«Этиҳад» трибуналари «Хууууус!» дея ҳайқираверади энди: янги шартнома
Англиянинг «Манчестер Сити» клуби ўзбекистонлик иқтидорли ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов билан амалдаги шартнома муддати узайтирилганини расман эълон қилди. Янги 5 йиллик битимга кўра, 22 ёшли футболчи 2031 йилнинг ярмигача «шаҳарликлар» шарафини ҳимоя қилади.
Zamin.uz «Манчестер Сити»нинг расмий сайтида эълон қилинган таҳлилий ва ҳаяжонли материалнинг асосий тафсилотларини ўзбек футбол мухлислари эътиборига ҳавола этади.
1. 18 ойлик беқиёс юксалиш: Беларусдан Англия Премьер-лигасигача
Абдуқодир Ҳусанов 2025 йилнинг январь ойида «Манчестер Сити» сафига келиб қўшилган эди. Икки йил аввалгина Беларусь чемпионатида тўп сурган атиги 22 ёшли футболчи Англия Премьер-лигасида ўйнаган илк ўзбекистонлик сифатида тарихга кирди.
Дастлабки қийин кечган дебютдан сўнг у ўз профессионализми, тиришқоқлиги ва меҳнатсеварлиги билан Пеп Гвардиола ҳамда жамоадошларининг ишончини тўлиқ оқлади.
Пеп Гвардиола ва жамоанинг эътирофи:
«Олимпиячиларга хос фавқулодда тезлик ва дунёнинг энг кучли ҳужумчиларига қарши бемалол рақобатлаша оладиган жисмоний қудратга эга Ҳусанов янги билимларни тез ўзлаштириш қобилияти билан жамоанинг ажралмас қисмига айланди.»
2. «Этиҳад» севимлиси ва мавсумнинг энг яхшиларидан бири
2025/2026 йилги мавсум бошида асосий марказий ҳимоячилар Рубен Диаш ва Йошко Гвардиол жароҳат олгач, Ҳусанов зиммасига катта масъулият тушди. У Марк Гехи билан мустаҳкам марказий ҳимоя жуфтлигини ҳосил қилиб, Премьер-лиганинг сўнгги 19 та учрашувидан 16 тасида майдонга тушди.
47 та ўйин: Ҳусанов мавсум давомида барча мусобақаларда жами 47 та ўйинда майдонга тушди.
Кубокдаги муваффақиятлар: Англия кубогида «Ньюкасл», «Ливерпуль» ва «Челси»га қарши баҳсларда фаол қатнашди, Англия лигаси кубоги финалигача бир дақиқа ҳам алмаштирилмади.
«Хууууус!» ҳайқириғи: Унинг феноменал тезлиги туфайли «Сити» ҳимояни юқорига кўтариб ўйнади. Ҳар сафар у рақибни тезликда ортда қолдириб тўпни олиб қўйганида, «Этиҳад» трибуналари «Хууууус!» дея ҳайқирди.
Мавсумнинг энг яхши футболчиси: У клубнинг 2025/2026 йилги мавсумдаги энг яхши футболчиси соврини учун топ-3 финалчи қаторидан жой олди ва овоз беришда фақат академия тарбияланувчиси Нико О'Райлидан озгина ортда қолди.
Абдуқодир Ҳусановнинг «Манчестер Сити»даги асосий кўрсаткичлари
Кўрсаткич / Аспект
Тафсилотлар ва рақамлар
Янги шартнома муддати
2031 йилнинг ярмигача (5 йиллик узайтириш)
Жами ўтказган ўйинлари
47 та учрашув
АПЛдаги иштироки
Сўнгги 19 ўйиннинг 16 тасида майдонга тушган
Марказий ҳимоядаги шериги
Марк Гехи
Мавсум совринидаги ўрни
Клубнинг энг яхши футболчиси сўровномасида топ-3 (2-ўрин)
3. Миллий терма жамоа қаҳрамони ва миллий фахр
Ҳусанов нафақат Манчестерда, балки бутун Марказий Осиё ва Ўзбекистонда ҳақиқий миллий қаҳрамонга айланди. У Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ўз тарихида илк бор Жаҳон чемпионатига чиқишида ҳал қилувчи роль ўйнади.
Гарчи Шимолий Америкадаги Мундиал вакилларимиз учун эрта якунланган бўлса-да, Абдуқодир Ҳусановнинг халқаро майдондаги обрўси ва маҳорати изчил равишда юксалиб бормоқда.
Ушбу фахрли хабарни барча футбол мухлисларига юборинг!
Ўзбек футболчисининг дунёнинг энг кучли клубида гранд даражада эътироф этилиши ва узоқ муддатли шартнома тузиши — барчамиз учун катта ғурур!
Ушбу қувончли мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Абдуқодир Ҳусанов келажакда «Манчестер Сити» сардори даражасигача кўтарила оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…