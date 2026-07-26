Неймар майдонга қайтди: Бразилиялик юлдуз дубл қайд этиб, танқидчиларга жавоб берди

·78·Спорт
Неймар майдонга қайтди: Бразилиялик юлдуз дубл қайд этиб, танқидчиларга жавоб берди

Бразилиялик футбол афсонаси Неймар жароҳатдан кейинги узоқ танаффусдан сўнг майдонга қайтиб, ўзининг юқори спорт формасида эканлигини яна бир бор исботлади. Бразилия А Серияси доирасида ўтказилган “Шапекоэнсе”га қарши баҳсда ҳужумчи “Сантос” таркибида иккита гол уриб, жамоасининг асосий етакчиси эканлигини кўрсатди. Бу ўйин нафақат унинг қайтиши, балки сўнгги ҳафталарда унинг профессионализмига шубҳа қилганларга муносиб жавоби билан ҳам аҳамиятли бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланган бўлса-да, 34 ёшли ҳужумчининг ҳаракатлари мухлислар ва мутахассислар диққат марказида турди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Неймар Жаҳон чемпионатидаги оғир жароҳатидан сўнг тикланиш жараёнини якунлаб, “Сантос” ҳужум чизиғини бошқаришда ҳеч қандай қийинчиликка дуч келмади. Унинг биринчи голи учрашувдаги устунликни таъминлаган бўлса, иккинчи голи унинг маҳорати ҳали ҳам ўз жойида эканлигини тасдиқлади.

Танқидлар ва ўзига хос “покер” нишонлаши

Неймарнинг голлардан кейинги қувончи алоҳида муҳокамаларга сабаб бўлди. У голни нишонлаш жараёнида карта ўйнаш ҳаракатларини кўрсатиб, ўзининг покер турнирларидаги иштирокини танқид қилганларга ишора қилди. Эслатиб ўтамиз, футболчи “Сантос”нинг Венесуэладаги муҳим ўйини вақтида Сан-Паулуда ўтказилган покер турнирида кўриниш бергани учун маҳаллий ОАВ ва мухлислар томонидан кескин танқид қилинган эди.

Клуб бош мураббийи Кука ушбу вазиятга ойдинлик киритиб, Неймарнинг Венесуэлага бормагани унинг интизоми билан боғлиқ эмаслигини таъкидлади. Мураббийнинг сўзларига кўра, футболчининг узоқ сафарга чиқмаслиги унинг жисмоний ҳолатини сақлаб қолиш учун қабул қилинган тактик қарор бўлган. Неймар барча машғулотларда тўлиқ иштирок этган ва покер турнирига фақат расмий дам олиш кунида борган.

Ўйин давомида Неймар нафақат голлари, балки тажовузкор ўйини билан ҳам ажралиб турди. Иккинчи бўлимда у рақибга нисбатан қўпол ҳаракат қилгани учун ҳакам томонидан огоҳлантирилди. Бу сариқ карточка ҳужумчи учун жорий чемпионатдаги учинчиси бўлди ва у автоматик равишда кейинги тур ўйинидан четлатилди.

Ушбу дисквалификация туфайли “Сантос” 9-август куни “Атлетико Паранаенсе”га қарши кечадиган муҳим баҳсда ўзининг асосий “креатив двигатели”сиз майдонга тушишга мажбур бўлади. Жамоа учун бу жиддий йўқотиш ҳисобланади, чунки Неймар майдонда бўлганида ҳужум самарадорлиги сезиларли даражада ошиши яққол кўриниб турибди.

  • Неймар жорий мавсумда 3 та сариқ карточка олди;
  • Унинг “Сантос” билан шартномаси доирасидаги самарадорлиги юқорилигича қолмоқда;
  • Кейинги учрашув 9-август куни бўлиб ўтади.
Умуман олганда, Бразилия футболи юлдузи ўзининг майдон ташқарисидаги ҳаёти бўйича билдирилаётган эътирозларга энг яхши усулда — голлар билан жавоб қайтаришда давом этмоқда. Унинг спорт формаси тикланаётгани ҳам клуб, ҳам Бразилия терма жамоаси мухлислари учун ижобий хабар бўлди.

НеймарСантосБразилияФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди