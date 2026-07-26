Эрлинг Холанд ва Том Ҳолланд ўртасидаги қизиқарли суҳбат: “Ўргимчак одам”нинг таклифи
Футбол оламининг энг ёрқин юлдузларидан бири Эрлинг Холанд ва Ҳолливуд актёри Том Ҳолланд ўртасидаги кутилмаган мулоқот тафсилотлари маълум бўлди. Маълум бўлишича, “Ўргимчак одам” роли билан танилган актёр норвегиялик ҳужумчини Тоттенхем сафига ўтишга кўндирмоқчи бўлган, бироқ бу уриниш муваффақиятсиз якунланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу воқеа 2021-йилда, Эрлинг Холанд Боруссия Дортмунд сафида 41 та гол уриб, бутун дунё эътиборини тортиб турган пайтда содир бўлган. Том Ҳолланд Монако Гран-приси вақтида ёш юлдуз билан боғланиб, уни Лондон клубига чорлаган. Goal.com хабарига кўра, актёр ўзининг машҳурлигидан фойдаланиб, Тоттенхем учун “яширин агент” ролини ўйнашга ҳаракат қилган.
Эрлинг Холанд яқинда берган интервюсида ўша пайтда Том Ҳолланднинг кимлигини билмаганини тан олди. “Бу ўша ўргимчак одам экан, лекин мен бу фильмни кўрмаганман”, — дея тушунтирди Манчестер Сити ҳужумчиси. Унинг сўзларига кўра, актёрдан келган хабарда шунчаки учрашиб ичимлик ичиш ва Тоттенхемга ўтиш ҳақида илтимос ёзилган эди.
Тушунмовчилик ва узр сўрашДастлабки хабарларда Эрлинг Холанд актёрга нисбатан қўпол муносабатда бўлгани ва уни шунчаки “тасодифий одам” деб ҳисоблагани ҳақида гап-сўзлар тарқалган эди. Бироқ футболчи бу вазиятга ойдинлик киритиб, ҳеч кимни хафа қилиш нияти бўлмаганини таъкидлади. У ўзининг YouTube каналида вазият контекстдан юлиб олинганини ва бироз қўпол кўрингани учун актёрга кейинчалик хабар юборганини айтди.
“Мен буни ҳазил тариқасида айтган эдим, лекин одамлар нотўғри тушунишди. Ўзимни ноқулай ҳис қилдим ва вазиятни юmsҳатиш учун унга ёздим”, — дейди Эрлинг Холанд. Бу ҳолат футбол юлдузларининг шахсий ҳаёти ва уларнинг машҳур шахслар билан мулоқоти мухлислар учун қанчалик қизиқ эканлигини яна бир бор исботлади.
Ҳозирда Эрлинг Холанд Манчестер Сити таркибида Англия Премер-лигаси рекордларини янгилаш билан банд. Тоттенхем эса ўз вақтида бундай трансферни амалга ошириш имкониятини бой берган кўринади. Актёрнинг клубга содиқлиги таҳсинга лойиқ бўлса-да, футболчининг профессионал танлови уни дунёнинг энг кучли жамоаларидан бирига етаклади.
Ушбу воқеа футбол оламида трансферлар нафақат расмий агентлар, балки баъзида ашаддий мухлис бўлган машҳурлар орқали ҳам амалга оширилишига уринишлар бўлишини кўрсатади. Манчестер Сити мухлислари учун эса бу шунчаки кулгили хотира бўлиб қолди, чунки уларнинг асосий тўпурари айни дамда Этиҳад Стадиумда ўз тарихини ёзмоқда.
…