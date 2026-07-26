Анкалаев эришган ғалабалари сони бўйича Ҳабиб Нурмагомедовга тенглашди
Абу-Дабидаги UFC турнири Магомед Анкалаев учун оддий ғалабадан кўра каттароқ аҳамият касб этди. Россиялик жангчи Ўзбекистон вакили Богдан Гусковни сўнгги раундда тўхтатиб, промоушендаги ғалабалари сони бўйича Ҳабиб Нурмагомедовга етиб олди.
Бешинчи раундда Анкалаев босимни оширди
Ярим оғир вазн тоифасидаги жанг 25 июль куни Абу-Дабидаги «Etihad Arena»да ўтказилди. Дастлабки раундларда эҳтиёткор ҳаракат қилган Анкалаев баҳснинг иккинчи қисмида кураш ва партердаги устунлигини ишга солди.
Бешинчи раундда россиялик жангчи Гусковни ерга ўтказиб, устма-уст зарбалар берди. Ҳакам 2 дақиқа 41 сонияда баҳсни тўхтатди ва Анкалаев техник нокаут билан ғолиб деб эълон қилинди.
Бу натижа Анкалаевнинг UFCдаги 13-ғалабаси бўлди.
Анкалаев Ҳабиб билан бир қаторга чиқди
UFCнинг расмий статистикасида Гусков билан жанггача Анкалаев ҳисобида 12 та, Ҳабиб Нурмагомедовда эса 13 та ғалаба бор эди. Абу-Дабидаги натижадан кейин Анкалаев ҳам 13-ғалабасини расмийлаштириб, машҳур ҳамюртига тенглашди.
Россиялик жангчилар орасидаги етакчилар:
Ислом Махачев — 17 та ғалаба;
Александр Волков — 14 та;
Магомед Анкалаев — 13 та;
Ҳабиб Нурмагомедов — 13 та.
Анкалаевга энди Волковга тенглашиш учун битта, Махачев кўрсаткичига етиб олиш учун эса яна тўртта ғалаба керак.
Гусков жангни қисқа муддатда қабул қилганди
Богдан Гусков дастлаб Абу-Дабидаги бош жангда иштирок этиши режалаштирилмаган эди. Магомед Анкалаевнинг аввалги рақиби Халил Раунтри жароҳат олгач, Ўзбекистон вакили қисқа муддат ичида унинг ўрнини эгаллашга рози бўлди.
UFC жанг олдидан Гусковни Ўзбекистоннинг энг юқори рейтингли вакили сифатида таништирган. У профессионал фаолиятидаги барча 18 ғалабани муддатидан олдин қўлга киритган, шулардан 13 тасини биринчи раундда якунлаган эди.
Мағлубиятдан кейин Гусков ижтимоий тармоқ орқали таслим бўлмаслигини билдириб, яна қайтишга ваъда берди. Абу-Дабидаги натижа унинг тўрт жанглик ғалабали сериясига нуқта қўйди.
Бир сония қолгандаги мағлубиятдан тарихий натижагача
34 ёшли Анкалаев UFCдаги дебютини 2018 йилда Пол Крэйгга қарши ўтказган. У бутун жанг давомида устунлик қилганига қарамай, учинчи раунд тугашига бир сония қолганда учбурчак усулида мағлуб бўлганди.
Шундан кейин у ярим оғир вазннинг энг хавфли жангчиларидан бирига айланди ва Алекс Перейрани мағлуб этиб UFC чемпионлигини ҳам қўлга киритди. Кейинчалик реваншда камардан ажралган Анкалаев Гусковга қарши ғалаба билан яна муваффақиятли йўлга қайтди.
Гусков билан баҳсдан кейин Анкалаевнинг UFCдаги умумий натижаси 13 та ғалаба, 2 та мағлубият, 1 та дуранг ва 1 та ўтказилмаган жангни ташкил этмоқда.
Энди навбат яна чемпионлик жангига келадими?
Абу-Дабидаги ғалаба Анкалаевни ярим оғир вазнда чемпионликка асосий даъвогарлар қаторида сақлаб қолди. Бироқ беш раундлик баҳснинг катта қисми эҳтиёткор суръатда ўтгани сабаб, унинг кейинги жанги дарҳол камар учун бўлиши ҳали кафолатланмаган.
Шунга қарамай, рақамлар Анкалаев фойдасига гапирмоқда: у Ҳабибнинг UFCдаги ғалабалар кўрсаткичига тенглашди ва фаол жангчилар орасида ушбу натижани янада яхшилаш имконига эга.
Энди асосий савол битта: Абу-Дабидаги ғалаба Анкалаевга чемпионлик камари учун яна бир имконият берадими?
…