қўл остида жамоанинг ҳимоя чизиғини тубдан ислоҳ қилишни режалаштирмоқда. Мавсумолди тайёргарлик доирасида Селтик Паркда ўтказилган ўртоқлик учрашуви жамоанинг ҳимоядаги муаммоларини яққол кўрсатиб берди. Шу сабабли, "россонерилар" раҳбарияти техник жиҳатдан кучли ва ҳужумни орқадан бошлай оладиган ҳимоячи қидирувига тушган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клубнинг асосий нишони сифатида Барселона тарбияланувчиси Герард Мартин кўрилмоқда. Бўйи 186 сантиметр бўлган чап оёқли ҳимоячи Ла Масиа академиясининг энг иқтидорли вакилларидан бири ҳисобланади. Унинг жисмоний ҳолати ва тўп билан ишлаш маҳорати Аморимнинг тактик схемаларига тўлиқ мос келиши кутилмоқда.

Трансфер нархи ва музокаралар тафсилоти

Эл Насионал нашри хабар беришича, Милан ушбу трансфер учун Барселона раҳбариятига 20 миллион евролик расмий таклиф билан чиққан. Бироқ, Каталония клуби бу миқдорни етарли эмас деб ҳисобламоқда. Испания гранди ўз футболчиси учун камида 35 миллион евро талаб қилмоқда, аммо томонлар турли бонуслар ва кейинги сотувдан тушадиган улуш эвазига нархни бироз тушириш бўйича келишишлари мумкин.

Герард Мартин ўтган мавсумда Ла Лигада 30 та ўйинда майдонга тушиб, ўзининг барқарор ўйинини намойиш этди. Гарчи футболчининг амалдаги шартномаси 2028-йилгача мўлжалланган бўлса-да, Барселона молиявий муаммолар ва бюджетни мувозанатлаш зарурати туфайли уни сотишга тайёр эканини билдирди.

Қайд этиш жоизки, Милан бу пойгада ёлғиз эмас. Англиянинг Челси клуби ҳам 2004-йилда туғилган иқтидорли ҳимоячига жиддий қизиқиш билдирмоқда. Италияликлар рақобатчиларини ортда қолдириш учун музокараларни тезлаштиришни мақсад қилган.

Агар ушбу трансфер амалга ошса, Герард Мартин Милан ҳимоясининг марказий фигурасига айланиши ва Гила билан биргаликда жамоанинг янги мудофаа қўрғонини ташкил қилиши кутилмоқда. Бу трансфер нафақат жамоанинг ҳимоясини мустаҳкамлайди, балки ҳужумларни ташкил қилишда янги босқични бошлаб беради.

МиланБарселонаТрансферГерард МартинФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди