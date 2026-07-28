Футболчи Ҳожимат Эркинов оила қурди (видео)
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳамда Тошкентнинг “Пахтакор” клуби ярим ҳимоячиси Ҳожимат Эркинов 27 июль куни никоҳ тўйини нишонлади. Футболчининг ушбу қувончли куни яқинлари, дўстлари ва кўплаб меҳмонлар иштирокида кўтаринки руҳда ўтди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда тўй тантанаси ниҳоятда чиройли ва файзли муҳитда ташкил этилгани, меҳмонларнинг самимий кайфияти ҳамда унутилмас лаҳзалар акс этган. Маросим мухлислар томонидан ҳам илиқ кутиб олиниб, улар футболчини янги ҳаёт босқичи билан табриклаб, бахт-саодат ва мустаҳкам оила тилашмоқда.
Биз ҳам Ҳожимат Эркиновни оила қургани билан муборакбод этамиз ҳамда унга оилавий ҳаётда бахт, хотиржамлик, спортдаги фаолиятида эса улкан зафарлар ва янги ютуқлар тилаб қоламиз.
Ҳожимат Эркинов 2001 йил 29 майда туғилган. Бу йил футболчи 25 ёшни қарши олди.
…