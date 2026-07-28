Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!
Ўзбекистон Суперлигасининг 14-туридан ўрин олган навбатдаги учта беллашув ўз якунига етди. Фарғонада кечган турнинг марказий баҳсида пешқадам «Нефтчи» ва «Навбаҳор» жамоалари муроса кўчасини танлаган бўлса, Урганчда «Хоразм» муҳим 3 очкони қўлга киритди.
Zamin.uz марказий водий дербиси ва Урганчдаги баҳснинг энг ҳаяжонли тафсилотлари ҳамда жамоалар таркибини тақдим этади.
1. «Нефтчи» — «Навбаҳор»: 90+7-дақиқадаги драма ва Фарғонадаги дуранг
Турнинг марказий ўйинида Фарғонанинг «Нефтчи» клуби (35 очко, 1-ўрин) ўз майдонида Наманганнинг «Навбаҳор» жамоасини (22 очко, 6-ўрин) қабул қилди. Муросасиз ва курашларга бой кечган водий дербисида 1:1 ҳисобидаги жанговар дуранг қайд этилди.
Ўйиннинг ҳали 3-дақиқасидаёқ Муҳаммадали Усмонов наманганликларни олдинга олиб чиққан эди. Ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+7-дақиқада эса Анваржон Ғофуров фарғоналикларни мағлубиятдан қутқариб қолган голга муаллифлик қилди.
«Нефтчи» – «Навбаҳор» 1:1
Голлар: Анваржон Ғофуров 90+7 – Муҳаммадали Усмонов 3
«Нефтчи»: 1.Ботирали Эргашев, 4.Боян Цигер, 5.Икром Алибоев, 6.Иброҳимҳалил Йўлдошев, 10.Жамшид Искандеров, 11.Асилбек Жумаев (15.Нурмуҳаммад Абдуғаниев, 83), 18.Стипе Перица (32.Зоран Марушич, 60), 20.Анваржон Ғофуров, 21.Муҳсинжон Убайдуллаев (9.Хуршид Ғиёсов, 61), 22.Алишер Одилов (34.Фарруҳ Сайфиев, 60), 77.Ратиньо (8.Владимир Йовович, 61).
«Навбаҳор»: 1.Ўткир Юсупов, 2.Саидазамат Мирсаидов, 4.Ислом Маматказин, 7.Руслан Жиянов (5.Дилшод Комилов, 80), 8.Диёр Холматов (6.Шоҳруҳ Абдураҳмонов, 80), 11.Ҳусайн Норчаев (28.Жоэль Кожо, 87), 13.Бенжамин Тейди, 22.Умар Адҳамзода, 23.Ваня Илич (20.Қувондиқ Рўзиев, 80), 34.Гиорги Жгереная, 77.Муҳаммадали Усмонов (17.Муҳаммадали Ғиёсов, 61).
2. «Хоразм» Урганчда «Сурхон»ни мағлуб этди
Урганчда кечган яна бир муҳим беллашувда «Хоразм» (16 очко, 11-ўрин) ўз майдонида Термизнинг «Сурхон» клубини (15 очко, 12-ўрин) қабул қилди ва кичик 1:0 ҳисобидаги муҳим ғалабани қўлга киритди.
Баҳснинг 34-дақиқасида Улуғбек Ҳошимов томонидан киритилган ягона гол мезбонларга қимматли 3 очкони тақдим этди.
«Хоразм» – «Сурхон» 1:0
Гол: Улуғбек Ҳошимов 34
«Хоразм»: 33.Никола Стошич, 5.Аббосжон Отахонов, 13.Элзио Лохан, 15.Диёрбек Ортиқбоев, 17.Даниил Нугуманов, 22.Суннатуллоҳ Ҳамиджонов, 25.Матия Ром, 88.Аброр Хўсинов, 90.Улуғбек Ҳошимов (11.Данила Ежов, 83), 94.Рустам Абдуҳамидов (71.Умидбек Султонов, 71), 97.Бубакар Файе Траоре (79.Азизжон Аҳроров, 64).
«Сурхон»: 25.Отабек Боймуродов, 6.Беҳзод Шамсиев, 7.Достонбек Турсунов (27.Муҳаммадали Мусаханов, 77), 8.Ҳумоюн Шербўтаев, 11.Ричард Эмека Фрайдей (39.Мирмақсуд Мирусмонов, 66), 14.Тоҳиржон Ашурбаев (91.Аъзамжон Темирхонов, 66), 17.Сарвар Абдуҳамидов, 18.Беҳруз Ўктамов (33.Умидбек Қувондиқов, 74), 19.Фарруҳжон Қодиров (32.Бобуржон Раҳимжонов, 66), 26.Беҳруз Шукуруллаев, 66.Беҳруз Шайдулов.
Суперлига 14-турининг ушбу баҳслари бўйича асосий фактлар
Учрашув
Ҳисоб
Гол муаллифлари
Жамоаларнинг турнир жадвалидаги ўрни
Нефтчи – Навбаҳор
1:1
Анваржон Ғофуров (90+7) — М.Усмонов (3)
«Нефтчи» (35 очко, 1-ўрин) / «Навбаҳор» (22 очко, 6-ўрин)
Хоразм – Сурхон
1:0
Улуғбек Ҳошимов (34)
«Хоразм» (16 очко, 11-ўрин) / «Сурхон» (15 очко, 12-ўрин)
Суперлигадаги шиддатли курашлар ва турнир жадвалидаги кескинлик давом этмоқда.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва ўзбек футболи ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, «Нефтчи» мавсум якунига қадар 1-ўринни сақлаб қолиб, чемпионликни қўлга кирита оладими? Ўз тахмин ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…