Сунъий интеллектга асосланган Cursor дастурлаш стуртапи Ҳиндистонда янги тарифни жорий этди
Кутилаётган харидлар олдидан сунъий интеллектга асосланган дастурлаш стартапи Cursor Ҳиндистон бозорида ўзининг энг йирик кенгайишини бошлади ва мамлакат учун махсус обуна нархини тақдим этди. TechCrunch нашрининг ёзишича, ушбу қадам компаниянинг ўсиш жараёнида дунёдаги энг йирик дастурчилар бозорларидан бирига қандай таянаётганини кўрсатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Душанба куни стартап Ҳиндистон учун махсус ишлаб чиқилган ва ойига 649 рупий (тахминан 7 доллар) турувчи Cursor Старт обунасини эълон қилди. Бу нарх Cursor компаниясининг стандарт ҳисобланган ойига 20 долларлик Pro обунасидан сезиларли даражада паст ҳисобланади. Мазкур қарор Ҳиндистоннинг Cursor бизнеси учун аҳамияти тобора ортиб бораётганини англатади.
Бозор салоҳияти ва махсус имкониятларСтартап маълумотларига кўра, Ҳиндистон аллақачон глобал миқёсда учинчи йирик бозорга айланган. Мамлакат энг илғор фойдаланувчилар тўпланган маскан бўлиб, охирги бир йил ичида бу ердаги фойдаланувчилар базаси уч баробардан зиёд кўпайган. Шунингдек, Ҳиндистоннинг бой муҳандислик салоҳияти Cursor учун илк бор нархларни маҳаллийлаштириш қарорига келишида асосий омил бўлди.
Cursor компаниясининг Осиё-Тинч океани минтақаси ва Япония бўйича раҳбари Саймон Гриннинг таъкидлашича, мазкур ҳудуддаги техник тайёргарлик ва муҳандислик истеъдоди тижорат моделини қайта кўриб чиқиш ҳамда кўламни кенгайтириш учун табиий имконият яратган. GitHub маълумотларига кўра, Ҳиндистонда 27 миллиондан ортиқ дастурчи фаолият юритади ва бу кўрсаткич бўйича у фақат АҚШдан кейинги ўринда туради.
Cursor Старт обунасининг таркибиЯнги Cursor Старт режаси фойдаланувчиларга бепул версияга қараганда юқори лимитларни тақдим этади. Обуна доирасида қуйидаги имкониятлар мавжуд:
- Cursor компаниясининг Компосер 2.5 модели ва Grok 4.5 тизимига кириш
- Булутли агентлар ва iOS иловаси кўмаги
- Плагинлар, Модел Контехт Протокол ва бошқа ёрдамчи кўникмалар
Янги хизмат фақатгина мамлакат ичидаги индивидуал фойдаланувчилар учун мўлжалланган бўлиб, уни четдан VPN орқали ишлатишнинг олдини олиш учун бир нечта текширув механизмлари қўлланилади. Таъкидлаш жоизки, охирги бир йил давомида дунёнинг етакчи сунъий интеллект компаниялари, жумладан OpenAI ва Anthropic ҳам Ҳиндистон бозори учун махсус тарифларни жорий этган эди.
…