Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!

·41·Спорт
Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!

Ўзбекистон Суперлигасининг 14-туридан ўрин олган навбатдаги учта беллашув ўз якунига етди. Фарғонада кечган турнинг марказий баҳсида пешқадам «Нефтчи» ва «Навбаҳор» жамоалари муроса кўчасини танлаган бўлса, Урганчда «Хоразм» муҳим 3 очкони қўлга киритди.

Zamin.uz марказий водий дербиси ва Урганчдаги баҳснинг энг ҳаяжонли тафсилотлари ҳамда жамоалар таркибини тақдим этади.

1. «Нефтчи» — «Навбаҳор»: 90+7-дақиқадаги драма ва Фарғонадаги дуранг

Турнинг марказий ўйинида Фарғонанинг «Нефтчи» клуби (35 очко, 1-ўрин) ўз майдонида Наманганнинг «Навбаҳор» жамоасини (22 очко, 6-ўрин) қабул қилди. Муросасиз ва курашларга бой кечган водий дербисида 1:1 ҳисобидаги жанговар дуранг қайд этилди.

Ўйиннинг ҳали 3-дақиқасидаёқ Муҳаммадали Усмонов наманганликларни олдинга олиб чиққан эди. Ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+7-дақиқада эса Анваржон Ғофуров фарғоналикларни мағлубиятдан қутқариб қолган голга муаллифлик қилди.

«Нефтчи» – «Навбаҳор» 1:1

Голлар: Анваржон Ғофуров 90+7 – Муҳаммадали Усмонов 3

«Нефтчи»: 1.Ботирали Эргашев, 4.Боян Цигер, 5.Икром Алибоев, 6.Иброҳимҳалил Йўлдошев, 10.Жамшид Искандеров, 11.Асилбек Жумаев (15.Нурмуҳаммад Абдуғаниев, 83), 18.Стипе Перица (32.Зоран Марушич, 60), 20.Анваржон Ғофуров, 21.Муҳсинжон Убайдуллаев (9.Хуршид Ғиёсов, 61), 22.Алишер Одилов (34.Фарруҳ Сайфиев, 60), 77.Ратиньо (8.Владимир Йовович, 61).

«Навбаҳор»: 1.Ўткир Юсупов, 2.Саидазамат Мирсаидов, 4.Ислом Маматказин, 7.Руслан Жиянов (5.Дилшод Комилов, 80), 8.Диёр Холматов (6.Шоҳруҳ Абдураҳмонов, 80), 11.Ҳусайн Норчаев (28.Жоэль Кожо, 87), 13.Бенжамин Тейди, 22.Умар Адҳамзода, 23.Ваня Илич (20.Қувондиқ Рўзиев, 80), 34.Гиорги Жгереная, 77.Муҳаммадали Усмонов (17.Муҳаммадали Ғиёсов, 61).

2. «Хоразм» Урганчда «Сурхон»ни мағлуб этди

Урганчда кечган яна бир муҳим беллашувда «Хоразм» (16 очко, 11-ўрин) ўз майдонида Термизнинг «Сурхон» клубини (15 очко, 12-ўрин) қабул қилди ва кичик 1:0 ҳисобидаги муҳим ғалабани қўлга киритди.

Баҳснинг 34-дақиқасида Улуғбек Ҳошимов томонидан киритилган ягона гол мезбонларга қимматли 3 очкони тақдим этди.

«Хоразм» – «Сурхон» 1:0

Гол: Улуғбек Ҳошимов 34

«Хоразм»: 33.Никола Стошич, 5.Аббосжон Отахонов, 13.Элзио Лохан, 15.Диёрбек Ортиқбоев, 17.Даниил Нугуманов, 22.Суннатуллоҳ Ҳамиджонов, 25.Матия Ром, 88.Аброр Хўсинов, 90.Улуғбек Ҳошимов (11.Данила Ежов, 83), 94.Рустам Абдуҳамидов (71.Умидбек Султонов, 71), 97.Бубакар Файе Траоре (79.Азизжон Аҳроров, 64).

«Сурхон»: 25.Отабек Боймуродов, 6.Беҳзод Шамсиев, 7.Достонбек Турсунов (27.Муҳаммадали Мусаханов, 77), 8.Ҳумоюн Шербўтаев, 11.Ричард Эмека Фрайдей (39.Мирмақсуд Мирусмонов, 66), 14.Тоҳиржон Ашурбаев (91.Аъзамжон Темирхонов, 66), 17.Сарвар Абдуҳамидов, 18.Беҳруз Ўктамов (33.Умидбек Қувондиқов, 74), 19.Фарруҳжон Қодиров (32.Бобуржон Раҳимжонов, 66), 26.Беҳруз Шукуруллаев, 66.Беҳруз Шайдулов.

Суперлига 14-турининг ушбу баҳслари бўйича асосий фактлар

Учрашув

Ҳисоб

Гол муаллифлари

Жамоаларнинг турнир жадвалидаги ўрни

Нефтчи – Навбаҳор

1:1

Анваржон Ғофуров (90+7) — М.Усмонов (3)

«Нефтчи» (35 очко, 1-ўрин) / «Навбаҳор» (22 очко, 6-ўрин)

Хоразм – Сурхон

1:0

Улуғбек Ҳошимов (34)

«Хоразм» (16 очко, 11-ўрин) / «Сурхон» (15 очко, 12-ўрин)

Суперлигадаги шиддатли курашлар ва турнир жадвалидаги кескинлик давом этмоқда.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва ўзбек футболи ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, «Нефтчи» мавсум якунига қадар 1-ўринни сақлаб қолиб, чемпионликни қўлга кирита оладими? Ўз тахмин ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

НефтчиНавбаҳорХоразмФарғонаУрганч
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умарали Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ»и Чемпионлар лигасида кейинги босқичга чиқдиУмарали Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ»и Чемпионлар лигасида кейинги босқичга чиқдиБугун, 23:30Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийНеймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийБугун, 23:12Суперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиСуперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиБугун, 22:19Зинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиЗинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиБугун, 22:07Милан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаМилан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаБугун, 21:58Германия 2038 йилги ёки 2042 йилги Жаҳон чемпионатини қабул қилмоқчи!Германия 2038 йилги ёки 2042 йилги Жаҳон чемпионатини қабул қилмоқчи!Бугун, 21:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди