Суперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетди

·37·Спорт
Суперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетди

Қаршида 82 дақиқа давомида очилмаган дарвоза ниҳоят Бобир Абдихолиқовнинг зарбасидан сўнг ишғол этилди. «Қизилқум» узоқ вақт ҳисобни сақлаб турган бўлса-да, захирадан майдонга тушган Яшнарбек Бердираҳмонов ва Абдихолиқов ҳамкорлиги «Насаф»га муҳим ғалабани тақдим этди.

Суперлига 14-туридан ўрин олган учрашув 28 июль куни Қаршидаги «Марказий» стадионда ўтказилди. Баҳсни Аҳрол Рисқуллаев бошқарди.

82 дақиқа кутилган ягона гол

Учрашувнинг биринчи бўлимида жамоалар ҳисобни оча олмади. Танаффус арафасида эса ҳар икки томондан биттадан футболчи огоҳлантирилди: «Насаф» сафида Умар Эшмуродов, меҳмонлардан Лука Раткович сариқ карточка олди.

Иккинчи бўлимда ҳам таблодаги ноллар узоқ вақт сақланиб турди. Баҳс тақдирини ҳал қилган вазият 82-дақиқада юзага келди.

74-дақиқада Юсуф Отубанжо ўрнига майдонга тушган Яшнарбек Бердираҳмонов орадан саккиз дақиқа ўтиб натижали ҳаракат қилди. Унинг узатмасидан кейин Бобир Абдихолиқов «Қизилқум» дарвозасини ишғол этиб, жамоасини олдинга олиб чиқди.

Захирадан тушган Бердираҳмоновнинг узатмаси ва Абдихолиқовнинг аниқ зарбаси — учрашувдаги ягона гол учун етарли бўлди.

Қолган вақтда ҳисоб ўзгармади ва «Насаф» 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди.

Бердираҳмонов майдонга тушибоқ ўйинга таъсир қилди

Учрашувдаги муҳим қарорлардан бири Яшнарбек Бердираҳмоновнинг захирадан майдонга туширилиши бўлди.

У ҳужумчи Юсуф Отубанжони алмаштирди ва қисқа вақт ичида ҳал қилувчи узатмани амалга оширди. Бу алмаштириш натижасида «Насаф»нинг ҳужум чизиғида янги боғланиш пайдо бўлди.

Бердираҳмоновнинг ҳаракати икки жиҳатдан аҳамиятли:

  • майдонга тушганидан саккиз дақиқа ўтиб голли узатма берди;

  • ўйин тақдири ҳал бўлаётган паллада жамоага керакли кескинликни олиб кирди.

Мураббийлар штаби ўйин охирида натижани сақлаш мақсадида яна учта алмаштиришни амалга оширди. 90+2-дақиқада Алибек Давронов, Зафармурод Абдираҳматов ва Ойбек Рустамов ўрнига Ғолиб Ғайбуллаев, Диёрбек Абдуназаров ҳамда Дилшод Муртазаев майдонга тушди.

Абдихолиқов яна ҳал қилувчи фигурага айланди

Бобир Абдихолиқов учрашувни асосий таркибда бошлади ва «Насаф»га энг зарур бўлган пайтда ўз сўзини айтди.

Унинг голи оддий статистик кўрсаткичдан кўра каттароқ аҳамият касб этди. Чунки баҳснинг катта қисми голсиз ўтди ва биргина муваффақиятли ҳужум уч очко тақдирини ҳал қилди.

Абдихолиқов 12-турда «Бунёдкор»га қарши учрашувда ҳам икки марта гол урган эди. Қаршиликлар ўша баҳсда 3:1 ҳисобида ғалаба қозонган.

Шу тариқа тажрибали ҳужумчи мавсумнинг муҳим босқичида «Насаф» учун ҳал қилувчи голларни киритишда давом этмоқда.

«Қизилқум»га саккиз дақиқа етмади

Меҳмонлар 82-дақиқагача ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлашга муваффақ бўлди. Бироқ учрашув охиридаги битта эпизод уларни камида бир очкодан маҳрум қилди.

«Қизилқум» бош мураббийи иккинчи бўлимда ҳужум ва ярим ҳимоя чизиғида бир нечта ўзгариш қилди:

  • 59-дақиқада Шаҳзод Туропов ва Файзуллобек Жуманқўзиев ўйинга қўшилди;

  • 71-дақиқада Бобомурод Бозоров ва Илҳомжон Ваҳобов майдонга тушди.

