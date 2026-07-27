Александро Гарначо Челсидан Астон Виллага кўчиб ўтди

·38·Спорт
Александро Гарначо Челсидан Астон Виллага кўчиб ўтди

Аргентина терма жамоаси вингери Александро Гарначо фаолиятини Астон Вилла сафида давом эттирадиган бўлди. Goal.com хабар қилишича, футболчи Бирмингем клубига мавсум охиригача ижара асосида ўтган ва келишувда келгусида уни тўлиқ сотиб олиш банди ҳам мавжуд. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, трансфер суммаси тахминан 42,5 миллион фунт стерлингни ташкил қилиши мумкин. Ушбу ўтиш ёш футболчи учун сўнгги пайтларда қийин кечган фаолиятини қайта тиклаш ва ўзига бўлган ишончни яна қайтариш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.

Еврокубоклар ва Чемпионлар лигаси омили

Астон Вилла сафига қўшилгач, Гарначо янги жамоани танлашида қитъанинг нуфузли мусобақаларида иштирок этиш истаги ҳал қилувчи рол ўйнаганини таъкидлади. Унинг бу сўзлари собиқ жамоаси Челсига нисбатан ўзига хос ишора сифатида қабул қилинди, чунки Лондон клуби ўтган мавсум Англия Премер-лигасида 10-ўринни эгаллаб, еврокубоклардан четда қолганди.

«Мен Европа мусобақаларида ўйнаш қанчалик муҳимлигини яхши тушунаман. Менга ишонч берадиган ва Манчестер Юнайтеддаги илк йилларимдаги даражамга қайтарадиган жамоа керак эди. Чемпионлар лигаси — энг яхши мусобақа ва биз бу мавсумда унда ўйнаймиз», — дея таъкидлади футболчи.

Манчестердаги қийин давр ва зиддиятлар

Гарначонинг фаолияти сўнгги вақтларда пасайиш тенденциясига эга бўлиб қолганди. Унинг Манчестер Юнайтеддан кетиши ҳам анчагина шов-шувларга сабаб бўлган ва собиқ бош мураббий Рубен Аморим билан келишмовчиликлар юзага келганди.

Айниқса, 2025-йилги Европа лигаси финалида асосий таркибга киритилмаганидан норозилигини очиқ билдиргани вазиятни янада чигаллаштирган эди. Шундан сўнг Стамфорд Бридге стадионига кўчиб ўтган футболчи Лондонда ҳам барқарор ўйин кўрсатиб, асосий таркибдан жой ола олмади.

Эндиликда Александро Гарначо Астон Вилла сафида ўзининг энг яхши спорт формасини тиклаб олишга ва Чемпионлар лигаси баҳсларида муносиб ҳаракат қилишга интилмоқда. Клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби ҳам иқтидорли ҳужумчидан жамоанинг ҳужум чизиғини кучайтиришини кутмоқда.

Александро ГарначоАстон ВиллаЧелсеаЧемпионлар лигасиAPЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голСуперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голБугун, 22:46ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)Бугун, 22:38Айюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиАйюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиБугун, 22:19Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Бугун, 22:11Сиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиСиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиБугун, 21:59Муҳаммад Салоҳ ва Besiktas музокаралари нима сабабдан тўхтатилди?Муҳаммад Салоҳ ва Besiktas музокаралари нима сабабдан тўхтатилди?Бугун, 21:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди