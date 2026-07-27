Ҳавн BF360 Флов компьютер корпуси тақдим этилди

·66·Техно
Ҳавн BF360 Флов компьютер корпуси тақдим этилди

Компьютер жиҳозлари бозорида ўзига хос дизайн ва юқори самарадорликни бирлаштирган янги қурилма намойиш этилди. ixbt.com маълумотига кўра, Ҳавн компанияси Сама билан ҳамкорликда янги Ҳавн BF360 Флов тизим блокини тақдим этди. Мазкур корпус кучли ўйин компьютерлари ва иш станцияларини йиғишни режалаштираётган фойдаланувчилар учун мўлжалланган бўлиб, замонавий совутиш имкониятлари билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дизайн ва ташқи кўриниш хусусиятлари

Янги корпус оқ ва қора ранглардаги версияларда сотувга чиқарилган бўлиб, унинг нархи тахминан 1499 юанни (220 АҚШ доллари) ташкил этади. Қурилманинг ўлчамлари 515 х 254 х 522,6 миллиметрга тенг бўлиб, у АТХ форматидаги она платаларни тўлиқ қўллаб-қувватлайди. Корпуснинг олд панели ўзига хос беш қатламли сланец тошини эслатувчи текстурага эга бўлиб, унга эстетик жозиба бағишлайди.

Фойдаланувчилар қулайлиги учун олд панелда замонавий интерфейслар, жумладан, битта USB-C 3.2 Ген 2 порти ҳамда иккита USB-А 3.2 Ген 1 порти жойлаштирилган. Бу эса ташқи қурилмалар ва тезкор маълумот ташувчиларни улашни анча қулайлаштиради.

Совутиш тизими ва кенг имкониятлар

Ҳавн BF360 Флов модели юқори унумдорликдаги конфигурациялар учун махсус мослаштирилган. Стандарт комплектациянинг ўзидаёқ фойдаланувчилар иккита йирик 180 миллиметрли ва битта 140 миллиметрли вентиляторларга эга бўладилар. Умуман олганда, корпус ичига тўрттагача 180 миллиметрли ёки еттита 120 миллиметрли вентиляторларни ўрнатиш мумкин.

Шунингдек, тизим ихлосмандлари суюқлик совутиш тизимларини афзал кўрадиганлар учун 360 миллиметрли радиаторларни қўллаб-қувватлаш имконияти ҳам кўзда тутилган. Бу эса қизиб кетишнинг олдини олиб, энг оғир юкламаларда ҳам барқарор ишлашни таъминлайди.

Апарат қисмлари учун кенг жой

Замонавий видеокарталар ва процессор совутгичларининг ҳажми йириклашиб бораётганини ҳисобга олган ҳолда, ишлаб чиқарувчилар корпус ичида етарлича бўш жой қолдирганлар. Унга кўра, тизим блокига узунлиги 410 миллиметргача бўлган энг йирик видеокарталарни ҳам бемалол ўрнатиш мумкин.

Бундан ташқари, процессор учун ўрнатиладиган совутгичнинг максимал баландлиги 195 миллиметрни, қувват блоки (BP) учун эса 200 миллиметрни ташкил қилади. Ушбу кўрсаткичлар Ҳавн BF360 Флов корпусини энг сўнгги авлод компьютер қисмлари билан жиҳозлаш учун идеал танловга айлантиради.

ҲавнКомпьютер корпусиТизим блокиТехнологияларСовутиш тизими
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel Коре 2 Дуо процессорларига 20 йил тўлдиIntel Коре 2 Дуо процессорларига 20 йил тўлдиБугун, 00:26Microsoft илк киберхавфсизлик модели ва Персептион агент тизимини тақдим этдиMicrosoft илк киберхавфсизлик модели ва Персептион агент тизимини тақдим этдиКеча, 23:58Microsoft Surface Laptop тести Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира камлигини кўрсатдиMicrosoft Surface Laptop тести Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира камлигини кўрсатдиКеча, 23:58Хитойнинг CXMT компанияси Intel ва Алибабадан ҳам қимматлашдиХитойнинг CXMT компанияси Intel ва Алибабадан ҳам қимматлашдиКеча, 23:26Apple App Storeдаги крипто фирибгарлиги туфайли судга тортилдиApple App Storeдаги крипто фирибгарлиги туфайли судга тортилдиКеча, 23:24Amazon космик интернет бозорида SpaceX рақобатини кучайтирмоқдаAmazon космик интернет бозорида SpaceX рақобатини кучайтирмоқдаКеча, 23:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб