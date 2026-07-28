Милан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режа

·35·Спорт
Милан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режа

Италиянинг Милан клуби Австралиядаги навбатдаги мавсумолди турнеси ва бош мураббий қўл остидаги тайёргарлик жараёнини жадал давом эттирмоқда. Жамоа олдида турган Челси ҳамда Интер қаршисидаги ўртоқлик учрашувлари, шунингдек, трансфер бозоридаги фаоллик жамоатчилик эътиборида бўлиб турибди. Goal.com хабар беришича, мураббийлар штаби таркибдаги етакчилар билан ишлашни бошлашга шайланмоқда ва футболчиларнинг Австралияга сафар қилиш ҳамда базага қайтиш режалари тўлиқ тузиб чиқилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Трансферлар ва Перт сафари

Жамоанинг янги аъзоси сифатида эътироф этилаётган Гонкало Ramос эртага, яни 29-июль куни Перт шаҳрида қолган жамоа аъзоларига қўшилади ва Милан сафидаги ўз саргузаштини расман бошлайди. У билан биргаликда Рафаел Леао ҳам трансфер бозоридан келадиган янгиликларни кутган ҳолда Австралиядаги таркиб сафига йўл олади. Ушбу футболчиларнинг ҳолати ва уларнинг ҳаракатлари мавсумолди ўйинларида жамоа учун муҳим аҳамият касб этади.

Шу билан бирга, жамоанинг айрим футболчилари жароҳатдан тикланиш жараёни сабабли Австралияга бормаслиги маълум қилинди. Хусусан, 29-июль куни Сантиаго Гименез ҳамда Кристиан Пулишич Миланеллода бўлиши кутилмоқда. Жаҳон чемпионатида олган жароҳатларидан кейин тикланиш босқичини ўтаётган бу икки ҳужумчи Италиядаги база шароитида индивидуал шуғулланишни бошлайди.

Келгуси ҳафтадаги қўшилишлар

Тайёргарлик режасига кўра, 2-август санаси ҳам муҳим ўзгаришларга бой бўлади. Белгиялик футболчилар Де Винтер ва Саелемаекерс, шунингдек, Швейцария терма жамоаси шарафини ҳимоя қилувчи Жашари Пертдаги йиғинга келиб қўшилишади ва таркибдаги рақобатни кучайтиришади.

Жаҳон чемпионатининг сўнгги босқичларида иштирок этган футболчиларнинг тақвими эса бироз кейинроққа белгиланган. Эслатиб ўтамиз, Франция терма чемпионатининг учинчи ўрин учун кечган баҳсида Англияга имкониятни бой бериб, мусобақани якунлаган эди. Ушбу терма жамоа таркибидаги Адриен Рабиот ва Мике Маигнан тўғридан-тўғри Миланеллога келиб, 12-августдан бошлаб мураббий қўл остидаги машғулотларга киришадилар.

МиланГонкало RamосРафаел ЛеаоАвстралияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умарали Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ»и Чемпионлар лигасида кейинги босқичга чиқдиУмарали Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ»и Чемпионлар лигасида кейинги босқичга чиқдиБугун, 23:30Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийНеймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийБугун, 23:12Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Бугун, 22:21Суперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиСуперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиБугун, 22:19Зинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиЗинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиБугун, 22:07Германия 2038 йилги ёки 2042 йилги Жаҳон чемпионатини қабул қилмоқчи!Германия 2038 йилги ёки 2042 йилги Жаҳон чемпионатини қабул қилмоқчи!Бугун, 21:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди