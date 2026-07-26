БМТ: Марказий Осиёда 26 миллион аҳоли қурғоқчиликдан азият чекмоқда
Марказий Осиёда қурғоқчилик кўлами кенгайиб, 26 миллиондан зиёд аҳоли унинг оқибатларини ҳис қилмоқда. БМТ келтирган маълумотларга кўра, минтақада 152 миллион гектардан ортиқ ер қурғоқчилик таъсирига тушган. Ерларнинг камида бешдан бир қисми деградацияга учраган.
Муаммо фақат табиат билан чекланиб қолмаяпти. Сув танқислиги экинлар ҳосилдорлигини камайтирмоқда, чорвачилик харажатларини ошириб, қишлоқ аҳолисининг даромадига салбий таъсир кўрсатмоқда. Ернинг унумдорлиги пасайиши озиқ-овқат етиштириш имкониятларини ҳам чеклаши мумкин.
Суғориш тизимларини такомиллаштириш, зарарланган ерларни тиклаш ва иқлим ўзгаришига мослашиш масалалари Самарқанддаги Глобал экологик жамғарма ассамблеясида муҳокама қилинди. Йиғилишда Марказий Осиё давлатларига мўлжалланган янги экологик лойиҳалар тақдим этилди.
БМТ Ўзбекистондаги "Яшил макон" дастурига ҳам эътибор қаратди. Ушбу ташаббус дарахт экиш, яшил ҳудудларни кенгайтириш ва атроф-муҳит ҳолатини яхшилашни кўзда тутади.
…