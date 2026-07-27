Ҳавн BF360 Флов компьютер корпуси тақдим этилди
Компьютер жиҳозлари бозорида ўзига хос дизайн ва юқори самарадорликни бирлаштирган янги қурилма намойиш этилди. ixbt.com маълумотига кўра, Ҳавн компанияси Сама билан ҳамкорликда янги Ҳавн BF360 Флов тизим блокини тақдим этди. Мазкур корпус кучли ўйин компьютерлари ва иш станцияларини йиғишни режалаштираётган фойдаланувчилар учун мўлжалланган бўлиб, замонавий совутиш имкониятлари билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дизайн ва ташқи кўриниш хусусиятлариЯнги корпус оқ ва қора ранглардаги версияларда сотувга чиқарилган бўлиб, унинг нархи тахминан 1499 юанни (220 АҚШ доллари) ташкил этади. Қурилманинг ўлчамлари 515 х 254 х 522,6 миллиметрга тенг бўлиб, у АТХ форматидаги она платаларни тўлиқ қўллаб-қувватлайди. Корпуснинг олд панели ўзига хос беш қатламли сланец тошини эслатувчи текстурага эга бўлиб, унга эстетик жозиба бағишлайди.
Фойдаланувчилар қулайлиги учун олд панелда замонавий интерфейслар, жумладан, битта USB-C 3.2 Ген 2 порти ҳамда иккита USB-А 3.2 Ген 1 порти жойлаштирилган. Бу эса ташқи қурилмалар ва тезкор маълумот ташувчиларни улашни анча қулайлаштиради.
Совутиш тизими ва кенг имкониятларҲавн BF360 Флов модели юқори унумдорликдаги конфигурациялар учун махсус мослаштирилган. Стандарт комплектациянинг ўзидаёқ фойдаланувчилар иккита йирик 180 миллиметрли ва битта 140 миллиметрли вентиляторларга эга бўладилар. Умуман олганда, корпус ичига тўрттагача 180 миллиметрли ёки еттита 120 миллиметрли вентиляторларни ўрнатиш мумкин.
Шунингдек, тизим ихлосмандлари суюқлик совутиш тизимларини афзал кўрадиганлар учун 360 миллиметрли радиаторларни қўллаб-қувватлаш имконияти ҳам кўзда тутилган. Бу эса қизиб кетишнинг олдини олиб, энг оғир юкламаларда ҳам барқарор ишлашни таъминлайди.
Апарат қисмлари учун кенг жойЗамонавий видеокарталар ва процессор совутгичларининг ҳажми йириклашиб бораётганини ҳисобга олган ҳолда, ишлаб чиқарувчилар корпус ичида етарлича бўш жой қолдирганлар. Унга кўра, тизим блокига узунлиги 410 миллиметргача бўлган энг йирик видеокарталарни ҳам бемалол ўрнатиш мумкин.
Бундан ташқари, процессор учун ўрнатиладиган совутгичнинг максимал баландлиги 195 миллиметрни, қувват блоки (BP) учун эса 200 миллиметрни ташкил қилади. Ушбу кўрсаткичлар Ҳавн BF360 Флов корпусини энг сўнгги авлод компьютер қисмлари билан жиҳозлаш учун идеал танловга айлантиради.
…