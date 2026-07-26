БМТ: Марказий Осиёда 26 миллион аҳоли қурғоқчиликдан азият чекмоқда

·93·Дунё
БМТ: Марказий Осиёда 26 миллион аҳоли қурғоқчиликдан азият чекмоқда

Марказий Осиёда қурғоқчилик кўлами кенгайиб, 26 миллиондан зиёд аҳоли унинг оқибатларини ҳис қилмоқда. БМТ келтирган маълумотларга кўра, минтақада 152 миллион гектардан ортиқ ер қурғоқчилик таъсирига тушган. Ерларнинг камида бешдан бир қисми деградацияга учраган.

Муаммо фақат табиат билан чекланиб қолмаяпти. Сув танқислиги экинлар ҳосилдорлигини камайтирмоқда, чорвачилик харажатларини ошириб, қишлоқ аҳолисининг даромадига салбий таъсир кўрсатмоқда. Ернинг унумдорлиги пасайиши озиқ-овқат етиштириш имкониятларини ҳам чеклаши мумкин.

Суғориш тизимларини такомиллаштириш, зарарланган ерларни тиклаш ва иқлим ўзгаришига мослашиш масалалари Самарқанддаги Глобал экологик жамғарма ассамблеясида муҳокама қилинди. Йиғилишда Марказий Осиё давлатларига мўлжалланган янги экологик лойиҳалар тақдим этилди.

БМТ Ўзбекистондаги "Яшил макон" дастурига ҳам эътибор қаратди. Ушбу ташаббус дарахт экиш, яшил ҳудудларни кенгайтириш ва атроф-муҳит ҳолатини яхшилашни кўзда тутади.

БМТСамарқандЎзбекистонГлобал экология жамғармасиЯшил Макон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Путин Украина ғарби ҳақида кескин башорат қилдиПутин Украина ғарби ҳақида кескин башорат қилдиБугун, 01:02Доналд Трампнинг соғлиғи ёмонлашди: Оқ уй Трампнинг соғлиғи бўйича хавотирларга жавоб бердиДоналд Трампнинг соғлиғи ёмонлашди: Оқ уй Трампнинг соғлиғи бўйича хавотирларга жавоб бердиКеча, 23:50Трампнинг тариф сиёсати АҚШга $200 млрдлик зарба бердиТрампнинг тариф сиёсати АҚШга $200 млрдлик зарба бердиКеча, 22:55Россия Украинага ишора қилди, Тоқаев эса бошқа йўл айтди...Россия Украинага ишора қилди, Тоқаев эса бошқа йўл айтди...Кеча, 22:39Каспийдаги савдо кемага ҳужумдан сўнг Эрон Украинага жавоб ваъда қилдиКаспийдаги савдо кемага ҳужумдан сўнг Эрон Украинага жавоб ваъда қилдиКеча, 22:28Польшада Зеленскийга муносабат кескин совиди: 75,8% салбий баҳо...Польшада Зеленскийга муносабат кескин совиди: 75,8% салбий баҳо...Кеча, 22:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди