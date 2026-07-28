Amazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учирилади

·28·Техно
Amazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учирилади

АҚШнинг технология гиганти Amazon Глобалстар компаниясини харид қилиб, тўғридан-тўғри космик алоқа бозорига киришишини расман эълон қилди. Компания АҚШ Федерал алоқа комиссиясига (ФКК) тақдим этган ҳужжатларга кўра, ер юзининг исталган нуқтасидан оддий смартфонларни сунъий йўлдошлар билан тўғридан-тўғри боғлашга мўлжалланган янги орбитал гуруҳ яратиш режалаштирилмоқда. Ушбу ташаббус мобил алоқа қамрови мавжуд бўлмаган олис ҳудудларда ҳам интернет ва овозли алоқадан фойдаланиш имкониятини очиб беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Amazon ушбу лойиҳа доирасида пастки ератки орбитага 5105 та сунъий йўлдош чиқаришни ният қилган. Қурилмалар Глобалстар компаниясига қарашли частота ресурслари ёрдамида 1,6 ва 2,4 гигагерц диапазонларида фаолият юритади. Amazon бу компанияни 11 миллиард долларга сотиб олишни кўзлаган бўлиб, мазкур йирик битимни 2027-йилда тўлиқ якунлаш кутилмоқда. Янги Директ-то-Девисе (D2D) синфидаги тизим қўшимча терминаллар ёки махсус қурилмаларни талаб қилмасдан ишлаши билан аҳамиятлидир.

Глобал алоқа экотизими ва имкониятлари

Режалаштирилаётган янги технология оддий қўнғироқлар ва мобил интернетни таъминлабгина қолмай, балки хабар алмашиш, фавқулодда чақирувлар, автомобиллар ҳамда нарсалар интернети (ИоТ) қурилмаларини узлуксиз тармоққа улаш имконини беради. Сунъий йўлдошлар 510 километрдан 580 километргача бўлган баландликдаги орбиталарга жойлаштирилади. Шунингдек, ФКК ҳужжатларида келгусида 11 мингдан ортиқ қурилмани жойлаштириш имконияти ҳам кўзда тутилган, бироқ бошланғич босқичда айнан беш мингдан сал кўпроқ аппаратни учратиш режалаштирилган.

Маълумот узатиш ва орбитал гуруҳни бошқариш жараёнида Ка ҳамда В диапазонларидан фойдаланилади. Ҳар бир сунъий йўлдошнинг хизмат қилиш муддати тахминан олти йилдан саккиз йилгача этиб белгиланган. Лойиҳа муаллифлари экологик хавфсизликка ҳам эътибор қаратган бўлиб, ўз муддатини ўтаб бўлган қурилмалар 360 километр баландликдаги орбитага ўтказилади ва у ердан табиий равишда атмосфера қатламига кириб, икки ой ичида тўлиқ ёниб кетиши ҳисоблаб чиқилган.

Космик лойиҳаларнинг бирлашуви

Мазкур янги сунъий йўлдош тармоғи Amazon компаниясининг йирик экотизимига бирлаштирилади. У мавжуд Глобалстар аппаратлари ҳамда компания томонидан кенг полосали интернет етказиб бериш мақсадида аллақачон фазога чиқарилаётган Прожект Куипер тизими билан биргаликда ишлайди. Натижада уй интернетидан тортиб то тўғридан-тўғри смартфон уланишигача бўлган барча хизматларни қамраб олувчи ягона глобал инфратузилма яратилади.

Ҳозирча Amazon фойдаланувчилар учун мазкур илғор сервис қачондан бошлаб тўлиқ ишга тушишини ошкор этгани йўқ. Шунга қарамай, мазкур қадам Starlink каби йирик рақобатчилар билан курашда муҳим аҳамият касб этиб, келажакда мобил алоқа ва интернет қамрови бўйича бутунлай янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда.

AmazonStarlinkГлобалстарПрожект КуиперТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Невегг Ryzen 9 9900X процессорига катта чегирма эълон қилдиНевегг Ryzen 9 9900X процессорига катта чегирма эълон қилдиБугун, 23:25Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқда?Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқда?Бугун, 23:23Galaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориGalaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориБугун, 22:58HBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаHBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаБугун, 22:57Саудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиСаудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиБугун, 22:52AMD Radeon RX 9050 видеокартаси тақдим этилдиAMD Radeon RX 9050 видеокартаси тақдим этилдиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб