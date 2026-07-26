Анкалаев эришган ғалабалари сони бўйича Ҳабиб Нурмагомедовга тенглашди

·66·Спорт
Анкалаев эришган ғалабалари сони бўйича Ҳабиб Нурмагомедовга тенглашди

Абу-Дабидаги UFC турнири Магомед Анкалаев учун оддий ғалабадан кўра каттароқ аҳамият касб этди. Россиялик жангчи Ўзбекистон вакили Богдан Гусковни сўнгги раундда тўхтатиб, промоушендаги ғалабалари сони бўйича Ҳабиб Нурмагомедовга етиб олди.

Бешинчи раундда Анкалаев босимни оширди

Ярим оғир вазн тоифасидаги жанг 25 июль куни Абу-Дабидаги «Etihad Arena»да ўтказилди. Дастлабки раундларда эҳтиёткор ҳаракат қилган Анкалаев баҳснинг иккинчи қисмида кураш ва партердаги устунлигини ишга солди.

Бешинчи раундда россиялик жангчи Гусковни ерга ўтказиб, устма-уст зарбалар берди. Ҳакам 2 дақиқа 41 сонияда баҳсни тўхтатди ва Анкалаев техник нокаут билан ғолиб деб эълон қилинди.

Бу натижа Анкалаевнинг UFCдаги 13-ғалабаси бўлди.

Анкалаев Ҳабиб билан бир қаторга чиқди

UFCнинг расмий статистикасида Гусков билан жанггача Анкалаев ҳисобида 12 та, Ҳабиб Нурмагомедовда эса 13 та ғалаба бор эди. Абу-Дабидаги натижадан кейин Анкалаев ҳам 13-ғалабасини расмийлаштириб, машҳур ҳамюртига тенглашди.

Россиялик жангчилар орасидаги етакчилар:

  1. Ислом Махачев — 17 та ғалаба;

  2. Александр Волков — 14 та;

  3. Магомед Анкалаев — 13 та;

  4. Ҳабиб Нурмагомедов — 13 та.

Анкалаевга энди Волковга тенглашиш учун битта, Махачев кўрсаткичига етиб олиш учун эса яна тўртта ғалаба керак.

Гусков жангни қисқа муддатда қабул қилганди

Богдан Гусков дастлаб Абу-Дабидаги бош жангда иштирок этиши режалаштирилмаган эди. Магомед Анкалаевнинг аввалги рақиби Халил Раунтри жароҳат олгач, Ўзбекистон вакили қисқа муддат ичида унинг ўрнини эгаллашга рози бўлди.

UFC жанг олдидан Гусковни Ўзбекистоннинг энг юқори рейтингли вакили сифатида таништирган. У профессионал фаолиятидаги барча 18 ғалабани муддатидан олдин қўлга киритган, шулардан 13 тасини биринчи раундда якунлаган эди.

Мағлубиятдан кейин Гусков ижтимоий тармоқ орқали таслим бўлмаслигини билдириб, яна қайтишга ваъда берди. Абу-Дабидаги натижа унинг тўрт жанглик ғалабали сериясига нуқта қўйди.

Бир сония қолгандаги мағлубиятдан тарихий натижагача

34 ёшли Анкалаев UFCдаги дебютини 2018 йилда Пол Крэйгга қарши ўтказган. У бутун жанг давомида устунлик қилганига қарамай, учинчи раунд тугашига бир сония қолганда учбурчак усулида мағлуб бўлганди.

Шундан кейин у ярим оғир вазннинг энг хавфли жангчиларидан бирига айланди ва Алекс Перейрани мағлуб этиб UFC чемпионлигини ҳам қўлга киритди. Кейинчалик реваншда камардан ажралган Анкалаев Гусковга қарши ғалаба билан яна муваффақиятли йўлга қайтди.

Гусков билан баҳсдан кейин Анкалаевнинг UFCдаги умумий натижаси 13 та ғалаба, 2 та мағлубият, 1 та дуранг ва 1 та ўтказилмаган жангни ташкил этмоқда.

Энди навбат яна чемпионлик жангига келадими?

Абу-Дабидаги ғалаба Анкалаевни ярим оғир вазнда чемпионликка асосий даъвогарлар қаторида сақлаб қолди. Бироқ беш раундлик баҳснинг катта қисми эҳтиёткор суръатда ўтгани сабаб, унинг кейинги жанги дарҳол камар учун бўлиши ҳали кафолатланмаган.

Шунга қарамай, рақамлар Анкалаев фойдасига гапирмоқда: у Ҳабибнинг UFCдаги ғалабалар кўрсаткичига тенглашди ва фаол жангчилар орасида ушбу натижани янада яхшилаш имконига эга.

Энди асосий савол битта: Абу-Дабидаги ғалаба Анкалаевга чемпионлик камари учун яна бир имконият берадими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди