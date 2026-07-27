Samsung Galaxy А смартфонларида Хитой хотира чиплари қўлланиши мумкин
Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung ўзининг ўрта ва бюджет сегментига оид смартфонларида Хитойда ишлаб чиқарилган оператив хотира чипларидан фойдаланиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Асиа Times нашрининг тарқатган маълумотларига кўра, бу ўзгариш асосан Хитой бозорида сотиладиган Galaxy А сериясидаги моделларга тааллуқли бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассисларнинг фикрича, компания ушбу қадам орқали бутловчи қисмлар нархининг узлуксиз ўсиб бориши шароитида қурилмалар таннархини сезиларли даражада пасайтиришни мақсад қилган. Гап шундаки, жорий йилда хотира модуллари нархи қимматлашгани боис, маҳаллий хитойлик смартфон ишлаб чиқарувчилар ўрта ва бошланғич даражадаги моделлар чиқариш режаларини қисқартиришга мажбур бўлган.
Ишлаб чиқариш қувватларидан оқилона фойдаланишХитой брендларининг ишлаб чиқариш ҳажмини камайтириши оқибатида маҳаллий хитойлик таъминотчиларда муайян қувватлар ва хотира захиралари бўшаб қолган. Samsung айнан шу омилдан фойдаланиб, арзонроқ LPDDR5X хотира микросхемаларини ўз қурилмаларига жорий этишни режалаштирмоқда.
Мазкур ёндашув корейс компаниясига ўз маҳсулотлари нархининг рақобатбардошлигини таъминлашга ёрдам беради. Энг муҳими, бу чоралар Samsung'нинг ҳозирда атиги 0,6 фоиз атрофида баҳоланаётган Хитой бозоридаги улушини мустаҳкамлаш ва ўз мавқеини бироз бўлса-да тиклаш имконини бериши мумкин.
Аввалроқ бошланган ҳамкорлик давомиЭслатиб ўтамиз, Samsung бунгача ҳам Хитой компаниялари имкониятларидан фойдаланишга киришган эди. Хусусан, аввалроқ тарқалган хабарларда компания янги авлодга мансуб Galaxy A57 смартфонида Хитойнинг КСОТ компанияси томонидан ишлаб чиқарилган экран панелларидан фойдаланиши маълум қилинган эди.
Шу тариқа, Samsung нафақат экранлар, балки асосий аппарат қисмлари масаласида ҳам Хитой таъминот занжирларига бўлган эътиборини оширмоқда. Бу эса жаҳон бозоридаги иқтисодий шароитлар ва нарх сиёсати йирик технологик брендларни янги стратегияларни қўллашга мажбур этаётганидан далолат беради.
…