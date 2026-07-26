Ҳиндистон ҳукумати Битчат аноним мессенжерини блоклашни талаб қилди

·36·Техно
Ҳиндистон ҳукумати Битчат аноним мессенжерини блоклашни талаб қилди

Ҳиндистон ҳукумати GitHub платформасидан Twitter асосчиларидан бири Жакк Дорсей томонидан яратилган Битчат дезентрализациялашган мессенжерига тегишли репозиторийларни ўчиришни талаб қилди. Ушбу қарор мамлакатда давом этаётган кенг кўламли норозилик намойишлари фонида қабул қилинди, чунки намойишчилар интернет чекловларини четлаб ўтиш учун айнан шу иловадан фаол фойдаланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Жакк Дорсей ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида Ҳиндистон Ички ишлар вазирлиги қошидаги Кибержиноятчиликка қарши курашиш координация маркази (I4C) томонидан юборилган расмий буйруқ нусхасини эълон қилди. Ҳужжатга кўра, GitHub уч соат ичида лойиҳага тегишли учта репозиторийга киришни чеклаши лозим эди. Расмийлар Битчат архитектураси ҳуқуқ-тартибот идоралари ишини сезиларли даражада қийинлаштиришини, хусусан, хабарларни тутиб олиш ва фойдаланувчиларни идентификация қилиш имконсиз эканини таъкидламоқда.

Битчат қандай ишлайди ва унинг ўзига хослиги нимада?

Битчат — бу 2025-йил ёзида тақдим этилган очиқ кодли мессенжер бўлиб, у анъанавий WhatsApp ёки Telegram иловаларидан тубдан фарқ қилади. Мазкур сервисни ишлатиш учун интернет алоқаси, телефон рақами ёки электрон почта орқали рўйхатдан ўтиш талаб этилмайди. Маълумот алмашинуви Bluetooth Mesh технологияси ёрдамида бевосита смартфонлар ўртасида амалга оширилади, бу эса қурилмаларга ўзаро локал тармоқ ҳосил қилиш имконини беради.

Дастурчилар ушбу воситани табиий офатлар, алоқа узилишлари ёки фавқулодда ҳолатларда мулоқотни сақлаб қолиш учун мўлжалланган инструмент сифатида позицияламоқда. Бироқ, айнан марказлашган серверларнинг йўқлиги ва фойдаланувчилар устидан назорат ўрнатиб бўлмаслиги Ҳиндистон ҳукумати учун асосий хавотир манбаига айланди. I4C баёнотига кўра, бундай технологиялар нафақат тинч мақсадларда, балки дезинформация тарқатиш ва давлат хавфсизлигига таҳдид солувчи ҳаракатларни мувофиқлаштириш учун ҳам қўлланилиши мумкин.

Намойишлар фонида кескин ўсган машҳурлик

TechCrunch нашрининг Сенсор Товер таҳлилий маълумотларига таяниб хабар беришича, Битчат иловаси Ҳиндистонда мисли кўрилмаган даражада оммалашган. Июль ойининг ўрталарида ушбу илованинг дунё бўйлаб жами юклаб олинган сонининг 85 фоизи айнан Ҳиндистон ҳиссасига тўғри келган. Ваҳоланки, бир ой аввал бу кўрсаткич бор-йўғи 1 фоизни ташкил этган эди.

Фақатгина беш кун ичида мессенжер 91 минг марта юклаб олинган, 23-июль ҳолатига кўра эса Ҳиндистондаги кунлик фаол фойдаланувчилар сони 330 мингдан ошиб, сервис учун янги рекорд ўрнатди. Қизиқишнинг бундай ортиши тиббиёт олийгоҳларига кириш имтиҳонлари натижалари бекор қилиниши ортидан бошланган норозилик намойишларига тўғри келди. Намойишчилар интернет ўчирилган ҳудудларда ҳам ўзаро алоқада бўлиш учун меш-тармоқлардан фойдаланишга ўтган.

Ҳозирда GitHub ушбу талабни қандай бажариши ва Жакк Дорсей бошчилигидаги жамоанинг кейинги қадамлари қандай бўлиши технологик ҳамжамият эътиборида турибди. Мазкур ҳолат рақамли эркинлик ва давлат назорати ўртасидаги глобал баҳсни яна бир бор кун тартибига чиқарди.

БитчатЖакк ДорсейҲиндистонGitHubТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиОбъект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиБугун, 03:21Apple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиApple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиБугун, 02:22OpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиOpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиБугун, 01:23Canon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумCanon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумБугун, 00:59Хитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиХитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиБугун, 00:52Минекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиМинекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиБугун, 00:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб