Суперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетди
Қаршида 82 дақиқа давомида очилмаган дарвоза ниҳоят Бобир Абдихолиқовнинг зарбасидан сўнг ишғол этилди. «Қизилқум» узоқ вақт ҳисобни сақлаб турган бўлса-да, захирадан майдонга тушган Яшнарбек Бердираҳмонов ва Абдихолиқов ҳамкорлиги «Насаф»га муҳим ғалабани тақдим этди.
Суперлига 14-туридан ўрин олган учрашув 28 июль куни Қаршидаги «Марказий» стадионда ўтказилди. Баҳсни Аҳрол Рисқуллаев бошқарди.
82 дақиқа кутилган ягона гол
Учрашувнинг биринчи бўлимида жамоалар ҳисобни оча олмади. Танаффус арафасида эса ҳар икки томондан биттадан футболчи огоҳлантирилди: «Насаф» сафида Умар Эшмуродов, меҳмонлардан Лука Раткович сариқ карточка олди.
Иккинчи бўлимда ҳам таблодаги ноллар узоқ вақт сақланиб турди. Баҳс тақдирини ҳал қилган вазият 82-дақиқада юзага келди.
74-дақиқада Юсуф Отубанжо ўрнига майдонга тушган Яшнарбек Бердираҳмонов орадан саккиз дақиқа ўтиб натижали ҳаракат қилди. Унинг узатмасидан кейин Бобир Абдихолиқов «Қизилқум» дарвозасини ишғол этиб, жамоасини олдинга олиб чиқди.
Захирадан тушган Бердираҳмоновнинг узатмаси ва Абдихолиқовнинг аниқ зарбаси — учрашувдаги ягона гол учун етарли бўлди.
Қолган вақтда ҳисоб ўзгармади ва «Насаф» 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
Бердираҳмонов майдонга тушибоқ ўйинга таъсир қилди
Учрашувдаги муҳим қарорлардан бири Яшнарбек Бердираҳмоновнинг захирадан майдонга туширилиши бўлди.
У ҳужумчи Юсуф Отубанжони алмаштирди ва қисқа вақт ичида ҳал қилувчи узатмани амалга оширди. Бу алмаштириш натижасида «Насаф»нинг ҳужум чизиғида янги боғланиш пайдо бўлди.
Бердираҳмоновнинг ҳаракати икки жиҳатдан аҳамиятли:
майдонга тушганидан саккиз дақиқа ўтиб голли узатма берди;
ўйин тақдири ҳал бўлаётган паллада жамоага керакли кескинликни олиб кирди.
Мураббийлар штаби ўйин охирида натижани сақлаш мақсадида яна учта алмаштиришни амалга оширди. 90+2-дақиқада Алибек Давронов, Зафармурод Абдираҳматов ва Ойбек Рустамов ўрнига Ғолиб Ғайбуллаев, Диёрбек Абдуназаров ҳамда Дилшод Муртазаев майдонга тушди.
Абдихолиқов яна ҳал қилувчи фигурага айланди
Бобир Абдихолиқов учрашувни асосий таркибда бошлади ва «Насаф»га энг зарур бўлган пайтда ўз сўзини айтди.
Унинг голи оддий статистик кўрсаткичдан кўра каттароқ аҳамият касб этди. Чунки баҳснинг катта қисми голсиз ўтди ва биргина муваффақиятли ҳужум уч очко тақдирини ҳал қилди.
Абдихолиқов 12-турда «Бунёдкор»га қарши учрашувда ҳам икки марта гол урган эди. Қаршиликлар ўша баҳсда 3:1 ҳисобида ғалаба қозонган.
Шу тариқа тажрибали ҳужумчи мавсумнинг муҳим босқичида «Насаф» учун ҳал қилувчи голларни киритишда давом этмоқда.
«Қизилқум»га саккиз дақиқа етмади
Меҳмонлар 82-дақиқагача ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлашга муваффақ бўлди. Бироқ учрашув охиридаги битта эпизод уларни камида бир очкодан маҳрум қилди.
«Қизилқум» бош мураббийи иккинчи бўлимда ҳужум ва ярим ҳимоя чизиғида бир нечта ўзгариш қилди:
59-дақиқада Шаҳзод Туропов ва Файзуллобек Жуманқўзиев ўйинга қўшилди;
71-дақиқада Бобомурод Бозоров ва Илҳомжон Ваҳобов майдонга тушди.
Шунга қарамай, меҳмонлар жавоб голини уришга улгурмади. Натижада Навоий жамоаси Қаршидан очкосиз қайтди.
«Насаф» аввалги дурангдан кейин ғалабага қайтди
Қарши клуби 13-турда «Машъал» билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаган эди.
«Қизилқум»га қарши ғалаба шу жиҳатдан ҳам муҳим бўлди: жамоа йўқотилган очколардан кейин натижани тиклади ва ўз майдонидаги учрашувни муваффақиятли якунлади.
Сўнгги уч турда «Насаф»нинг натижалари:
Тур
Учрашув
Натижа
12-тур
«Бунёдкор» — «Насаф»
1:3
13-тур
«Машъал» — «Насаф»
1:1
14-тур
«Насаф» — «Қизилқум»
1:0
Қаршиликлар ушбу уч баҳсда мағлуб бўлмади ва етти очко тўплади.
Учрашув қайдномаси
Суперлига, 14-тур
«Насаф» — «Қизилқум» 1:0
Гол: Бобир Абдихолиқов, 82 — 1:0
Голли узатма: Яшнарбек Бердираҳмонов
Огоҳлантиришлар: Умар Эшмуродов, 45+2 — Лука Раткович, 45+2.
«Насаф» таркиби
Абдувоҳид Неъматов, Алибек Давронов, Акром Комилов, Сардор Баҳромов, Аденис Шала, Зафармурод Абдираҳматов, Бобир Абдихолиқов, Ойбек Рустамов, Муродбек Раҳматов, Юсуф Отубанжо, Умар Эшмуродов.
Захирадан тушганлар:
Шароф Муҳитдинов — 69-дақиқада;
Яшнарбек Бердираҳмонов — 74-дақиқада;
Ғолиб Ғайбуллаев — 90+2-дақиқада;
Диёрбек Абдуназаров — 90+2-дақиқада;
Дилшод Муртазаев — 90+2-дақиқада.
«Қизилқум» таркиби
Фарҳод Раҳматов, Шаҳзодбек Раҳматуллаев, Лука Раткович, Никола Кумбурович, Аббосбек Абдуғаффоров, Самандар Шукуриллаев, Жамбули Жигаури, Ғиёсжон Ризақулов, Дуглас Майкон, Диёр Рахматиллоев, Отабек Жўрақўзиев.
Захирадан тушганлар:
Шаҳзод Туропов — 59-дақиқада;
Файзуллобек Жуманқўзиев — 59-дақиқада;
Бобомурод Бозоров — 71-дақиқада;
Илҳомжон Ваҳобов — 71-дақиқада.
Асосий хулоса
«Насаф» учун бу осон ғалаба бўлмади. «Қизилқум» ўйиннинг катта қисмида ҳисобни голсиз сақлаб турди, аммо баҳс охиридаги битта алмаштириш ва битта аниқ зарба барчасини ўзгартирди.
Бердираҳмонов захирадан тушиб голли узатма берди, Абдихолиқов эса жамоаси кутган вазиятдан фойдаланди. Натижада «Насаф» Қаршида муҳим уч очкони қўлга киритди.
Сизнингча, учрашув қаҳрамони гол урган Абдихолиқовми ёки ҳал қилувчи узатмани берган Бердираҳмоновми?
…