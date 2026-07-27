Samsung Galaxy А смартфонларида Хитой хотира чиплари қўлланиши мумкин

·207·Техно
Samsung Galaxy А смартфонларида Хитой хотира чиплари қўлланиши мумкин

Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung ўзининг ўрта ва бюджет сегментига оид смартфонларида Хитойда ишлаб чиқарилган оператив хотира чипларидан фойдаланиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Асиа Times нашрининг тарқатган маълумотларига кўра, бу ўзгариш асосан Хитой бозорида сотиладиган Galaxy А сериясидаги моделларга тааллуқли бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг фикрича, компания ушбу қадам орқали бутловчи қисмлар нархининг узлуксиз ўсиб бориши шароитида қурилмалар таннархини сезиларли даражада пасайтиришни мақсад қилган. Гап шундаки, жорий йилда хотира модуллари нархи қимматлашгани боис, маҳаллий хитойлик смартфон ишлаб чиқарувчилар ўрта ва бошланғич даражадаги моделлар чиқариш режаларини қисқартиришга мажбур бўлган.

Ишлаб чиқариш қувватларидан оқилона фойдаланиш

Хитой брендларининг ишлаб чиқариш ҳажмини камайтириши оқибатида маҳаллий хитойлик таъминотчиларда муайян қувватлар ва хотира захиралари бўшаб қолган. Samsung айнан шу омилдан фойдаланиб, арзонроқ LPDDR5X хотира микросхемаларини ўз қурилмаларига жорий этишни режалаштирмоқда.

Мазкур ёндашув корейс компаниясига ўз маҳсулотлари нархининг рақобатбардошлигини таъминлашга ёрдам беради. Энг муҳими, бу чоралар Samsung'нинг ҳозирда атиги 0,6 фоиз атрофида баҳоланаётган Хитой бозоридаги улушини мустаҳкамлаш ва ўз мавқеини бироз бўлса-да тиклаш имконини бериши мумкин.

Аввалроқ бошланган ҳамкорлик давоми

Эслатиб ўтамиз, Samsung бунгача ҳам Хитой компаниялари имкониятларидан фойдаланишга киришган эди. Хусусан, аввалроқ тарқалган хабарларда компания янги авлодга мансуб Galaxy A57 смартфонида Хитойнинг КСОТ компанияси томонидан ишлаб чиқарилган экран панелларидан фойдаланиши маълум қилинган эди.

Шу тариқа, Samsung нафақат экранлар, балки асосий аппарат қисмлари масаласида ҳам Хитой таъминот занжирларига бўлган эътиборини оширмоқда. Бу эса жаҳон бозоридаги иқтисодий шароитлар ва нарх сиёсати йирик технологик брендларни янги стратегияларни қўллашга мажбур этаётганидан далолат беради.

SamsungGalaxy АХитой хотирасиDRAMТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Антарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиАнтарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиБугун, 22:55OpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслариOpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслариБугун, 22:30Threads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкинThreads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкинБугун, 21:51Маълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқдаМаълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқдаБугун, 21:50Аэромакс вертикал учувчи янги дронни тақдим этдиАэромакс вертикал учувчи янги дронни тақдим этдиБугун, 21:28Google қидирувида сунъий интеллект асосий форматга айланмоқдаGoogle қидирувида сунъий интеллект асосий форматга айланмоқдаБугун, 20:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб