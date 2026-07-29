Украина президентининг АҚШга ташрифи ва Fox News’га берган интервьюси
Украина президенти Володимир Зеленский АҚШга хизмат сафари чоғида Fox News телеканалига интервью бериб, жанг майдонидаги жорий вазият, мудофаа саноатидаги ютуқлар ва Москванинг тинчлик музокараларига бўлган муносабати ҳақида сўз юритди.
Zamin.uz Зеленскийнинг баёнотлари, Оқ уйдаги Дональд Трамп билан ёпиқ музокаралари ва Вашингтон ташрифининг энг муҳим тафсилотларини тақдим этади.
1. «Россия ҳар ой 30 минг аскаридан айрилмоқда»: Ташаббус Украина томонига ўтди
Зеленскийнинг таъкидлашича, Россия томонидан катта йўқотишларга қарамай уруш давом эттирилмоқда, бироқ фронтдаги стратегик ташаббус энди Москва қўлида эмас. Украинада ҳозирда ҳарбий саноат учун замонавий технологиялар ва дронлар ишлаб чиқараётган 500 га яқин маҳаллий компания фаолият юритмоқда.
Украина раҳбари юқори технологияли қуроллар ва узоқ масофали зарбалар бериш имконияти фронтдаги вазиятни тубдан ўзгартирганини қайд этди.
Володимир Зеленскийнинг Fox News телеканалига берган интервьюсидан:
«Биз урушни тўхтатишни истаймиз. Президент Трамп ва европалик ҳамкорларимиз ҳам шуни хоҳлайди, аммо Путин буни истамаяпти. Россия ҳар ой тахминан 30 минг нафар ҳарбий хизматчисидан айрилмоқда. Шундай улкан йўқотишларга қарамай, Кремль ҳеч қандай мулоқот ёки вақтинчалик ўт очишни тўхтатиш таклифларини қабул қилмаяпти.»
2. Россия ва Қримдаги объектларга узоқ масофали зарбалар
Украина армияси Россия ҳудудидаги ҳамда аннексия қилинган Қримдаги ҳарбий ва логистик объектларга узоқ масофадан зарба бериш имкониятини сезиларли даражада кенгайтирди.
Зеленскийнинг сўзларига кўра, айнан дронлар ва маҳаллий юқори технологияли қуроллар украиналик ҳарбийлар ҳаётини сақлаб қолишга ва фронт чизиғида ташаббусни қўлга олишга хизмат қилмоқда.
3. Оқ уйдаги ёпиқ музокаралар: Трамп ва Patriot тизимлари лицензияси
28 июль куни Вашингтонга ташриф буюрган Зеленский АҚШ президенти Дональд Трамп билан Оқ уйда ёпиқ эшиклар ортида бир соатдан ортиқ учрашув ўтказди. Музокараларда асосий эътибор қуйидаги масалаларга қаратилди:
Patriot мажмуалари: Украинада Patriot ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари учун тутиб олувчи ракеталарни биргаликда ишлаб чиқариш лицензиясини олиш;
Ҳарбий ҳамкорлик: Lockheed Martin ва бошқа мудофаа гигантлари билан технологиялар алмашинуви;
Дипломатик ечим: Низони дипломатик йўл билан якунлаш ва тинчлик жараёнини қайта жонлантириш.
Учрашувдан сўнг Зеленский мулоқотни «яхши ва мазмунли» деб атади. Дональд Трамп ҳам ўзининг Truth Social тармоғида «Президент Зеленский билан учрашиш катта шараф бўлди, музокаралар жуда яхши ўтди» деб ёзиб қолдирди.
4. Сенатор Линдси Грэм хотираси ва янги санкциялар қонуни
Вашингтон ташрифи доирасида Зеленский Украинанинг АҚШдаги энг фаол хайрихоҳларидан бири бўлган, яқинда вафот этган сенатор Линдси Грэм билан хайрлашув маросимида ҳам иштирок этди.
Шу куни АҚШ Сенати Грэмнинг ташаббуси билан тайёрланган Россия ва Эронга против янги, қатъий санкциялар тўғрисидаги қонун лойиҳасини кейинги муҳокама босқичига ўтказишни маъқуллади.
Зеленскийнинг АҚШ ташрифи ва Fox News интервьюси бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Ташриф санаси
28 июль
Асосий учрашув
Дональд Трамп билан Оқ уйдаги ёпиқ музокаралар (1 соатдан ортиқ)
Муҳокама қилинган асосий мавзу
Patriot ракеталарини ишлаб чиқариш лицензияси ва дипломатия
Россиянинг ойлик йўқотишлари
Зеленский баҳосига кўра: ~30,000 ҳарбий
Украина мудофаа саноати
500 га яқин маҳаллий технология компаниялари
Сенат қарори
Россия ва Эронга против янги санкциялар қонуни илгари сурилди
Украинадаги уруш атрофидаги воқеалар, Вашингтондаги олий даражадаги учрашувлар ва дипломатик саъй-ҳаракатлар жаҳон сиёсати диққат марказида бўлиб турибди.
Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва халқаро воқеаларни кузатиб борувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, АҚШ ва Украина ўртасида Patriot ракеталарини биргаликда ишлаб чиқариш бўйича келишув фронтдаги вазиятга қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…