AMD Radeon RX 9050 видеокартаси тақдим этилди
AMD компанияси ўзининг янги графика картаси — Radeon RX 9050 моделини расман намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янги қурилма ўртача нарх сегментига мўлжалланган бўлиб, унинг бошланғич қиймати 280 долларни ташкил қилади ва у айрим танланган минтақа бозорларида сотувга чиқарилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Техник хусусиятлар ва имкониятларRadeon RX 9050 видеокартаси 16 та ҳисоблаш блоки ва 1024 та оқим процессорига эга замонавий GPU асосида яратилган. График чипнинг базавий частотаси 1920 MHz ни ташкил этиб, Боост режимида 2600 MHz гача кўтарилиши мумкин. Шунингдек, қурилма 32 МБ ҳажмга эга Инфинитй Каче кеш-хотираси билан жиҳозланган.
Ишлаб чиқарувчи фойдаланувчиларга хотира ҳажми бўйича иккита хил вариантни таклиф қилмоқда. Биринчи версия 128-битли шина ва 18 Гбит/с тезликдаги 8 GB GDDR6 хотираси билан таъминланган. Иккинчи вариант эса 64-битли шина ва 4 GB хотирага эга бўлиб, мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай ҳажмда ҳатто Фулл ҲД рухсатида ҳам замонавий ўйинларни ўйнаш қийин кечади.
Қувват ва интерфейсларҚурилманинг энергия истеъмоли атиги 92 В ни ташкил этади. Уни электр тармоғига улаш учун битта 8-контактли PCIe улагичи талаб этилади ва тавсия этиладиган қувват манбаи қуввати 450 В этиб белгиланган. Тасвирни чиқариш учун эса замонавий ДисплайПорт 2.1a ҳамда HDMI 2.1b интерфейслари хизмат қилади.
Дастурий таъминот янгиланишиRadeon RX 9050 релизи билан бир вақтда AMD компанияси AMD Софтваре: Адреналин Эдитион 26.7.1 деб номланган янги драйвер версиясини ҳам чиқарди. Ушбу дастурий таъминот нафақат янги видеокартани тўлиқ қўллаб-қувватлайди, балки Геарс оф Вар: Э-Дай ва Рунавай Эволутион лойиҳаларининг бета-версиялари учун оптимизацияларни ҳам ўз ичига олади.
Янги драйвер, шунингдек, Блендер ҳамда Махон Синема 4D дастурларида рендер қилиш ва барқарорлик билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилди. Фортните ўйинидаги тасвир хатолари, шунингдек, Windows 10 муҳитида AMD FSR 4.1 технологиясидан фойдалангандаги носозликлар бартараф этилди.
…