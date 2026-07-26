OpenAI янги лойиҳаси: ChatGPT «Темир одам»даги Жарвис каби ёрдамчига айланади
Сунъий интеллект оламининг етакчиси ҳисобланган OpenAI компанияси инсониятнинг компьютер ва технологиялар билан мулоқот қилиш услубини бутунлай ўзгартириб юбормоқчи. Компания президенти Грег Брокман яқинда берган интервюсида ChatGPT платформасининг келажакдаги ривожланиш стратегияси ҳақида тўхталиб, фойдаланувчилар учун худди Марвел кинооламидаги Жарвис каби ақлли ёрдамчи яратиш устида иш олиб борилаётганини маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Брокманнинг сўзларига кўра, OpenAI мақсади шунчаки саволларга жавоб берадиган чат-бот эмас, балки фойдаланувчининг компьютеридаги мураккаб вазифаларни мустақил бажара оладиган тизимни шакллантиришдир. Бундай ёрдамчи иловаларни ишга тушириши, ҳужжатлар билан ишлаши ва инсон иштирокисиз турли операцияларни амалга ошириши кутилмоқда. Бу эса сунъий интеллектнинг имкониятларини янги босқичга олиб чиқади.
Клавиатура ва сичқонча ўтмишда қоладими?OpenAI раҳбарияти келажакда матн териш ёки сичқонча ёрдамида буйруқ бериш каби анъанавий усуллар ўз аҳамиятини йўқотишига ишонади. ixbt.com маълумотига кўра, компания ChatGPT Ливе функциясини Кодех технологиялари билан бирлаштиришни режалаштирмоқда. Кодех тизими аллақачон сунъий интеллектга дастурий кодларни тушуниш ва компьютер интерфейсини бошқариш имконини бериб келмоқда.
Янги авлод ёрдамчиси фойдаланувчининг овозли буйруқларини таҳлил қилиб, реал вақт режимида ҳаракатга киришади. Масалан, фойдаланувчи шунчаки «Презентация тайёрла ва уни барча ҳамкасбларимга юбор» деб айтса кифоя — қолган барча техник жараёнларни сунъий интеллектнинг ўзи бажаради. Бу эса иш унумдорлигини кескин ошириб, техник кўникмаларга эга бўлмаган инсонлар учун ҳам мураккаб дастурлардан фойдаланиш имконини беради.
Ақлли кўзойнаклар ва гаджетлар интеграциясиOpenAI фақатгина дастурий таъминот билан чекланиб қолмоқчи эмас. Компания ўзининг овозли ёрдамчисини турли ишлаб чиқарувчиларнинг қурилмаларига, хусусан, ақлли кўзойнаклар ва бошқа тақиладиган гаджетларга интеграция қилишни мақсад қилган. Бу фойдаланувчиларга смартфонни чўнтакдан чиқармасдан туриб, атроф-муҳит билан мулоқот қилиш ва маълумот олиш имконини беради.
Ҳозирда фаол ривожлантирилаётган ChatGPT Ливе технологияси ушбу улкан лойиҳанинг пойдевори ҳисобланади. Ушбу модел инсон билан худди жонли суҳбатдош каби, ҳеч қандай паузаларсиз ва кечикишларсиз мулоқот қилишга қодир. Тизим суҳбатдошни тинглаш билан бир вақтда жавоб қайтариши, гапни бўлиши ёки ҳиссиётларни тушуниши мумкин.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу технологиялар кириб келиши катта аҳамиятга эга. Маҳаллий бозорда ақлли қурилмаларга бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда, ChatGPT каби тизимларнинг гаджетларга чуқур интеграцияси кундалик юмушларни енгиллаштиришга хизмат қилади. OpenAI келажакда ушбу функцияларни барча учун очиқ ва қулай қилишни режалаштирмоқда.
…