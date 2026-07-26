Голливуд юлдузи ҳайратда: Рекшем клуби Нью-Йоркда Ливерпулга қарши майдонга тушади
Голливуд актёри Рян Рейнолдс ва Роб МкEлҳенней эгалик қиладиган Уелснинг Рекшем клуби ўз тарихидаги энг ҳаяжонли паллалардан бирини бошдан кечирмоқда. Жамоа АҚШ бўйлаб давом этаётган тур доирасида Нью-Йоркдаги машҳур Янкее Стадиум ўйингоҳида Англия футболи гиганти Ливерпул билан куч синашади. Ушбу учрашув нафақат клуб, балки унинг эгалари учун ҳам кутилмаган чўққи бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Рян Рейнолдс SportсСентер нашрига берган интервюсида ушбу воқеани "ўзимга келишим учун кимдир мени уриб қўйиши керак бўлган лаҳза" (пунч ме момент) деб таърифлади. Унинг сўзларига кўра, Рекшем каби камтарона жамоанинг дунёнинг энг нуфузли стадионларидан бирида Ливерпулдек грандга қарши ўйнаши ҳатто энг жасур орзулардан ҳам ўтиб тушган.
Голливудча юксалиш ва янги синовларРекшем сўнгги йилларда Англия қуйи лигаларидан кўтарилиб, Чемпионшип даражасига қадар етиб келди. Бу муваффақиятлар ортида турган Рян Рейнолдс жамоасининг АҚШ туридан жуда мамнун. Уелсликлар Тампа, Нью-Йорк ва Филадельфия шаҳарларида Англия Премер-лигасининг учта жамоасига қарши майдонга тушиши режалаштирилган.
Goal.com хабарига кўра, Рекшем ушбу тур доирасида аллақачон бир қатор кутилмаган натижаларни қайд этишга улгурди. Хусусан, Фил Паркинсон шогирдлари Флоридада Лидс Юнайтедни 3:2 ҳисобида мағлуб этган бўлса, Хелсинкидаги баҳсда Манчестер Юнайтед устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, футбол жамоатчилигини ҳайратда қолдирди.
Клуб ҳаммуаллифи Роб МкEлҳеннейнинг таъкидлашича, ушбу учрашувлар оддий кўргазмали ўйинлар эмас. Футболчилар майдонда бор кучлари билан ҳаракат қилишмоқда ва ғалаба учун чанқоқ. Унинг сўзларига кўра, футболчилар билан доимий мулоқотда бўлиб туришибди ва жамоа аъзолари Ливерпулга қарши баҳсда яна бир бор "мўъжиза" кўрсатишга тайёр.
Тарихий рақиб ва улкан масъулиятЛиверпул дунё футболи саҳнасидаги энг нуфузли клублардан бири саналади. Рян Рейнолдс рақибнинг нуфузини юқори баҳолаб, шундай деди: "Ливерпул — бу жаҳон миқёсидаги энг катта номлардан бири. Рекшемнинг 165 йиллик тарихида кўплаб 'грандларни йиқитиш' ҳолатлари бўлган, аммо бу сафаргиси ўзгача аҳамиятга эга".
Ушбу ўйин нафақат спорт мусобақаси, балки Рекшем брендининг глобал миқёсда ўсиши учун ҳам хизмат қилади. Янкее Стадиум ўйингоҳи мухлислар билан тўлиши кутилмоқда, бу эса жамоанинг машҳурлиги нақадар ортиб бораётганидан далолат беради. Футбол мухлислари ушбу баҳсда Голливуд сценарийларига хос бўлган яна бир кутилмаган бурилишни кутишмоқда.
…