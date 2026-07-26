Кино ва театрга бориш қаришни секинлаштирар экан
Музей, театр, кино ва концертларга мунтазам ташриф буюриш нафақат маданий ҳордиқ чиқариш, балки организмнинг физиологик қариш жараёнини ҳам секинлаштириши мумкин. Бу ҳақда ScienceDaily нашрида эълон қилинган янги тадқиқотда сўз боради.
Токио фан институти олимлари Англияда ўтказилган қариш бўйича йирик тадқиқот натижаларини таҳлил қилди. Тадқиқотда 50 ёшдан ошган 1899 нафар иштирокчи қатнашган бўлиб, уларнинг соғлиғи бир неча йил давомида кузатиб борилган.
Мутахассислар иштирокчиларнинг қон босими, ўпка фаолияти, холестерин ва гемоглобин даражаси, тана массаси индекси, юриш тезлиги, кафт мушаклари кучи каби қатор тиббий кўрсаткичларни баҳолаб, уларнинг физиологик ёшини ҳисоблаб чиққан. Бу кўрсаткич организмнинг ҳақиқий ҳолатини акс эттириб, паспортдаги ёшдан фарқ қилиши мумкин.
Шунингдек, иштирокчилар қанчалик тез-тез музей, театр, кинотеатр, концерт ва санъат галереяларига бориши ҳақида ҳам маълумот тўпланган. Маданий тадбирларда мунтазам қатнашган кишиларнинг физиологик ёши ўртача 66,9 ёшни ташкил этган бўлса, бундай фаоллик кам бўлган иштирокчиларда бу кўрсаткич 69,9 ёшга тенг бўлган.
Тадқиқот натижаларига кўра, маданий фаоллик даражасидаги ҳар бир қўшимча балл физиологик ёшнинг ўртача 31 кунга кичикроқ бўлиши билан боғлиқ экани аниқланган. Бу боғлиқлик даромад, иш билан бандлик, сурункали касалликлар ва бошқа омиллар ҳисобга олингандан кейин ҳам сақланиб қолган.
Олимлар фикрича, маданий тадбирларга мунтазам қатнашиш инсоннинг ижтимоий фаоллигини оширади, руҳий саломатликни мустаҳкамлайди ва соғлом турмуш тарзини қўллаб-қувватлайди. Мутахассислар бунинг ижобий таъсири ҳатто мунтазам жисмоний машқлар натижасига яқин бўлиши мумкинлигини таъкидламоқда.
…