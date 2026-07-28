«Этиҳад» трибуналари «Хууууус!» дея ҳайқираверади энди: янги шартнома

·100·Спорт
«Этиҳад» трибуналари «Хууууус!» дея ҳайқираверади энди: янги шартнома

Англиянинг «Манчестер Сити» клуби ўзбекистонлик иқтидорли ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов билан амалдаги шартнома муддати узайтирилганини расман эълон қилди. Янги 5 йиллик битимга кўра, 22 ёшли футболчи 2031 йилнинг ярмигача «шаҳарликлар» шарафини ҳимоя қилади.

Zamin.uz «Манчестер Сити»нинг расмий сайтида эълон қилинган таҳлилий ва ҳаяжонли материалнинг асосий тафсилотларини ўзбек футбол мухлислари эътиборига ҳавола этади.

1. 18 ойлик беқиёс юксалиш: Беларусдан Англия Премьер-лигасигача

Абдуқодир Ҳусанов 2025 йилнинг январь ойида «Манчестер Сити» сафига келиб қўшилган эди. Икки йил аввалгина Беларусь чемпионатида тўп сурган атиги 22 ёшли футболчи Англия Премьер-лигасида ўйнаган илк ўзбекистонлик сифатида тарихга кирди.

Дастлабки қийин кечган дебютдан сўнг у ўз профессионализми, тиришқоқлиги ва меҳнатсеварлиги билан Пеп Гвардиола ҳамда жамоадошларининг ишончини тўлиқ оқлади.

Пеп Гвардиола ва жамоанинг эътирофи:

«Олимпиячиларга хос фавқулодда тезлик ва дунёнинг энг кучли ҳужумчиларига қарши бемалол рақобатлаша оладиган жисмоний қудратга эга Ҳусанов янги билимларни тез ўзлаштириш қобилияти билан жамоанинг ажралмас қисмига айланди.»

2. «Этиҳад» севимлиси ва мавсумнинг энг яхшиларидан бири

2025/2026 йилги мавсум бошида асосий марказий ҳимоячилар Рубен Диаш ва Йошко Гвардиол жароҳат олгач, Ҳусанов зиммасига катта масъулият тушди. У Марк Гехи билан мустаҳкам марказий ҳимоя жуфтлигини ҳосил қилиб, Премьер-лиганинг сўнгги 19 та учрашувидан 16 тасида майдонга тушди.

  • 47 та ўйин: Ҳусанов мавсум давомида барча мусобақаларда жами 47 та ўйинда майдонга тушди.

  • Кубокдаги муваффақиятлар: Англия кубогида «Ньюкасл», «Ливерпуль» ва «Челси»га қарши баҳсларда фаол қатнашди, Англия лигаси кубоги финалигача бир дақиқа ҳам алмаштирилмади.

  • «Хууууус!» ҳайқириғи: Унинг феноменал тезлиги туфайли «Сити» ҳимояни юқорига кўтариб ўйнади. Ҳар сафар у рақибни тезликда ортда қолдириб тўпни олиб қўйганида, «Этиҳад» трибуналари «Хууууус!» дея ҳайқирди.

  • Мавсумнинг энг яхши футболчиси: У клубнинг 2025/2026 йилги мавсумдаги энг яхши футболчиси соврини учун топ-3 финалчи қаторидан жой олди ва овоз беришда фақат академия тарбияланувчиси Нико О'Райлидан озгина ортда қолди.

Абдуқодир Ҳусановнинг «Манчестер Сити»даги асосий кўрсаткичлари

Кўрсаткич / Аспект

Тафсилотлар ва рақамлар

Янги шартнома муддати

2031 йилнинг ярмигача (5 йиллик узайтириш)

Жами ўтказган ўйинлари

47 та учрашув

АПЛдаги иштироки

Сўнгги 19 ўйиннинг 16 тасида майдонга тушган

Марказий ҳимоядаги шериги

Марк Гехи

Мавсум совринидаги ўрни

Клубнинг энг яхши футболчиси сўровномасида топ-3 (2-ўрин)

3. Миллий терма жамоа қаҳрамони ва миллий фахр

Ҳусанов нафақат Манчестерда, балки бутун Марказий Осиё ва Ўзбекистонда ҳақиқий миллий қаҳрамонга айланди. У Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ўз тарихида илк бор Жаҳон чемпионатига чиқишида ҳал қилувчи роль ўйнади.

Гарчи Шимолий Америкадаги Мундиал вакилларимиз учун эрта якунланган бўлса-да, Абдуқодир Ҳусановнинг халқаро майдондаги обрўси ва маҳорати изчил равишда юксалиб бормоқда.

Ушбу фахрли хабарни барча футбол мухлисларига юборинг!

Ўзбек футболчисининг дунёнинг энг кучли клубида гранд даражада эътироф этилиши ва узоқ муддатли шартнома тузиши — барчамиз учун катта ғурур!

Ушбу қувончли мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Абдуқодир Ҳусанов келажакда «Манчестер Сити» сардори даражасигача кўтарила оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиПеп ГвардиолаРубен ДиашЙошко Гвардиол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиРубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиБугун, 16:33Реал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаРеал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 15:50Челси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиЧелси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиБугун, 15:38Англия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиАнглия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиБугун, 14:58Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Бугун, 14:42Ёзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаЁзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаБугун, 14:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди