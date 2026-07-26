Сайёҳларга қимиз нималигини тушунтиришга ҳаракат қилган болакай самимийлиги билан тармоқни забт этди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Қирғизистонда қимиз сотаётган болакайнинг видеоси ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. У чет эллик сайёҳларга миллий ичимликни таништириш учун турли тилларда гапиришга уринади, тушунтириш қийинлашганда эса ишоралардан фойдаланади.
Кадрларда болакай қимизни меҳмонларга содда ва самимий тарзда таърифлаётгани кўринади. У баъзан сўзларни аралаштириб юборади, лекин маҳсулотни тушунтиришдан тўхтамайди. Сайёҳлар эса унинг ҳаракатларини қизиқиш ва табассум билан кузатади.
Болакайнинг тиришқоқлиги натижа бериб, у қимизни сотишга ҳам муваффақ бўлган. Шу кичик савдо жараёни тармоқ фойдаланувчилари орасида катта қизиқиш уйғотди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…