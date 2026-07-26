Microsoft пиратликка чек қўймоқда: Windows энди ТПМ чиплари орқали ҳимояланади

·60·Техно
Microsoft пиратликка чек қўймоқда: Windows энди ТПМ чиплари орқали ҳимояланади

Microsoft корпорацияси Windows операцион тизимини фаоллаштириш тизимида инқилобий ўзгаришларни амалга оширишга тайёрланмоқда. Компания лицензиялаш жараёнини янада хавфсиз қилиш ва ноқонуний фаоллаштириш усулларига чек қўйиш мақсадида она платадаги ТПМ (Трустед Платформ Модуле) чипларидан фойдаланувчи янги ҳимоя механизмини жорий этади. Бу қадам нафақат киберхавфсизликни кучайтиради, балки йиллар давомида мавжуд бўлган "пиратлик" усулларини техник жиҳатдан имконсиз қилиб қўйиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги технология Кей Манагемент Сервисе (КМС) серверларининг ҳақиқийлигини текширишга қаратилган. КМС — бу Microsoft компаниясининг корпоратив воситаси бўлиб, у йирик ташкилотларга юзлаб компьютерларни марказлашган ҳолда, ҳар бир қурилмага алоҳида калит киритмасдан фаоллаштириш имконини беради. ixbt.com маълумотларига кўра, янги тизим айнан мана шу жараённи аппарат даражасида назорат қилади.

ТПМ-басед аттестатион: Янги давр ҳимояси

Янги механизм "ТПМ-басед аттестатион" деб номланди. Унинг асосий вазифаси фаоллаштириш серверининг ҳақиқатан ҳам қонуний эканлигини ва хавфсиз муҳитда ишлаётганини тасдиқлашдан иборат. Тизим аввал сервернинг ишончли ускунада ишга туширилганини текширади, сўнгра дастурий муҳитнинг бутунлигини таҳлил қилади. Фақатгина ушбу босқичлардан муваффақиятли ўтилгандан кейингина фаоллаштириш сўровларига рухсат берилади.

Microsoft мутахассисларининг таъкидлашича, амалдаги КМС архитектураси узоқ йиллар давомида заиф нуқта бўлиб келган. Хакерлар расмий КМС инфратузилмасига тақлид қилувчи сохта серверларни яратиб, корпоратив лицензиялаш механизмларини четлаб ўтишган. Бу усул нафақат бизнес учун, балки оддий фойдаланувчилар орасида Windows тизимини ноқонуний фаоллаштиришда ҳам кенг қўлланиб келинаётган эди.

Ушбу ўзгариш Ўзбекистон IT бозорига ҳам сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин. Мамлакатимизда кўплаб кичик ва ўрта бизнес вакиллари ҳамда уй фойдаланувчилари ҳали ҳам норасмий фаоллаштириш усулларидан фойдаланишади. Microsoft томонидан аппарат даражасидаги текширувнинг жорий этилиши бундай "ечимлар"нинг ишлашини тўхтатиб қўяди ва фойдаланувчиларни расмий лицензияларга ўтишга мажбур қилади.

Ўзгаришлар қачондан кучга киради?

Компания маълумотларига кўра, аппарат даражасидаги текширув Windows Сервернинг кейинги авлодидан бошлаб мажбурий қисмга айланади. 2026-йилнинг август ойидан бошлаб Windows Сервер 2025 фойдаланувчилари ўз инфратузилмаларини янги ҳимоя механизмига тайёрлаш ҳақида билдиришномалар ола бошлайдилар.

Янги тизимнинг асосий хусусиятлари қуйидагилардан иборат:

  • Фаоллаштириш серверининг аппарат даражасида аутентификацияси;
  • Дастурий муҳит яхлитлигини доимий мониторинг қилиш;
  • Сохта КМС эмуляторларининг блокланиши;
  • Windows тизимининг аниқ бир қурилма (ҳардваре) билан боғлиқлигини кучайтириш.
Гарчи бу янгилик биринчи навбатда корпоратив мижозларга қаратилган бўлса-да, у билвосита ноқонуний фаоллаштирувчи (активатор) дастурлар бозорига зарба беради. Кўпгина машҳур воситалар айнан КМС-серверларини эмуляция қилиш ёки лицензия ҳолатини вақти-вақти билан тасдиқлаб турувчи учинчи томон онлайн серверларига уланиш орқали ишлайди. ТПМ чиплари орқали амалга ошириладиган текширув эса бундай сохта уланишларни дарҳол аниқлаш имконини беради.

MicrosoftWindowsТПМКиберхавфсизликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиОбъект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиБугун, 03:21Apple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиApple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиБугун, 02:22OpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиOpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиБугун, 01:23Canon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумCanon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумБугун, 00:59Хитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиХитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиБугун, 00:52Минекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиМинекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиБугун, 00:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб