Милан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режа
Италиянинг Милан клуби Австралиядаги навбатдаги мавсумолди турнеси ва бош мураббий қўл остидаги тайёргарлик жараёнини жадал давом эттирмоқда. Жамоа олдида турган Челси ҳамда Интер қаршисидаги ўртоқлик учрашувлари, шунингдек, трансфер бозоридаги фаоллик жамоатчилик эътиборида бўлиб турибди. Goal.com хабар беришича, мураббийлар штаби таркибдаги етакчилар билан ишлашни бошлашга шайланмоқда ва футболчиларнинг Австралияга сафар қилиш ҳамда базага қайтиш режалари тўлиқ тузиб чиқилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Трансферлар ва Перт сафариЖамоанинг янги аъзоси сифатида эътироф этилаётган Гонкало Ramос эртага, яни 29-июль куни Перт шаҳрида қолган жамоа аъзоларига қўшилади ва Милан сафидаги ўз саргузаштини расман бошлайди. У билан биргаликда Рафаел Леао ҳам трансфер бозоридан келадиган янгиликларни кутган ҳолда Австралиядаги таркиб сафига йўл олади. Ушбу футболчиларнинг ҳолати ва уларнинг ҳаракатлари мавсумолди ўйинларида жамоа учун муҳим аҳамият касб этади.
Шу билан бирга, жамоанинг айрим футболчилари жароҳатдан тикланиш жараёни сабабли Австралияга бормаслиги маълум қилинди. Хусусан, 29-июль куни Сантиаго Гименез ҳамда Кристиан Пулишич Миланеллода бўлиши кутилмоқда. Жаҳон чемпионатида олган жароҳатларидан кейин тикланиш босқичини ўтаётган бу икки ҳужумчи Италиядаги база шароитида индивидуал шуғулланишни бошлайди.
Келгуси ҳафтадаги қўшилишларТайёргарлик режасига кўра, 2-август санаси ҳам муҳим ўзгаришларга бой бўлади. Белгиялик футболчилар Де Винтер ва Саелемаекерс, шунингдек, Швейцария терма жамоаси шарафини ҳимоя қилувчи Жашари Пертдаги йиғинга келиб қўшилишади ва таркибдаги рақобатни кучайтиришади.
Жаҳон чемпионатининг сўнгги босқичларида иштирок этган футболчиларнинг тақвими эса бироз кейинроққа белгиланган. Эслатиб ўтамиз, Франция терма чемпионатининг учинчи ўрин учун кечган баҳсида Англияга имкониятни бой бериб, мусобақани якунлаган эди. Ушбу терма жамоа таркибидаги Адриен Рабиот ва Мике Маигнан тўғридан-тўғри Миланеллога келиб, 12-августдан бошлаб мураббий қўл остидаги машғулотларга киришадилар.
…