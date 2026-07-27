Президентимиз Рамазон Темировнинг жангини кузатганини ва унинг ғалабасидан хурсанд бўлганини маълум қилдилар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Президент Шавкат Мирзиёев ўзбекистонлик жангчи Рамазон Темировнинг баҳсини кузатганини маълум қилди. Давлат раҳбари спортчининг рингдаги иштирокини диққат билан томоша қилгани ва унинг ғалабасидан хурсанд бўлганини айтди.
Рамазон Темировнинг навбатдаги муваффақияти нафақат спорт мухлислари, балки давлат раҳбари эътиборини ҳам тортган. Президентнинг жангни кузатиб боргани ва натижадан мамнун бўлганини билдириши спортчи учун алоҳида эътироф бўлди.
Ўзбекистонлик жангчининг ғалабаси ижтимоий тармоқларда ҳам кенг муҳокама қилинди. Мухлислар Рамазон Темировни табриклаб, унинг кейинги жангларига ҳам қизиқиш билдирмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…