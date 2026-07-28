Футболчи Ҳожимат Эркинов оила қурди (видео)

·26·Жамият
Футболчи Ҳожимат Эркинов оила қурди (видео)

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳамда Тошкентнинг “Пахтакор” клуби ярим ҳимоячиси Ҳожимат Эркинов 27 июль куни никоҳ тўйини нишонлади. Футболчининг ушбу қувончли куни яқинлари, дўстлари ва кўплаб меҳмонлар иштирокида кўтаринки руҳда ўтди.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда тўй тантанаси ниҳоятда чиройли ва файзли муҳитда ташкил этилгани, меҳмонларнинг самимий кайфияти ҳамда унутилмас лаҳзалар акс этган. Маросим мухлислар томонидан ҳам илиқ кутиб олиниб, улар футболчини янги ҳаёт босқичи билан табриклаб, бахт-саодат ва мустаҳкам оила тилашмоқда.

Биз ҳам Ҳожимат Эркиновни оила қургани билан муборакбод этамиз ҳамда унга оилавий ҳаётда бахт, хотиржамлик, спортдаги фаолиятида эса улкан зафарлар ва янги ютуқлар тилаб қоламиз.

Ҳожимат Эркинов 2001 йил 29 майда туғилган. Бу йил футболчи 25 ёшни қарши олди.

Хожимат ЭркиновЎзбекистонПахтакорТошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бедарак йўқолган эркакнинг жасади ишхонасидан топилдиБедарак йўқолган эркакнинг жасади ишхонасидан топилдиБугун, 18:58Самарқанд вилоятида Ангус зотли буқа нархи билан кўпчиликни ҳайрон қолдирди!Самарқанд вилоятида Ангус зотли буқа нархи билан кўпчиликни ҳайрон қолдирди!Бугун, 16:51Тошкентда жинсий эксплуатация билан шуғулланган гуруҳ қўлга олиндиТошкентда жинсий эксплуатация билан шуғулланган гуруҳ қўлга олиндиБугун, 16:00Ўзбекистонда Хитойнинг “сунъий тухумлари” топилганми? Хитой тухумлари ҳақидаги миш-мишга аниқлик киритилдиЎзбекистонда Хитойнинг “сунъий тухумлари” топилганми? Хитой тухумлари ҳақидаги миш-мишга аниқлик киритилдиБугун, 12:34Сурхондарёдаги мудҳиш ҳодиса бўйича шокка солувчи қўшимча тафсилотларСурхондарёдаги мудҳиш ҳодиса бўйича шокка солувчи қўшимча тафсилотларБугун, 11:5310 йилдан сўнг туғилган кунида ўғли билан учрашган она барчани йиғлатди (видео)10 йилдан сўнг туғилган кунида ўғли билан учрашган она барчани йиғлатди (видео)Бугун, 11:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди