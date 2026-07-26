OpenAI янги лойиҳаси: ChatGPT «Темир одам»даги Жарвис каби ёрдамчига айланади

·65·Техно
OpenAI янги лойиҳаси: ChatGPT «Темир одам»даги Жарвис каби ёрдамчига айланади

Сунъий интеллект оламининг етакчиси ҳисобланган OpenAI компанияси инсониятнинг компьютер ва технологиялар билан мулоқот қилиш услубини бутунлай ўзгартириб юбормоқчи. Компания президенти Грег Брокман яқинда берган интервюсида ChatGPT платформасининг келажакдаги ривожланиш стратегияси ҳақида тўхталиб, фойдаланувчилар учун худди Марвел кинооламидаги Жарвис каби ақлли ёрдамчи яратиш устида иш олиб борилаётганини маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Брокманнинг сўзларига кўра, OpenAI мақсади шунчаки саволларга жавоб берадиган чат-бот эмас, балки фойдаланувчининг компьютеридаги мураккаб вазифаларни мустақил бажара оладиган тизимни шакллантиришдир. Бундай ёрдамчи иловаларни ишга тушириши, ҳужжатлар билан ишлаши ва инсон иштирокисиз турли операцияларни амалга ошириши кутилмоқда. Бу эса сунъий интеллектнинг имкониятларини янги босқичга олиб чиқади.

Клавиатура ва сичқонча ўтмишда қоладими?

OpenAI раҳбарияти келажакда матн териш ёки сичқонча ёрдамида буйруқ бериш каби анъанавий усуллар ўз аҳамиятини йўқотишига ишонади. ixbt.com маълумотига кўра, компания ChatGPT Ливе функциясини Кодех технологиялари билан бирлаштиришни режалаштирмоқда. Кодех тизими аллақачон сунъий интеллектга дастурий кодларни тушуниш ва компьютер интерфейсини бошқариш имконини бериб келмоқда.

Янги авлод ёрдамчиси фойдаланувчининг овозли буйруқларини таҳлил қилиб, реал вақт режимида ҳаракатга киришади. Масалан, фойдаланувчи шунчаки «Презентация тайёрла ва уни барча ҳамкасбларимга юбор» деб айтса кифоя — қолган барча техник жараёнларни сунъий интеллектнинг ўзи бажаради. Бу эса иш унумдорлигини кескин ошириб, техник кўникмаларга эга бўлмаган инсонлар учун ҳам мураккаб дастурлардан фойдаланиш имконини беради.

Ақлли кўзойнаклар ва гаджетлар интеграцияси

OpenAI фақатгина дастурий таъминот билан чекланиб қолмоқчи эмас. Компания ўзининг овозли ёрдамчисини турли ишлаб чиқарувчиларнинг қурилмаларига, хусусан, ақлли кўзойнаклар ва бошқа тақиладиган гаджетларга интеграция қилишни мақсад қилган. Бу фойдаланувчиларга смартфонни чўнтакдан чиқармасдан туриб, атроф-муҳит билан мулоқот қилиш ва маълумот олиш имконини беради.

Ҳозирда фаол ривожлантирилаётган ChatGPT Ливе технологияси ушбу улкан лойиҳанинг пойдевори ҳисобланади. Ушбу модел инсон билан худди жонли суҳбатдош каби, ҳеч қандай паузаларсиз ва кечикишларсиз мулоқот қилишга қодир. Тизим суҳбатдошни тинглаш билан бир вақтда жавоб қайтариши, гапни бўлиши ёки ҳиссиётларни тушуниши мумкин.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу технологиялар кириб келиши катта аҳамиятга эга. Маҳаллий бозорда ақлли қурилмаларга бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда, ChatGPT каби тизимларнинг гаджетларга чуқур интеграцияси кундалик юмушларни енгиллаштиришга хизмат қилади. OpenAI келажакда ушбу функцияларни барча учун очиқ ва қулай қилишни режалаштирмоқда.

OpenAIChatGPTСунъий ИнтеллектТехнологияГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиОбъект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиБугун, 03:21Apple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиApple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиБугун, 02:22OpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиOpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиБугун, 01:23Canon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумCanon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумБугун, 00:59Хитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиХитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиБугун, 00:52Минекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиМинекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиБугун, 00:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб