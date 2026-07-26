Голливуд юлдузи ҳайратда: Рекшем клуби Нью-Йоркда Ливерпулга қарши майдонга тушади

·56·Спорт
Голливуд юлдузи ҳайратда: Рекшем клуби Нью-Йоркда Ливерпулга қарши майдонга тушади

Голливуд актёри Рян Рейнолдс ва Роб МкEлҳенней эгалик қиладиган Уелснинг Рекшем клуби ўз тарихидаги энг ҳаяжонли паллалардан бирини бошдан кечирмоқда. Жамоа АҚШ бўйлаб давом этаётган тур доирасида Нью-Йоркдаги машҳур Янкее Стадиум ўйингоҳида Англия футболи гиганти Ливерпул билан куч синашади. Ушбу учрашув нафақат клуб, балки унинг эгалари учун ҳам кутилмаган чўққи бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Рян Рейнолдс SportсСентер нашрига берган интервюсида ушбу воқеани "ўзимга келишим учун кимдир мени уриб қўйиши керак бўлган лаҳза" (пунч ме момент) деб таърифлади. Унинг сўзларига кўра, Рекшем каби камтарона жамоанинг дунёнинг энг нуфузли стадионларидан бирида Ливерпулдек грандга қарши ўйнаши ҳатто энг жасур орзулардан ҳам ўтиб тушган.

Голливудча юксалиш ва янги синовлар

Рекшем сўнгги йилларда Англия қуйи лигаларидан кўтарилиб, Чемпионшип даражасига қадар етиб келди. Бу муваффақиятлар ортида турган Рян Рейнолдс жамоасининг АҚШ туридан жуда мамнун. Уелсликлар Тампа, Нью-Йорк ва Филадельфия шаҳарларида Англия Премер-лигасининг учта жамоасига қарши майдонга тушиши режалаштирилган.

Goal.com хабарига кўра, Рекшем ушбу тур доирасида аллақачон бир қатор кутилмаган натижаларни қайд этишга улгурди. Хусусан, Фил Паркинсон шогирдлари Флоридада Лидс Юнайтедни 3:2 ҳисобида мағлуб этган бўлса, Хелсинкидаги баҳсда Манчестер Юнайтед устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, футбол жамоатчилигини ҳайратда қолдирди.

Клуб ҳаммуаллифи Роб МкEлҳеннейнинг таъкидлашича, ушбу учрашувлар оддий кўргазмали ўйинлар эмас. Футболчилар майдонда бор кучлари билан ҳаракат қилишмоқда ва ғалаба учун чанқоқ. Унинг сўзларига кўра, футболчилар билан доимий мулоқотда бўлиб туришибди ва жамоа аъзолари Ливерпулга қарши баҳсда яна бир бор "мўъжиза" кўрсатишга тайёр.

Тарихий рақиб ва улкан масъулият

Ливерпул дунё футболи саҳнасидаги энг нуфузли клублардан бири саналади. Рян Рейнолдс рақибнинг нуфузини юқори баҳолаб, шундай деди: "Ливерпул — бу жаҳон миқёсидаги энг катта номлардан бири. Рекшемнинг 165 йиллик тарихида кўплаб 'грандларни йиқитиш' ҳолатлари бўлган, аммо бу сафаргиси ўзгача аҳамиятга эга".

Ушбу ўйин нафақат спорт мусобақаси, балки Рекшем брендининг глобал миқёсда ўсиши учун ҳам хизмат қилади. Янкее Стадиум ўйингоҳи мухлислар билан тўлиши кутилмоқда, бу эса жамоанинг машҳурлиги нақадар ортиб бораётганидан далолат беради. Футбол мухлислари ушбу баҳсда Голливуд сценарийларига хос бўлган яна бир кутилмаган бурилишни кутишмоқда.

ФутболЛиверпулРекшемРян РейнолдсАнглия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди