Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарий

·0·Спорт
Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарий

Бразилия терма жамоасининг тарихидаги энг яхши тўпурари Неймар фаолиятидаги энг оғир бурилиш нуқтасини бошдан кечирмоқда ва ўйин унга энди аввалгидек завод бермаяпти. Marca нашрининг Битбол ва журналист Эзеқиел Гаскага таяниб хабар беришича, ЖЧ-2026 турниридан сўнг юлдузли футболчининг профессионал спортдаги келажаги жиддий савол остида қолган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Карло Анчелоттининг бош мураббий этиб тайинланиши жамоада катта умидлар уйғотган эди. Бироқ Бразилия терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги иштироки шок ҳолатидаги омадсизлик билан якунланди. Саккиз айланада Норвегия жамоасига қарши кечган баҳсда қайд этилган ишончсиз ўйин «беш карра чемпионлар»нинг турнирдан эрта чиқиб кетишига сабаб бўлди ва 2002 йилдан буён давом этиб келаётган олтинчи кубок орзуси яна саробга айланди.

Халқаро майдондаги хайрлашув

Норвегияга қарши ўйиндан кейин кўз ёшларини тутиб тура олмаган Неймар матбуот вакилларига берган баёнотида терма жамоадаги фаолиятига нуқта қўйганини очиқ айтди. Глобо Эспорте ва УОЛ нашрлари келтирган сўзларга кўра, футболчи: «Мен ҳаракат қилдим. Ҳаммаси шу ерда бошланган эди ва шу ерда тугайди. Бу — тамом», дея кескин баёнот берди.

Шу тариқа, Барселона ва Пари Сен-Жермен клубларининг собиқ ҳужумчиси ўз миллий жамоасидаги юришини якунлади. У афсонавий Пеленинг рекордини янгилаб, Бразилия сафида 80 та гол урган ҳолда барча замонларнинг энг яхши тўпурари сифатида мамлакат байроғи остидаги фаолиятига якун ясади.

Клубдаги келажак ва тижорат босими

Халқаро жамоадаги кетишдан ташқари, асосий савол унинг Сантос клубидаги келажаги атрофида айланмоқда. Бразилия матбуотида тарқалган маълумотларга кўра, футболчининг яқинлари унинг футбол оламидан чарчаганини ва фаолиятини бутунлай якунлаш ҳақида жиддий ўйлаётганини таъкидлашмоқда.

Неймарнинг Сантос билан амалдаги шартномаси жорий йилнинг 31 декабрига қадар мўлжалланган. Агар ҳужумчи профессионал спортни бутунлай тарк этишга қарор қилса, томонлар шартномани муддатидан олдин бекор қилишга мажбур бўлишлари мумкин. Бу эса замонавий футболнинг тижорат босими ва шиддати ўйинчиларнинг руҳий ҳолатига қанчалик таъсир қилишини яна бир бор кўрсатиб турибди.

НеймарБразилияЖЧ 2026СантосФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Бугун, 22:21Суперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиСуперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиБугун, 22:19Зинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиЗинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиБугун, 22:07Милан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаМилан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаБугун, 21:58Германия 2038 йилги ёки 2042 йилги Жаҳон чемпионатини қабул қилмоқчи!Германия 2038 йилги ёки 2042 йилги Жаҳон чемпионатини қабул қилмоқчи!Бугун, 21:40ЖЧ-2026 қаҳрамони Возинянинг «Коло-Коло»даги маоши ошкор бўлдиЖЧ-2026 қаҳрамони Возинянинг «Коло-Коло»даги маоши ошкор бўлдиБугун, 21:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди