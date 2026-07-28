10 йилдан сўнг туғилган кунида ўғли билан учрашган она барчани йиғлатди (видео)
Ижтимоий тармоқларда жазони ўташ колониясида бўлган жуда таъсирли учрашув акс этган видео кенг тарқалмоқда. Унда 10 йилдан сўнг ўғли билан юзма-юз учрашган онанинг қувончга тўлган лаҳзалари кўплаб томошабинларни бефарқ қолдирмади.
Видеода колонияда хизмат қилувчи ходимлар туғилган куни бўлган аёл учун кутилмаган сюрприз тайёрлагани кўринади. Улар жазони ўтаётган барча аёлларни залга жамлаб, аёлнинг ўғли билан учрашувини ташкил этишади. Қўлида чиройли гулдаста билан кириб келган йигит онасини туғилган куни билан табриклайди.
Она фарзандини кўриши билан қувончини яшира олмай, худди ёш боладек унинг бағрига югуриб боради. Уларнинг самимий қучоқлашуви залдаги кўплаб аёлларни ҳам, видеони томоша қилаётган минглаб инсонларни ҳам кўз ёш тўкишга мажбур қилган.
Шундан сўнг она ва ўғил янграётган қўшиқ садолари остида биргаликда рақсга тушади. Онанинг фарзандини бағрига босган ҳолда қувончдан ёш боладек эркаланиши видеонинг энг таъсирли лаҳзаларидан бирига айланган. Узоқ йиллик айрилиқдан кейин айнан туғилган кунида ўғлини кўриб бағрига босгани она учун унутилмас ва энг бахтли онлардан бири бўлгани видеода яққол сезилади.
Видео ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотди. Изоҳларда кўплаб фойдаланувчилар ушбу лавҳа уларни чуқур таъсирлантиргани, кўз ёшларини тия олмаганини ёзмоқда. Айримлар эса аёлнинг тезроқ озодликка чиқиб, фарзанди билан бирга бахтли ҳаёт кечиришини тилаб, самимий тилакларини билдириб қолдиришмоқда.
…