Эрлинг Холанд ва Том Ҳолланд ўртасидаги қизиқарли суҳбат: “Ўргимчак одам”нинг таклифи

·65·Спорт
Эрлинг Холанд ва Том Ҳолланд ўртасидаги қизиқарли суҳбат: “Ўргимчак одам”нинг таклифи

Футбол оламининг энг ёрқин юлдузларидан бири Эрлинг Холанд ва Ҳолливуд актёри Том Ҳолланд ўртасидаги кутилмаган мулоқот тафсилотлари маълум бўлди. Маълум бўлишича, “Ўргимчак одам” роли билан танилган актёр норвегиялик ҳужумчини Тоттенхем сафига ўтишга кўндирмоқчи бўлган, бироқ бу уриниш муваффақиятсиз якунланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу воқеа 2021-йилда, Эрлинг Холанд Боруссия Дортмунд сафида 41 та гол уриб, бутун дунё эътиборини тортиб турган пайтда содир бўлган. Том Ҳолланд Монако Гран-приси вақтида ёш юлдуз билан боғланиб, уни Лондон клубига чорлаган. Goal.com хабарига кўра, актёр ўзининг машҳурлигидан фойдаланиб, Тоттенхем учун “яширин агент” ролини ўйнашга ҳаракат қилган.

Эрлинг Холанд яқинда берган интервюсида ўша пайтда Том Ҳолланднинг кимлигини билмаганини тан олди. “Бу ўша ўргимчак одам экан, лекин мен бу фильмни кўрмаганман”, — дея тушунтирди Манчестер Сити ҳужумчиси. Унинг сўзларига кўра, актёрдан келган хабарда шунчаки учрашиб ичимлик ичиш ва Тоттенхемга ўтиш ҳақида илтимос ёзилган эди.

Тушунмовчилик ва узр сўраш

Дастлабки хабарларда Эрлинг Холанд актёрга нисбатан қўпол муносабатда бўлгани ва уни шунчаки “тасодифий одам” деб ҳисоблагани ҳақида гап-сўзлар тарқалган эди. Бироқ футболчи бу вазиятга ойдинлик киритиб, ҳеч кимни хафа қилиш нияти бўлмаганини таъкидлади. У ўзининг YouTube каналида вазият контекстдан юлиб олинганини ва бироз қўпол кўрингани учун актёрга кейинчалик хабар юборганини айтди.

“Мен буни ҳазил тариқасида айтган эдим, лекин одамлар нотўғри тушунишди. Ўзимни ноқулай ҳис қилдим ва вазиятни юmsҳатиш учун унга ёздим”, — дейди Эрлинг Холанд. Бу ҳолат футбол юлдузларининг шахсий ҳаёти ва уларнинг машҳур шахслар билан мулоқоти мухлислар учун қанчалик қизиқ эканлигини яна бир бор исботлади.

Ҳозирда Эрлинг Холанд Манчестер Сити таркибида Англия Премер-лигаси рекордларини янгилаш билан банд. Тоттенхем эса ўз вақтида бундай трансферни амалга ошириш имкониятини бой берган кўринади. Актёрнинг клубга содиқлиги таҳсинга лойиқ бўлса-да, футболчининг профессионал танлови уни дунёнинг энг кучли жамоаларидан бирига етаклади.

Ушбу воқеа футбол оламида трансферлар нафақат расмий агентлар, балки баъзида ашаддий мухлис бўлган машҳурлар орқали ҳам амалга оширилишига уринишлар бўлишини кўрсатади. Манчестер Сити мухлислари учун эса бу шунчаки кулгили хотира бўлиб қолди, чунки уларнинг асосий тўпурари айни дамда Этиҳад Стадиумда ўз тарихини ёзмоқда.

Эрлинг ХоландТом ҲолландМанчестер СитиТоттенхемФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди