10 йилдан сўнг туғилган кунида ўғли билан учрашган она барчани йиғлатди (видео)

·158·Жамият
10 йилдан сўнг туғилган кунида ўғли билан учрашган она барчани йиғлатди (видео)

Ижтимоий тармоқларда жазони ўташ колониясида бўлган жуда таъсирли учрашув акс этган видео кенг тарқалмоқда. Унда 10 йилдан сўнг ўғли билан юзма-юз учрашган онанинг қувончга тўлган лаҳзалари кўплаб томошабинларни бефарқ қолдирмади.

Видеода колонияда хизмат қилувчи ходимлар туғилган куни бўлган аёл учун кутилмаган сюрприз тайёрлагани кўринади. Улар жазони ўтаётган барча аёлларни залга жамлаб, аёлнинг ўғли билан учрашувини ташкил этишади. Қўлида чиройли гулдаста билан кириб келган йигит онасини туғилган куни билан табриклайди.

Она фарзандини кўриши билан қувончини яшира олмай, худди ёш боладек унинг бағрига югуриб боради. Уларнинг самимий қучоқлашуви залдаги кўплаб аёлларни ҳам, видеони томоша қилаётган минглаб инсонларни ҳам кўз ёш тўкишга мажбур қилган.

Шундан сўнг она ва ўғил янграётган қўшиқ садолари остида биргаликда рақсга тушади. Онанинг фарзандини бағрига босган ҳолда қувончдан ёш боладек эркаланиши видеонинг энг таъсирли лаҳзаларидан бирига айланган. Узоқ йиллик айрилиқдан кейин айнан туғилган кунида ўғлини кўриб бағрига босгани она учун унутилмас ва энг бахтли онлардан бири бўлгани видеода яққол сезилади.

Видео ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотди. Изоҳларда кўплаб фойдаланувчилар ушбу лавҳа уларни чуқур таъсирлантиргани, кўз ёшларини тия олмаганини ёзмоқда. Айримлар эса аёлнинг тезроқ озодликка чиқиб, фарзанди билан бирга бахтли ҳаёт кечиришини тилаб, самимий тилакларини билдириб қолдиришмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда жинсий эксплуатация билан шуғулланган гуруҳ қўлга олиндиТошкентда жинсий эксплуатация билан шуғулланган гуруҳ қўлга олиндиБугун, 16:00Ўзбекистонда Хитойнинг “сунъий тухумлари” топилганми? Хитой тухумлари ҳақидаги миш-мишга аниқлик киритилдиЎзбекистонда Хитойнинг “сунъий тухумлари” топилганми? Хитой тухумлари ҳақидаги миш-мишга аниқлик киритилдиБугун, 12:34Сурхондарёдаги мудҳиш ҳодиса бўйича шокка солувчи қўшимча тафсилотларСурхондарёдаги мудҳиш ҳодиса бўйича шокка солувчи қўшимча тафсилотларБугун, 11:53Сурхондарёда ота 9 ёшли қизини тезак ейишга мажбур қилди (видео)Сурхондарёда ота 9 ёшли қизини тезак ейишга мажбур қилди (видео)Бугун, 11:11Ота 9 ёшли қизига мажбурлаб гўнг едиргани айтилмоқда (видео)Ота 9 ёшли қизига мажбурлаб гўнг едиргани айтилмоқда (видео)Кеча, 23:50Ижтимоий тармоқларда қизни аёвсиз калтаклаган йигит видеоси тарқалдиИжтимоий тармоқларда қизни аёвсиз калтаклаган йигит видеоси тарқалдиКеча, 23:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди