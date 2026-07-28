Роналду нега келмади? Гонсалу Рамушнинг тўйидаги шов-шувли ҳолат...

·155·Спорт
Роналду нега келмади? Гонсалу Рамушнинг тўйидаги шов-шувли ҳолат...

Португалия терма жамоаси ва Италиянинг «Милан» клуби ҳужумчиси Гонсалу Рамуш севгилиси Маргарита Домингес билан оила қурди. Португалиядаги ҳашамдор никоҳ маросимида терма жамоанинг кўплаб юлдузлари иштирок этди, бироқ жамоа сардори Криштиану Роналдунинг маросимда кўринмагани ижтимоий тармоқларда катта баҳс-мунозараларга сабаб бўлди.

Zamin.uz Португалиянинг «Flash» нашри маълумотларига таяниб, ушбу юлдузли тўйнинг энг диққатга сазовор тафсилотларини тақдим этади.

1. Роналдунинг йўқлиги ва мухлисларнинг кескин реакцияси

Португалия миллий терма жамоаси футболчилари тўлиқ таркибда йиғилган маросимда энг кўп муҳокама қилинган мавзу — Криштиану Роналдунинг йўқлиги бўлди. Нега сардор жамоадошининг қувончли кунида қатнашмади? Бу савол тармоқ фойдаланувчилари томонидан турлича талқин қилинмоқда.

Ижтимоий тармоқлардаги энг оммабоп шарҳ:

«У оддий одамларга аралашмайди... Энди Роналдунинг ўзи тўй қилганида, терма жамоа сафидан ким унинг тўйига бормасликка журъат эта олишини кўрамиз.»

Маълумотларга кўра, Криштиану Роналду ва унинг севгилиси Жоржина Родригеснинг ҳам шу ёзда расмий никоҳдан ўтиши кутилмоқда, бироқ аниқ тўй санаси ҳозирча сир тутилмоқда.

2. Тўй тафсилотлари: Гувоҳ Жоао Невеш ва «Милан»га трансфер

Гонсалу Рамуш ва Маргарита Домингеснинг никоҳ маросими Португалияда — футболчининг туғилган масканига яқин ҳудудда бўлиб ўтди. Маросимда жуфтликнинг бир ёшли ўғли Бернардо ҳам иштирок этди.

  • Тўй гувоҳи: Куёв томонидан тўй гувоҳи сифатида Рамушнинг болаликдаги яқин дўсти ва терма жамоадаги шериги Жоао Невеш қатнашди.

  • Клубдаги ўзгаришлар: Икки футболчи шу ёзга қадар ПСЖ таркибида бирга тўп суришган эди. Янги мавсумдан эса Гонсалу Рамуш фаолиятини Италиянинг «Милан» клубида давом эттиради.

3. Бернарду Силванинг оиласидаги хушхабар ва юлдузли меҳмонлар

Тўй маросимига ташриф буюрган меҳмонлар ва уларнинг турмуш ўртоқлари ҳам ОАВ эътиборидан четда қолмади.

Айниқса, «Манчестер Сити»нинг собиқ сардори ва Мадриднинг «Реал» клуби аъзоси Бернарду Силванинг ҳомиладор рафиқаси Инес барчанинг диққат марказида бўлди. Жуфтлик яқин орада иккинчи фарзандларини дунёга келтиришни кутишмоқда.

Гонсалу Рамушнинг тўйи ва иштирокчилар бўйича асосий фактлар

Аспект / Омил

Тафсилотлар

Келин ва куёв

Гонсалу Рамуш ва Маргарита Домингес

Маросим ўтказилган жой

Португалия (Рамуш туғилган ҳудуд яқинида)

Тўй гувоҳи

Жоао Невеш (ПСЖдаги собиқ жамоадоши ва дўсти)

Оила аъзолари

Бир ёшли ўғиллари Бернардо

Рамушнинг янги клуби

«Милан» (ПСЖдан трансфер қилинган)

Энг шов-шувли воқеа

Криштиану Роналдунинг тўйга ташриф буюрмагани

Ушбу қизиқарли спорт ва шоу-бизнес хабарини дўстларингизга юборинг!

Португалия терма жамоаси юлдузлари ҳаётидаги кутилмаган воқеалар ва Роналду атрофидаги муҳокамалар мухлислар диққат марказида бўлиб турибди.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Роналдунинг тўйга келмаганига сабаб нима бўлиши мумкин? У ҳақиқатан ҳам жамоадошларидан ўзини узоқ тутадими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Гонсалу РамушКриштиану РоналдуПортугалияМиланЖуан Невеш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиРубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиБугун, 16:33Реал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаРеал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 15:50Челси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиЧелси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиБугун, 15:38Англия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиАнглия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиБугун, 14:58Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Бугун, 14:42Ёзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаЁзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаБугун, 14:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди