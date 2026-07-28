Amazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учирилади
АҚШнинг технология гиганти Amazon Глобалстар компаниясини харид қилиб, тўғридан-тўғри космик алоқа бозорига киришишини расман эълон қилди. Компания АҚШ Федерал алоқа комиссиясига (ФКК) тақдим этган ҳужжатларга кўра, ер юзининг исталган нуқтасидан оддий смартфонларни сунъий йўлдошлар билан тўғридан-тўғри боғлашга мўлжалланган янги орбитал гуруҳ яратиш режалаштирилмоқда. Ушбу ташаббус мобил алоқа қамрови мавжуд бўлмаган олис ҳудудларда ҳам интернет ва овозли алоқадан фойдаланиш имкониятини очиб беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Amazon ушбу лойиҳа доирасида пастки ератки орбитага 5105 та сунъий йўлдош чиқаришни ният қилган. Қурилмалар Глобалстар компаниясига қарашли частота ресурслари ёрдамида 1,6 ва 2,4 гигагерц диапазонларида фаолият юритади. Amazon бу компанияни 11 миллиард долларга сотиб олишни кўзлаган бўлиб, мазкур йирик битимни 2027-йилда тўлиқ якунлаш кутилмоқда. Янги Директ-то-Девисе (D2D) синфидаги тизим қўшимча терминаллар ёки махсус қурилмаларни талаб қилмасдан ишлаши билан аҳамиятлидир.
Глобал алоқа экотизими ва имкониятлариРежалаштирилаётган янги технология оддий қўнғироқлар ва мобил интернетни таъминлабгина қолмай, балки хабар алмашиш, фавқулодда чақирувлар, автомобиллар ҳамда нарсалар интернети (ИоТ) қурилмаларини узлуксиз тармоққа улаш имконини беради. Сунъий йўлдошлар 510 километрдан 580 километргача бўлган баландликдаги орбиталарга жойлаштирилади. Шунингдек, ФКК ҳужжатларида келгусида 11 мингдан ортиқ қурилмани жойлаштириш имконияти ҳам кўзда тутилган, бироқ бошланғич босқичда айнан беш мингдан сал кўпроқ аппаратни учратиш режалаштирилган.
Маълумот узатиш ва орбитал гуруҳни бошқариш жараёнида Ка ҳамда В диапазонларидан фойдаланилади. Ҳар бир сунъий йўлдошнинг хизмат қилиш муддати тахминан олти йилдан саккиз йилгача этиб белгиланган. Лойиҳа муаллифлари экологик хавфсизликка ҳам эътибор қаратган бўлиб, ўз муддатини ўтаб бўлган қурилмалар 360 километр баландликдаги орбитага ўтказилади ва у ердан табиий равишда атмосфера қатламига кириб, икки ой ичида тўлиқ ёниб кетиши ҳисоблаб чиқилган.
Космик лойиҳаларнинг бирлашувиМазкур янги сунъий йўлдош тармоғи Amazon компаниясининг йирик экотизимига бирлаштирилади. У мавжуд Глобалстар аппаратлари ҳамда компания томонидан кенг полосали интернет етказиб бериш мақсадида аллақачон фазога чиқарилаётган Прожект Куипер тизими билан биргаликда ишлайди. Натижада уй интернетидан тортиб то тўғридан-тўғри смартфон уланишигача бўлган барча хизматларни қамраб олувчи ягона глобал инфратузилма яратилади.
Ҳозирча Amazon фойдаланувчилар учун мазкур илғор сервис қачондан бошлаб тўлиқ ишга тушишини ошкор этгани йўқ. Шунга қарамай, мазкур қадам Starlink каби йирик рақобатчилар билан курашда муҳим аҳамият касб этиб, келажакда мобил алоқа ва интернет қамрови бўйича бутунлай янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда.
…