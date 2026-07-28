Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарий
Бразилия терма жамоасининг тарихидаги энг яхши тўпурари Неймар фаолиятидаги энг оғир бурилиш нуқтасини бошдан кечирмоқда ва ўйин унга энди аввалгидек завод бермаяпти. Marca нашрининг Битбол ва журналист Эзеқиел Гаскага таяниб хабар беришича, ЖЧ-2026 турниридан сўнг юлдузли футболчининг профессионал спортдаги келажаги жиддий савол остида қолган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Карло Анчелоттининг бош мураббий этиб тайинланиши жамоада катта умидлар уйғотган эди. Бироқ Бразилия терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги иштироки шок ҳолатидаги омадсизлик билан якунланди. Саккиз айланада Норвегия жамоасига қарши кечган баҳсда қайд этилган ишончсиз ўйин «беш карра чемпионлар»нинг турнирдан эрта чиқиб кетишига сабаб бўлди ва 2002 йилдан буён давом этиб келаётган олтинчи кубок орзуси яна саробга айланди.
Халқаро майдондаги хайрлашувНорвегияга қарши ўйиндан кейин кўз ёшларини тутиб тура олмаган Неймар матбуот вакилларига берган баёнотида терма жамоадаги фаолиятига нуқта қўйганини очиқ айтди. Глобо Эспорте ва УОЛ нашрлари келтирган сўзларга кўра, футболчи: «Мен ҳаракат қилдим. Ҳаммаси шу ерда бошланган эди ва шу ерда тугайди. Бу — тамом», дея кескин баёнот берди.
Шу тариқа, Барселона ва Пари Сен-Жермен клубларининг собиқ ҳужумчиси ўз миллий жамоасидаги юришини якунлади. У афсонавий Пеленинг рекордини янгилаб, Бразилия сафида 80 та гол урган ҳолда барча замонларнинг энг яхши тўпурари сифатида мамлакат байроғи остидаги фаолиятига якун ясади.
Клубдаги келажак ва тижорат босимиХалқаро жамоадаги кетишдан ташқари, асосий савол унинг Сантос клубидаги келажаги атрофида айланмоқда. Бразилия матбуотида тарқалган маълумотларга кўра, футболчининг яқинлари унинг футбол оламидан чарчаганини ва фаолиятини бутунлай якунлаш ҳақида жиддий ўйлаётганини таъкидлашмоқда.
Неймарнинг Сантос билан амалдаги шартномаси жорий йилнинг 31 декабрига қадар мўлжалланган. Агар ҳужумчи профессионал спортни бутунлай тарк этишга қарор қилса, томонлар шартномани муддатидан олдин бекор қилишга мажбур бўлишлари мумкин. Бу эса замонавий футболнинг тижорат босими ва шиддати ўйинчиларнинг руҳий ҳолатига қанчалик таъсир қилишини яна бир бор кўрсатиб турибди.
…