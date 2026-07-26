Soyuz МС-28 кемаси Халқаро космик станциядан ажралди: Ерга қайтиш бошланди

·62·Техно
Soyuz МС-28 кемаси Халқаро космик станциядан ажралди: Ерга қайтиш бошланди

Халқаро космик станцияда (ХКС) ўз миссиясини якунлаган “Soyuz МС-28” бошқариладиган космик кемаси станциянинг Россия сегментига тегишли “Рассвет” модулидан муваффақиятли ажралди. Ушбу кема ҳозирда Ер сайёраси сари йўл олган бўлиб, парвознинг якуний босқичи бошланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

“Роскосмос” давлат корпорацияси берган расмий маълумотларга кўра, космик кема бортида уч нафар экипаж аъзоси — россиялик космонавтлар Сергей Куд-Сверчков ва Сергей Микаев ҳамда NASA астронавти Чристопҳер Виллиаms бор. Станциядан ажралгач, кема автоном парвоз режимига ўтди ва барча тизимлар штат режимида ишламоқда.

Белгиланган режа бўйича, Тошкент вақти билан соат 14:32 атрофида (Москва вақти билан 12:32) кеманинг тормозлаш двигателлари ишга туширилади. Шундан сўнг “Soyuz МС-28” орбитадан чиқишни бошлайди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, кема Ер атмосферасининг зич қатламларига кириб, белгиланган ҳудудга қўниши кутилмоқда.

Тезкор қайтиш ва қўниш жараёни

Мазкур миссиянинг ўзига хос жиҳати шундаки, кеманинг станциядан ажралганидан то Ерга қўнгунига қадар бўлган вақт жуда қисқа — бор-йўғи 3,5 соатни ташкил этади. Бу космик парвозлар тарихидаги энг тезкор ва самарали қайтиш схемаларидан бири ҳисобланади. Бундай “эхпресс” услуб экипажнинг узоқ вақт давомида капсула ичида қолиб кетишининг олдини олади.

Қўниш жараёни Тошкент вақти билан соат 15:26 га режалаштирилган. Капсула Қозоғистон чўлларидаги белгиланган координаталарга тушиши кутилмоқда. У ерда қидирув-қутқарув гуруҳлари аллақачон шай ҳолатга келтирилган бўлиб, улар астронавтларни кутиб олиш ва биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш учун тайёр туришибди.

Ушбу миссия Халқаро космик станциядаги навбатдаги илмий тадқиқотлар ва техник хизмат кўрсатиш ишларининг муҳим қисми эди. Чристопҳер Виллиаms ва унинг россиялик ҳамкасблари станцияда бир неча ой давомида турли биологик ва технологик тажрибаларни ўтказишди. Уларнинг қайтиши янги экспедиция аъзолари учун станцияда жой бўшатиш имконини беради.

Космик кеманинг атмосферага кириш жараёни энг мураккаб босқичлардан бири саналади. Ишқаланиш натижасида капсула сирти бир неча минг даражагача қизийди, бироқ махсус иссиқлик ҳимояси қатлами экипаж хавфсизлигини таъминлайди. Охирги босқичда парашютлар тизими ишга тушиб, кеманинг тезлигини хавфсиз даражагача камайтиради.

КосмосРоссияNASASoyuz МС-28ХКС
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиОбъект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиБугун, 03:21Apple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиApple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиБугун, 02:22OpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиOpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиБугун, 01:23Canon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумCanon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумБугун, 00:59Хитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиХитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиБугун, 00:52Минекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиМинекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиБугун, 00:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб