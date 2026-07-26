Microsoft пиратликка чек қўймоқда: Windows энди ТПМ чиплари орқали ҳимояланади
Microsoft корпорацияси Windows операцион тизимини фаоллаштириш тизимида инқилобий ўзгаришларни амалга оширишга тайёрланмоқда. Компания лицензиялаш жараёнини янада хавфсиз қилиш ва ноқонуний фаоллаштириш усулларига чек қўйиш мақсадида она платадаги ТПМ (Трустед Платформ Модуле) чипларидан фойдаланувчи янги ҳимоя механизмини жорий этади. Бу қадам нафақат киберхавфсизликни кучайтиради, балки йиллар давомида мавжуд бўлган "пиратлик" усулларини техник жиҳатдан имконсиз қилиб қўйиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги технология Кей Манагемент Сервисе (КМС) серверларининг ҳақиқийлигини текширишга қаратилган. КМС — бу Microsoft компаниясининг корпоратив воситаси бўлиб, у йирик ташкилотларга юзлаб компьютерларни марказлашган ҳолда, ҳар бир қурилмага алоҳида калит киритмасдан фаоллаштириш имконини беради. ixbt.com маълумотларига кўра, янги тизим айнан мана шу жараённи аппарат даражасида назорат қилади.
ТПМ-басед аттестатион: Янги давр ҳимоясиЯнги механизм "ТПМ-басед аттестатион" деб номланди. Унинг асосий вазифаси фаоллаштириш серверининг ҳақиқатан ҳам қонуний эканлигини ва хавфсиз муҳитда ишлаётганини тасдиқлашдан иборат. Тизим аввал сервернинг ишончли ускунада ишга туширилганини текширади, сўнгра дастурий муҳитнинг бутунлигини таҳлил қилади. Фақатгина ушбу босқичлардан муваффақиятли ўтилгандан кейингина фаоллаштириш сўровларига рухсат берилади.
Microsoft мутахассисларининг таъкидлашича, амалдаги КМС архитектураси узоқ йиллар давомида заиф нуқта бўлиб келган. Хакерлар расмий КМС инфратузилмасига тақлид қилувчи сохта серверларни яратиб, корпоратив лицензиялаш механизмларини четлаб ўтишган. Бу усул нафақат бизнес учун, балки оддий фойдаланувчилар орасида Windows тизимини ноқонуний фаоллаштиришда ҳам кенг қўлланиб келинаётган эди.
Ушбу ўзгариш Ўзбекистон IT бозорига ҳам сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин. Мамлакатимизда кўплаб кичик ва ўрта бизнес вакиллари ҳамда уй фойдаланувчилари ҳали ҳам норасмий фаоллаштириш усулларидан фойдаланишади. Microsoft томонидан аппарат даражасидаги текширувнинг жорий этилиши бундай "ечимлар"нинг ишлашини тўхтатиб қўяди ва фойдаланувчиларни расмий лицензияларга ўтишга мажбур қилади.
Ўзгаришлар қачондан кучга киради?Компания маълумотларига кўра, аппарат даражасидаги текширув Windows Сервернинг кейинги авлодидан бошлаб мажбурий қисмга айланади. 2026-йилнинг август ойидан бошлаб Windows Сервер 2025 фойдаланувчилари ўз инфратузилмаларини янги ҳимоя механизмига тайёрлаш ҳақида билдиришномалар ола бошлайдилар.
Янги тизимнинг асосий хусусиятлари қуйидагилардан иборат:
- Фаоллаштириш серверининг аппарат даражасида аутентификацияси;
- Дастурий муҳит яхлитлигини доимий мониторинг қилиш;
- Сохта КМС эмуляторларининг блокланиши;
- Windows тизимининг аниқ бир қурилма (ҳардваре) билан боғлиқлигини кучайтириш.
…