Месси ЖЧ-2026 финалидан сўнг илк марта ўз юртида кўриниш берди

·80·Спорт
Месси ЖЧ-2026 финалидан сўнг илк марта ўз юртида кўриниш берди

ЖЧ-2026 финалидаги оғир мағлубиятдан сўнг Лионель Месси илк бор Аргентинада мухлислар кўз ўнгида пайдо бўлди. 39 ёшли юлдуз катта футбол аренасини эмас, оиласига яқин бўлган камтарона клуб учрашувини танлади — бу ташриф ортида эса алоҳида сабаб бор эди.

Месси қайси ўйинни томоша қилди?

Лионель Месси Санта-Фе провинциясининг Арройо-Секо шаҳрида бўлиб ўтган «Леонес» — «Сентрал Кордоба де Росарио» учрашувини стадиондан кузатди.

Аргентина Биринчи C дивизиони доирасидаги баҳс меҳмонларнинг 2:0 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди. Учрашув «Атлетико Унион» клубига тегишли Антонио Ди Жакомо стадионида ўтказилди.

Месси натижадан қатъи назар, ўзи учун яқин бўлган футбол лойиҳасини қўллаб-қувватлаш учун стадионга келди.

Ташрифнинг оилавий сабаби бор эди

«Леонес» оддий клуб эмас — унга Лионель Мессининг акаси Матиас Месси раҳбарлик қилади. Жамоа жорий мавсумда Аргентина футбол ассоциациясининг Биринчи C чемпионатида иштирок этмоқда.

Шу боис Мессининг трибунада пайдо бўлиши шунчаки футбол томоша қилиш эмас, балки оилавий лойиҳани қўллаб-қувватлаш сифатида ҳам баҳоланди.

Стадиондаги мухлислар аргентиналик юлдузни илиқ қарши олди. Бу унинг Испанияга қарши Жаҳон чемпионати финалидан кейинги илк оммавий кўринишларидан бири бўлди.

ЖЧ-2026да Месси яна тарих ёзди

Аргентина финалда чемпионликни сақлаб қола олмади, аммо Месси мусобақанинг энг ёрқин футболчиларидан бири бўлди.

У мундиалда:

  • 8 та учрашув ўтказди;

  • 8 та гол урди;

  • 4 та голли узатма берди;

  • жами 12 та голда бевосита иштирок этди.

Месси ушбу кўрсаткич билан турнирнинг энг самарали футболчиларидан бири бўлиб, ЖЧ-2026нинг «Кумуш тўп» совринига сазовор бўлди.

Аргентина финалда бир гол билан тўхтатилди

Лионель Скалони жамоаси Жаҳон чемпионатида ҳал қилувчи баҳсгача етиб борди. Бироқ Испанияга қарши финалда аргентиналиклар қўшимча бўлимларда ўтказиб юборилган ягона гол туфайли 0:1 ҳисобида мағлуб бўлди.

Ферран Торрес 106-дақиқада Испанияга чемпионлик келтирган голни урди. Аргентина эса амалдаги жаҳон чемпиони мақомини бой бериб, мусобақани кумуш медаль билан якунлади.

Месси қачон «Интер Майами»га қайтади?

Жаҳон чемпионатидаги оғир юкламадан кейин Мессига тикланиш учун дам берилган. Шу сабабли у MLS юлдузлар учрашувида ҳам иштирок этмади. Ҳозирча аргентиналик ҳужумчининг «Интер Майами» сафида майдонга қайтиш санаси расман маълум қилинмаган.

39 ёшида ҳам мундиалда 12 та голли ҳаракатни амалга оширган Мессининг миллий жамоадаги келажаги очиқ қолмоқда. Унинг Аргентина сафида фаолиятини давом эттириши ёки терма жамоа билан хайрлашиши ҳақида ҳозирча расмий қарор йўқ.

Сизнингча, Лионель Месси Аргентина терма жамоасида яна ўйнаши керакми?

Лионель МессиАргентинаИспанияСентраль Кордоба де РосариоЛионель Скалони
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди