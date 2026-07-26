Неймар майдонга қайтди: Бразилиялик юлдуз дубл қайд этиб, танқидчиларга жавоб берди
Бразилиялик футбол афсонаси Неймар жароҳатдан кейинги узоқ танаффусдан сўнг майдонга қайтиб, ўзининг юқори спорт формасида эканлигини яна бир бор исботлади. Бразилия А Серияси доирасида ўтказилган “Шапекоэнсе”га қарши баҳсда ҳужумчи “Сантос” таркибида иккита гол уриб, жамоасининг асосий етакчиси эканлигини кўрсатди. Бу ўйин нафақат унинг қайтиши, балки сўнгги ҳафталарда унинг профессионализмига шубҳа қилганларга муносиб жавоби билан ҳам аҳамиятли бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланган бўлса-да, 34 ёшли ҳужумчининг ҳаракатлари мухлислар ва мутахассислар диққат марказида турди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Неймар Жаҳон чемпионатидаги оғир жароҳатидан сўнг тикланиш жараёнини якунлаб, “Сантос” ҳужум чизиғини бошқаришда ҳеч қандай қийинчиликка дуч келмади. Унинг биринчи голи учрашувдаги устунликни таъминлаган бўлса, иккинчи голи унинг маҳорати ҳали ҳам ўз жойида эканлигини тасдиқлади.
Танқидлар ва ўзига хос “покер” нишонлашиНеймарнинг голлардан кейинги қувончи алоҳида муҳокамаларга сабаб бўлди. У голни нишонлаш жараёнида карта ўйнаш ҳаракатларини кўрсатиб, ўзининг покер турнирларидаги иштирокини танқид қилганларга ишора қилди. Эслатиб ўтамиз, футболчи “Сантос”нинг Венесуэладаги муҳим ўйини вақтида Сан-Паулуда ўтказилган покер турнирида кўриниш бергани учун маҳаллий ОАВ ва мухлислар томонидан кескин танқид қилинган эди.
Клуб бош мураббийи Кука ушбу вазиятга ойдинлик киритиб, Неймарнинг Венесуэлага бормагани унинг интизоми билан боғлиқ эмаслигини таъкидлади. Мураббийнинг сўзларига кўра, футболчининг узоқ сафарга чиқмаслиги унинг жисмоний ҳолатини сақлаб қолиш учун қабул қилинган тактик қарор бўлган. Неймар барча машғулотларда тўлиқ иштирок этган ва покер турнирига фақат расмий дам олиш кунида борган.
Ўйин давомида Неймар нафақат голлари, балки тажовузкор ўйини билан ҳам ажралиб турди. Иккинчи бўлимда у рақибга нисбатан қўпол ҳаракат қилгани учун ҳакам томонидан огоҳлантирилди. Бу сариқ карточка ҳужумчи учун жорий чемпионатдаги учинчиси бўлди ва у автоматик равишда кейинги тур ўйинидан четлатилди.
Ушбу дисквалификация туфайли “Сантос” 9-август куни “Атлетико Паранаенсе”га қарши кечадиган муҳим баҳсда ўзининг асосий “креатив двигатели”сиз майдонга тушишга мажбур бўлади. Жамоа учун бу жиддий йўқотиш ҳисобланади, чунки Неймар майдонда бўлганида ҳужум самарадорлиги сезиларли даражада ошиши яққол кўриниб турибди.
- Неймар жорий мавсумда 3 та сариқ карточка олди;
- Унинг “Сантос” билан шартномаси доирасидаги самарадорлиги юқорилигича қолмоқда;
- Кейинги учрашув 9-август куни бўлиб ўтади.
…