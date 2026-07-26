Soyuz МС-28 кемаси Халқаро космик станциядан ажралди: Ерга қайтиш бошланди
Халқаро космик станцияда (ХКС) ўз миссиясини якунлаган “Soyuz МС-28” бошқариладиган космик кемаси станциянинг Россия сегментига тегишли “Рассвет” модулидан муваффақиятли ажралди. Ушбу кема ҳозирда Ер сайёраси сари йўл олган бўлиб, парвознинг якуний босқичи бошланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
“Роскосмос” давлат корпорацияси берган расмий маълумотларга кўра, космик кема бортида уч нафар экипаж аъзоси — россиялик космонавтлар Сергей Куд-Сверчков ва Сергей Микаев ҳамда NASA астронавти Чристопҳер Виллиаms бор. Станциядан ажралгач, кема автоном парвоз режимига ўтди ва барча тизимлар штат режимида ишламоқда.
Белгиланган режа бўйича, Тошкент вақти билан соат 14:32 атрофида (Москва вақти билан 12:32) кеманинг тормозлаш двигателлари ишга туширилади. Шундан сўнг “Soyuz МС-28” орбитадан чиқишни бошлайди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, кема Ер атмосферасининг зич қатламларига кириб, белгиланган ҳудудга қўниши кутилмоқда.
Тезкор қайтиш ва қўниш жараёниМазкур миссиянинг ўзига хос жиҳати шундаки, кеманинг станциядан ажралганидан то Ерга қўнгунига қадар бўлган вақт жуда қисқа — бор-йўғи 3,5 соатни ташкил этади. Бу космик парвозлар тарихидаги энг тезкор ва самарали қайтиш схемаларидан бири ҳисобланади. Бундай “эхпресс” услуб экипажнинг узоқ вақт давомида капсула ичида қолиб кетишининг олдини олади.
Қўниш жараёни Тошкент вақти билан соат 15:26 га режалаштирилган. Капсула Қозоғистон чўлларидаги белгиланган координаталарга тушиши кутилмоқда. У ерда қидирув-қутқарув гуруҳлари аллақачон шай ҳолатга келтирилган бўлиб, улар астронавтларни кутиб олиш ва биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш учун тайёр туришибди.
Ушбу миссия Халқаро космик станциядаги навбатдаги илмий тадқиқотлар ва техник хизмат кўрсатиш ишларининг муҳим қисми эди. Чристопҳер Виллиаms ва унинг россиялик ҳамкасблари станцияда бир неча ой давомида турли биологик ва технологик тажрибаларни ўтказишди. Уларнинг қайтиши янги экспедиция аъзолари учун станцияда жой бўшатиш имконини беради.
Космик кеманинг атмосферага кириш жараёни энг мураккаб босқичлардан бири саналади. Ишқаланиш натижасида капсула сирти бир неча минг даражагача қизийди, бироқ махсус иссиқлик ҳимояси қатлами экипаж хавфсизлигини таъминлайди. Охирги босқичда парашютлар тизими ишга тушиб, кеманинг тезлигини хавфсиз даражагача камайтиради.
…