Шунга қарамай, меҳмонлар жавоб голини уришга улгурмади. Натижада Навоий жамоаси Қаршидан очкосиз қайтди.

«Насаф» аввалги дурангдан кейин ғалабага қайтди

Қарши клуби 13-турда «Машъал» билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаган эди.

«Қизилқум»га қарши ғалаба шу жиҳатдан ҳам муҳим бўлди: жамоа йўқотилган очколардан кейин натижани тиклади ва ўз майдонидаги учрашувни муваффақиятли якунлади.

Сўнгги уч турда «Насаф»нинг натижалари:

Тур

Учрашув

Натижа

12-тур

«Бунёдкор» — «Насаф»

1:3

13-тур

«Машъал» — «Насаф»

1:1

14-тур

«Насаф» — «Қизилқум»

1:0

Қаршиликлар ушбу уч баҳсда мағлуб бўлмади ва етти очко тўплади.

Учрашув қайдномаси

Суперлига, 14-тур

«Насаф» — «Қизилқум» 1:0

Гол: Бобир Абдихолиқов, 82 — 1:0
Голли узатма: Яшнарбек Бердираҳмонов

Огоҳлантиришлар: Умар Эшмуродов, 45+2 — Лука Раткович, 45+2.

«Насаф» таркиби

Абдувоҳид Неъматов, Алибек Давронов, Акром Комилов, Сардор Баҳромов, Аденис Шала, Зафармурод Абдираҳматов, Бобир Абдихолиқов, Ойбек Рустамов, Муродбек Раҳматов, Юсуф Отубанжо, Умар Эшмуродов.

Захирадан тушганлар:

  • Шароф Муҳитдинов — 69-дақиқада;

  • Яшнарбек Бердираҳмонов — 74-дақиқада;

  • Ғолиб Ғайбуллаев — 90+2-дақиқада;

  • Диёрбек Абдуназаров — 90+2-дақиқада;

  • Дилшод Муртазаев — 90+2-дақиқада.

«Қизилқум» таркиби

Фарҳод Раҳматов, Шаҳзодбек Раҳматуллаев, Лука Раткович, Никола Кумбурович, Аббосбек Абдуғаффоров, Самандар Шукуриллаев, Жамбули Жигаури, Ғиёсжон Ризақулов, Дуглас Майкон, Диёр Рахматиллоев, Отабек Жўрақўзиев.

Захирадан тушганлар:

  • Шаҳзод Туропов — 59-дақиқада;

  • Файзуллобек Жуманқўзиев — 59-дақиқада;

  • Бобомурод Бозоров — 71-дақиқада;

  • Илҳомжон Ваҳобов — 71-дақиқада.

Асосий хулоса

«Насаф» учун бу осон ғалаба бўлмади. «Қизилқум» ўйиннинг катта қисмида ҳисобни голсиз сақлаб турди, аммо баҳс охиридаги битта алмаштириш ва битта аниқ зарба барчасини ўзгартирди.

Бердираҳмонов захирадан тушиб голли узатма берди, Абдихолиқов эса жамоаси кутган вазиятдан фойдаланди. Натижада «Насаф» Қаршида муҳим уч очкони қўлга киритди.

Сизнингча, учрашув қаҳрамони гол урган Абдихолиқовми ёки ҳал қилувчи узатмани берган Бердираҳмоновми?

НасафҚизилқумБобир АбдихолиқовҚаршиЯшнарбек Бердираҳмонов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийНеймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийБугун, 23:12Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Бугун, 22:21Зинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиЗинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиБугун, 22:07Милан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаМилан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаБугун, 21:58Германия 2038 йилги ёки 2042 йилги Жаҳон чемпионатини қабул қилмоқчи!Германия 2038 йилги ёки 2042 йилги Жаҳон чемпионатини қабул қилмоқчи!Бугун, 21:40ЖЧ-2026 қаҳрамони Возинянинг «Коло-Коло»даги маоши ошкор бўлдиЖЧ-2026 қаҳрамони Возинянинг «Коло-Коло»даги маоши ошкор бўлдиБугун, 21:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди