Украина президентининг АҚШга ташрифи ва Fox News’га берган интервьюси

·41·Дунё
Украина президентининг АҚШга ташрифи ва Fox News’га берган интервьюси

Украина президенти Володимир Зеленский АҚШга хизмат сафари чоғида Fox News телеканалига интервью бериб, жанг майдонидаги жорий вазият, мудофаа саноатидаги ютуқлар ва Москванинг тинчлик музокараларига бўлган муносабати ҳақида сўз юритди.

Zamin.uz Зеленскийнинг баёнотлари, Оқ уйдаги Дональд Трамп билан ёпиқ музокаралари ва Вашингтон ташрифининг энг муҳим тафсилотларини тақдим этади.

1. «Россия ҳар ой 30 минг аскаридан айрилмоқда»: Ташаббус Украина томонига ўтди

Зеленскийнинг таъкидлашича, Россия томонидан катта йўқотишларга қарамай уруш давом эттирилмоқда, бироқ фронтдаги стратегик ташаббус энди Москва қўлида эмас. Украинада ҳозирда ҳарбий саноат учун замонавий технологиялар ва дронлар ишлаб чиқараётган 500 га яқин маҳаллий компания фаолият юритмоқда.

Украина раҳбари юқори технологияли қуроллар ва узоқ масофали зарбалар бериш имконияти фронтдаги вазиятни тубдан ўзгартирганини қайд этди.

Володимир Зеленскийнинг Fox News телеканалига берган интервьюсидан:

«Биз урушни тўхтатишни истаймиз. Президент Трамп ва европалик ҳамкорларимиз ҳам шуни хоҳлайди, аммо Путин буни истамаяпти. Россия ҳар ой тахминан 30 минг нафар ҳарбий хизматчисидан айрилмоқда. Шундай улкан йўқотишларга қарамай, Кремль ҳеч қандай мулоқот ёки вақтинчалик ўт очишни тўхтатиш таклифларини қабул қилмаяпти.»

2. Россия ва Қримдаги объектларга узоқ масофали зарбалар

Украина армияси Россия ҳудудидаги ҳамда аннексия қилинган Қримдаги ҳарбий ва логистик объектларга узоқ масофадан зарба бериш имкониятини сезиларли даражада кенгайтирди.

Зеленскийнинг сўзларига кўра, айнан дронлар ва маҳаллий юқори технологияли қуроллар украиналик ҳарбийлар ҳаётини сақлаб қолишга ва фронт чизиғида ташаббусни қўлга олишга хизмат қилмоқда.

3. Оқ уйдаги ёпиқ музокаралар: Трамп ва Patriot тизимлари лицензияси

28 июль куни Вашингтонга ташриф буюрган Зеленский АҚШ президенти Дональд Трамп билан Оқ уйда ёпиқ эшиклар ортида бир соатдан ортиқ учрашув ўтказди. Музокараларда асосий эътибор қуйидаги масалаларга қаратилди:

  • Patriot мажмуалари: Украинада Patriot ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари учун тутиб олувчи ракеталарни биргаликда ишлаб чиқариш лицензиясини олиш;

  • Ҳарбий ҳамкорлик: Lockheed Martin ва бошқа мудофаа гигантлари билан технологиялар алмашинуви;

  • Дипломатик ечим: Низони дипломатик йўл билан якунлаш ва тинчлик жараёнини қайта жонлантириш.

Учрашувдан сўнг Зеленский мулоқотни «яхши ва мазмунли» деб атади. Дональд Трамп ҳам ўзининг Truth Social тармоғида «Президент Зеленский билан учрашиш катта шараф бўлди, музокаралар жуда яхши ўтди» деб ёзиб қолдирди.

4. Сенатор Линдси Грэм хотираси ва янги санкциялар қонуни

Вашингтон ташрифи доирасида Зеленский Украинанинг АҚШдаги энг фаол хайрихоҳларидан бири бўлган, яқинда вафот этган сенатор Линдси Грэм билан хайрлашув маросимида ҳам иштирок этди.

Шу куни АҚШ Сенати Грэмнинг ташаббуси билан тайёрланган Россия ва Эронга против янги, қатъий санкциялар тўғрисидаги қонун лойиҳасини кейинги муҳокама босқичига ўтказишни маъқуллади.

Зеленскийнинг АҚШ ташрифи ва Fox News интервьюси бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Ташриф санаси

28 июль

Асосий учрашув

Дональд Трамп билан Оқ уйдаги ёпиқ музокаралар (1 соатдан ортиқ)

Муҳокама қилинган асосий мавзу

Patriot ракеталарини ишлаб чиқариш лицензияси ва дипломатия

Россиянинг ойлик йўқотишлари

Зеленский баҳосига кўра: ~30,000 ҳарбий

Украина мудофаа саноати

500 га яқин маҳаллий технология компаниялари

Сенат қарори

Россия ва Эронга против янги санкциялар қонуни илгари сурилди

Украинадаги уруш атрофидаги воқеалар, Вашингтондаги олий даражадаги учрашувлар ва дипломатик саъй-ҳаракатлар жаҳон сиёсати диққат марказида бўлиб турибди.

Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва халқаро воқеаларни кузатиб борувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, АҚШ ва Украина ўртасида Patriot ракеталарини биргаликда ишлаб чиқариш бўйича келишув фронтдаги вазиятга қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Владимир ЗеленскийДональд ТрампФокс НьюсВашингтонОқ уй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жарроҳ ўсма ўрнига беморнинг соғлом органини олиб ташладиЖарроҳ ўсма ўрнига беморнинг соғлом органини олиб ташладиБугун, 12:43Кенияда 14 филнинг сирли ўлими жиддий текширувга сабаб бўлдиКенияда 14 филнинг сирли ўлими жиддий текширувга сабаб бўлдиБугун, 12:35Павел Дуровга Россияда оғир айблов қўйилди: «Террорчиликка кўмаклашиш» моддасиПавел Дуровга Россияда оғир айблов қўйилди: «Террорчиликка кўмаклашиш» моддасиБугун, 12:12Яқин Шарқда янги кескинлашув: Эрон АҚШ базаларига баллистик ракеталар отдиЯқин Шарқда янги кескинлашув: Эрон АҚШ базаларига баллистик ракеталар отдиБугун, 11:01Трамп ва Нетаньяху учрашди: Эрон, Ғазо ва Яқин Шарқ хавфсизлиги диққат марказидаТрамп ва Нетаньяху учрашди: Эрон, Ғазо ва Яқин Шарқ хавфсизлиги диққат марказидаБугун, 10:58Япониядаги кучли зилзила қурбонлари сони 13 кишига етдиЯпониядаги кучли зилзила қурбонлари сони 13 кишига етдиБугун, 10:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда