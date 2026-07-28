Сунъий интеллектга асосланган Cursor дастурлаш стуртапи Ҳиндистонда янги тарифни жорий этди

·59·Техно
Сунъий интеллектга асосланган Cursor дастурлаш стуртапи Ҳиндистонда янги тарифни жорий этди

Кутилаётган харидлар олдидан сунъий интеллектга асосланган дастурлаш стартапи Cursor Ҳиндистон бозорида ўзининг энг йирик кенгайишини бошлади ва мамлакат учун махсус обуна нархини тақдим этди. TechCrunch нашрининг ёзишича, ушбу қадам компаниянинг ўсиш жараёнида дунёдаги энг йирик дастурчилар бозорларидан бирига қандай таянаётганини кўрсатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Душанба куни стартап Ҳиндистон учун махсус ишлаб чиқилган ва ойига 649 рупий (тахминан 7 доллар) турувчи Cursor Старт обунасини эълон қилди. Бу нарх Cursor компаниясининг стандарт ҳисобланган ойига 20 долларлик Pro обунасидан сезиларли даражада паст ҳисобланади. Мазкур қарор Ҳиндистоннинг Cursor бизнеси учун аҳамияти тобора ортиб бораётганини англатади.

Бозор салоҳияти ва махсус имкониятлар

Стартап маълумотларига кўра, Ҳиндистон аллақачон глобал миқёсда учинчи йирик бозорга айланган. Мамлакат энг илғор фойдаланувчилар тўпланган маскан бўлиб, охирги бир йил ичида бу ердаги фойдаланувчилар базаси уч баробардан зиёд кўпайган. Шунингдек, Ҳиндистоннинг бой муҳандислик салоҳияти Cursor учун илк бор нархларни маҳаллийлаштириш қарорига келишида асосий омил бўлди.

Cursor компаниясининг Осиё-Тинч океани минтақаси ва Япония бўйича раҳбари Саймон Гриннинг таъкидлашича, мазкур ҳудуддаги техник тайёргарлик ва муҳандислик истеъдоди тижорат моделини қайта кўриб чиқиш ҳамда кўламни кенгайтириш учун табиий имконият яратган. GitHub маълумотларига кўра, Ҳиндистонда 27 миллиондан ортиқ дастурчи фаолият юритади ва бу кўрсаткич бўйича у фақат АҚШдан кейинги ўринда туради.

Cursor Старт обунасининг таркиби

Янги Cursor Старт режаси фойдаланувчиларга бепул версияга қараганда юқори лимитларни тақдим этади. Обуна доирасида қуйидаги имкониятлар мавжуд:

  • Cursor компаниясининг Компосер 2.5 модели ва Grok 4.5 тизимига кириш
  • Булутли агентлар ва iOS иловаси кўмаги
  • Плагинлар, Модел Контехт Протокол ва бошқа ёрдамчи кўникмалар
Бироқ, ушбу арзонлаштирилган режа Pro обунасини тўлиқ алмаштирмайди. Ойига 20 долларлик версиядан фарқли ўлароқ, Старт пакетига OpenAI ва Anthropic каби етакчи провайдерларнинг илғор сунъий интеллект моделлари, шунингдек Бугбот, Ауто Моде ҳамда Cursor SDK каби мураккаб функциялар киритилмаган.

Янги хизмат фақатгина мамлакат ичидаги индивидуал фойдаланувчилар учун мўлжалланган бўлиб, уни четдан VPN орқали ишлатишнинг олдини олиш учун бир нечта текширув механизмлари қўлланилади. Таъкидлаш жоизки, охирги бир йил давомида дунёнинг етакчи сунъий интеллект компаниялари, жумладан OpenAI ва Anthropic ҳам Ҳиндистон бозори учун махсус тарифларни жорий этган эди.

CursorSpaceXСунъий интеллектДастурлашҲиндистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АСРокк компанияси янги AMD Radeon RX 9050 видео-картасини тақдим этдиАСРокк компанияси янги AMD Radeon RX 9050 видео-картасини тақдим этдиБугун, 16:29Xiaomi уч ой қувват талаб қилмайдиган арзон электр бритвасини чиқардиXiaomi уч ой қувват талаб қилмайдиган арзон электр бритвасини чиқардиБугун, 15:54Росатом 25 йил хизмат қиладиган композит бекатни тақдим этдиРосатом 25 йил хизмат қиладиган композит бекатни тақдим этдиБугун, 14:54Хитой ўзининг иммерсион ДУВ-литографларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиХитой ўзининг иммерсион ДУВ-литографларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиБугун, 14:26Boeing 737 МАХ самолётларида янги хавфсизлик муаммоси аниқландиBoeing 737 МАХ самолётларида янги хавфсизлик муаммоси аниқландиБугун, 13:56ҲМД компанияси афсонавий Аша қаторини янги смартфон билан қайтармоқдаҲМД компанияси афсонавий Аша қаторини янги смартфон билан қайтармоқдаБугун, 13:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб