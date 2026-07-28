AMD Radeon RX 9050 видеокартаси тақдим этилди

·43·Техно
AMD Radeon RX 9050 видеокартаси тақдим этилди

AMD компанияси ўзининг янги графика картаси — Radeon RX 9050 моделини расман намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янги қурилма ўртача нарх сегментига мўлжалланган бўлиб, унинг бошланғич қиймати 280 долларни ташкил қилади ва у айрим танланган минтақа бозорларида сотувга чиқарилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Техник хусусиятлар ва имкониятлар

Radeon RX 9050 видеокартаси 16 та ҳисоблаш блоки ва 1024 та оқим процессорига эга замонавий GPU асосида яратилган. График чипнинг базавий частотаси 1920 MHz ни ташкил этиб, Боост режимида 2600 MHz гача кўтарилиши мумкин. Шунингдек, қурилма 32 МБ ҳажмга эга Инфинитй Каче кеш-хотираси билан жиҳозланган.

Ишлаб чиқарувчи фойдаланувчиларга хотира ҳажми бўйича иккита хил вариантни таклиф қилмоқда. Биринчи версия 128-битли шина ва 18 Гбит/с тезликдаги 8 GB GDDR6 хотираси билан таъминланган. Иккинчи вариант эса 64-битли шина ва 4 GB хотирага эга бўлиб, мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай ҳажмда ҳатто Фулл ҲД рухсатида ҳам замонавий ўйинларни ўйнаш қийин кечади.

Қувват ва интерфейслар

Қурилманинг энергия истеъмоли атиги 92 В ни ташкил этади. Уни электр тармоғига улаш учун битта 8-контактли PCIe улагичи талаб этилади ва тавсия этиладиган қувват манбаи қуввати 450 В этиб белгиланган. Тасвирни чиқариш учун эса замонавий ДисплайПорт 2.1a ҳамда HDMI 2.1b интерфейслари хизмат қилади.

Дастурий таъминот янгиланиши

Radeon RX 9050 релизи билан бир вақтда AMD компанияси AMD Софтваре: Адреналин Эдитион 26.7.1 деб номланган янги драйвер версиясини ҳам чиқарди. Ушбу дастурий таъминот нафақат янги видеокартани тўлиқ қўллаб-қувватлайди, балки Геарс оф Вар: Э-Дай ва Рунавай Эволутион лойиҳаларининг бета-версиялари учун оптимизацияларни ҳам ўз ичига олади.

Янги драйвер, шунингдек, Блендер ҳамда Махон Синема 4D дастурларида рендер қилиш ва барқарорлик билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилди. Фортните ўйинидаги тасвир хатолари, шунингдек, Windows 10 муҳитида AMD FSR 4.1 технологиясидан фойдалангандаги носозликлар бартараф этилди.

Сотувга чиқарилиш ҳудудлари

Қизиқ жиҳати шундаки, 280 долларлик нархга эга ушбу янги видеокарма глобал миқёсда эмас, балки фақатгина айрим бозорларда сотилади. ixbt.com хабарига кўра, Radeon RX 9050 Япония, Лотин Америкаси ҳамда Осиё-Тинч океани минтақаси мамлакатларининг истеъмолчиларига мўлжалланган.

AMDRadeon RX 9050ВидеокартаТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Невегг Ryzen 9 9900X процессорига катта чегирма эълон қилдиНевегг Ryzen 9 9900X процессорига катта чегирма эълон қилдиБугун, 23:25Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқда?Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқда?Бугун, 23:23Galaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориGalaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориБугун, 22:58HBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаHBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаБугун, 22:57Саудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиСаудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиБугун, 22:52Amazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиAmazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиБугун, 22:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб