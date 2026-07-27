Ювентус дарвоза чизиғини кучайтириш учун трансфер бозорида фаоллашди

·44·Спорт
Ювентус дарвоза чизиғини кучайтириш учун трансфер бозорида фаоллашди

Италиянинг Ювентус клуби янги мавсум олдидан таркибни кучайтириш ва дарвоза позициясида соғлом рақобат муҳитини яратиш мақсадида трансфер бозорида фаол ҳаракатларни бошлади. Жамоа бош мураббийи таркибдаги мавжуд иккита дарвозабон билан чекланиб қолмасдан, чизиқни яна-да ишончли футболчи билан тўлдириш ниятида эканини яширмади. Ҳозирда Турин клуби трансфер бозоридаги имкониятларини ва молиявий ресурсларини ўта эҳтиёткорлик билан баҳоламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабар қилишича, бош мураббий ўртоқлик учрашувидаги ғалабадан сўнг жамоанинг дарвозабонлар борасидаги режаларига ойдинлик киритган. Унга кўра, келаси мавсумда асосий таркибда майдонга тушадиган 1-рақамли посбон ҳозирда навбатма-навбат синовдан ўтказилаётган Ди Грегорио ёки Перин бўлмаслиги мумкин. Раҳбарият трансфер бозорида янада тажрибали ёки истиқболли номзидларни қидирмоқда.

Эмилиано Мартинес асосий нишон

Туринликларнинг дастлабки ва асосий трансфер мақсади Аргентина терма жамоаси дарвозабони Эмилиано Мартинес ҳисобланади. Бироқ Астон Вилла клуби ўз посбони учун 12-15 миллион евро атрофида маблағ талаб қилаётгани ва томонлар ўртасида ҳали тўлиқ келишувга эришилмагани трансферни секинлаштирмоқда. Ювентус молиявий имкониятлари чеклангани сабабли ушбу транзксияда эҳтиёткорлик билан қадам ташламоқда.

Агар Эмилиано Мартинес йўналишидаги музокаралар натижа бермаса, Ювентус учун муқобил вариантлар ҳам кўриб чиқилмоқда. Жумладан, Парма шарафини қўриқлаётган япониялик дарвозабон Зион Suzuki ҳам Турин клуби эътиборида. Бироқ мазкур футболчи учун Пари Сен-Жермен каби гранд жамоалар ҳам даъвогарлик қилаётгани ва Ювентус уни фақат иккинчи даражали муқобил сифатида кўраётгани маълум қилинди.

Анатолий Трубин вариантига қизиқиш

Ла Стампа нашрининг ёзишича, Ювентус раҳбарияти Португалиянинг Бенфика клуби дарвозабони Анатолий Трубин масаласида ҳам дам олиш кунлари алоқага чиққан. Украина терма жамоаси посбони Турин клубига маъқул келаётган номзидлардан бири саналади. У Эмилиано Мартинесга нисбатан ёшроқ ва тажрибаси камроқ бўлса-да, катта салоҳиятга эга экани эътироф этилмоқда.

Шунга қарамай, мазкур трансферда ҳам асосий тўсиқ молиявий шартларга бориб тақалмоқда. Бенфика клуби ўз дарвозабонини бонусларни қўшиб ҳисоблаганда 30 миллион евро атрофидаги маблағ эвазигагина қўйиб юборишга тайёр. Ювентус учун эса ҳозирги вақтда бошқа устувор вазифалар мавжуд бўлиб, агар Эмилиано Мартинес бўйича музокаралар тўхтаб қолсагина, Трубин вариантига жиддийроқ ёндашилади.

ЮвентусАнатолий ТрубинЭмилиано МартинесТрансферСерия А
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Италия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиИталия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиКеча, 23:31Суперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голСуперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голКеча, 22:46ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)Кеча, 22:38Айюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиАйюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиКеча, 22:19Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Кеча, 22:11Сиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиСиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиКеча, 21:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди