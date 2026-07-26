Месси ЖЧ-2026 финалидан сўнг илк марта ўз юртида кўриниш берди
ЖЧ-2026 финалидаги оғир мағлубиятдан сўнг Лионель Месси илк бор Аргентинада мухлислар кўз ўнгида пайдо бўлди. 39 ёшли юлдуз катта футбол аренасини эмас, оиласига яқин бўлган камтарона клуб учрашувини танлади — бу ташриф ортида эса алоҳида сабаб бор эди.
Месси қайси ўйинни томоша қилди?
Лионель Месси Санта-Фе провинциясининг Арройо-Секо шаҳрида бўлиб ўтган «Леонес» — «Сентрал Кордоба де Росарио» учрашувини стадиондан кузатди.
Аргентина Биринчи C дивизиони доирасидаги баҳс меҳмонларнинг 2:0 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди. Учрашув «Атлетико Унион» клубига тегишли Антонио Ди Жакомо стадионида ўтказилди.
Месси натижадан қатъи назар, ўзи учун яқин бўлган футбол лойиҳасини қўллаб-қувватлаш учун стадионга келди.
Ташрифнинг оилавий сабаби бор эди
«Леонес» оддий клуб эмас — унга Лионель Мессининг акаси Матиас Месси раҳбарлик қилади. Жамоа жорий мавсумда Аргентина футбол ассоциациясининг Биринчи C чемпионатида иштирок этмоқда.
Шу боис Мессининг трибунада пайдо бўлиши шунчаки футбол томоша қилиш эмас, балки оилавий лойиҳани қўллаб-қувватлаш сифатида ҳам баҳоланди.
Стадиондаги мухлислар аргентиналик юлдузни илиқ қарши олди. Бу унинг Испанияга қарши Жаҳон чемпионати финалидан кейинги илк оммавий кўринишларидан бири бўлди.
ЖЧ-2026да Месси яна тарих ёзди
Аргентина финалда чемпионликни сақлаб қола олмади, аммо Месси мусобақанинг энг ёрқин футболчиларидан бири бўлди.
У мундиалда:
8 та учрашув ўтказди;
8 та гол урди;
4 та голли узатма берди;
жами 12 та голда бевосита иштирок этди.
Месси ушбу кўрсаткич билан турнирнинг энг самарали футболчиларидан бири бўлиб, ЖЧ-2026нинг «Кумуш тўп» совринига сазовор бўлди.
Аргентина финалда бир гол билан тўхтатилди
Лионель Скалони жамоаси Жаҳон чемпионатида ҳал қилувчи баҳсгача етиб борди. Бироқ Испанияга қарши финалда аргентиналиклар қўшимча бўлимларда ўтказиб юборилган ягона гол туфайли 0:1 ҳисобида мағлуб бўлди.
Ферран Торрес 106-дақиқада Испанияга чемпионлик келтирган голни урди. Аргентина эса амалдаги жаҳон чемпиони мақомини бой бериб, мусобақани кумуш медаль билан якунлади.
Месси қачон «Интер Майами»га қайтади?
Жаҳон чемпионатидаги оғир юкламадан кейин Мессига тикланиш учун дам берилган. Шу сабабли у MLS юлдузлар учрашувида ҳам иштирок этмади. Ҳозирча аргентиналик ҳужумчининг «Интер Майами» сафида майдонга қайтиш санаси расман маълум қилинмаган.
39 ёшида ҳам мундиалда 12 та голли ҳаракатни амалга оширган Мессининг миллий жамоадаги келажаги очиқ қолмоқда. Унинг Аргентина сафида фаолиятини давом эттириши ёки терма жамоа билан хайрлашиши ҳақида ҳозирча расмий қарор йўқ.
Сизнингча, Лионель Месси Аргентина терма жамоасида яна ўйнаши керакми?
…