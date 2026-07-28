Роналду нега келмади? Гонсалу Рамушнинг тўйидаги шов-шувли ҳолат...
Португалия терма жамоаси ва Италиянинг «Милан» клуби ҳужумчиси Гонсалу Рамуш севгилиси Маргарита Домингес билан оила қурди. Португалиядаги ҳашамдор никоҳ маросимида терма жамоанинг кўплаб юлдузлари иштирок этди, бироқ жамоа сардори Криштиану Роналдунинг маросимда кўринмагани ижтимоий тармоқларда катта баҳс-мунозараларга сабаб бўлди.
Zamin.uz Португалиянинг «Flash» нашри маълумотларига таяниб, ушбу юлдузли тўйнинг энг диққатга сазовор тафсилотларини тақдим этади.
1. Роналдунинг йўқлиги ва мухлисларнинг кескин реакцияси
Португалия миллий терма жамоаси футболчилари тўлиқ таркибда йиғилган маросимда энг кўп муҳокама қилинган мавзу — Криштиану Роналдунинг йўқлиги бўлди. Нега сардор жамоадошининг қувончли кунида қатнашмади? Бу савол тармоқ фойдаланувчилари томонидан турлича талқин қилинмоқда.
Ижтимоий тармоқлардаги энг оммабоп шарҳ:
«У оддий одамларга аралашмайди... Энди Роналдунинг ўзи тўй қилганида, терма жамоа сафидан ким унинг тўйига бормасликка журъат эта олишини кўрамиз.»
Маълумотларга кўра, Криштиану Роналду ва унинг севгилиси Жоржина Родригеснинг ҳам шу ёзда расмий никоҳдан ўтиши кутилмоқда, бироқ аниқ тўй санаси ҳозирча сир тутилмоқда.
2. Тўй тафсилотлари: Гувоҳ Жоао Невеш ва «Милан»га трансфер
Гонсалу Рамуш ва Маргарита Домингеснинг никоҳ маросими Португалияда — футболчининг туғилган масканига яқин ҳудудда бўлиб ўтди. Маросимда жуфтликнинг бир ёшли ўғли Бернардо ҳам иштирок этди.
Тўй гувоҳи: Куёв томонидан тўй гувоҳи сифатида Рамушнинг болаликдаги яқин дўсти ва терма жамоадаги шериги Жоао Невеш қатнашди.
Клубдаги ўзгаришлар: Икки футболчи шу ёзга қадар ПСЖ таркибида бирга тўп суришган эди. Янги мавсумдан эса Гонсалу Рамуш фаолиятини Италиянинг «Милан» клубида давом эттиради.
3. Бернарду Силванинг оиласидаги хушхабар ва юлдузли меҳмонлар
Тўй маросимига ташриф буюрган меҳмонлар ва уларнинг турмуш ўртоқлари ҳам ОАВ эътиборидан четда қолмади.
Айниқса, «Манчестер Сити»нинг собиқ сардори ва Мадриднинг «Реал» клуби аъзоси Бернарду Силванинг ҳомиладор рафиқаси Инес барчанинг диққат марказида бўлди. Жуфтлик яқин орада иккинчи фарзандларини дунёга келтиришни кутишмоқда.
Гонсалу Рамушнинг тўйи ва иштирокчилар бўйича асосий фактлар
Аспект / Омил
Тафсилотлар
Келин ва куёв
Гонсалу Рамуш ва Маргарита Домингес
Маросим ўтказилган жой
Португалия (Рамуш туғилган ҳудуд яқинида)
Тўй гувоҳи
Жоао Невеш (ПСЖдаги собиқ жамоадоши ва дўсти)
Оила аъзолари
Бир ёшли ўғиллари Бернардо
Рамушнинг янги клуби
«Милан» (ПСЖдан трансфер қилинган)
Энг шов-шувли воқеа
Криштиану Роналдунинг тўйга ташриф буюрмагани
Ушбу қизиқарли спорт ва шоу-бизнес хабарини дўстларингизга юборинг!
Португалия терма жамоаси юлдузлари ҳаётидаги кутилмаган воқеалар ва Роналду атрофидаги муҳокамалар мухлислар диққат марказида бўлиб турибди.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Роналдунинг тўйга келмаганига сабаб нима бўлиши мумкин? У ҳақиқатан ҳам жамоадошларидан ўзини узоқ тутадими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…