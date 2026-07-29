«СЭС» тизимида занжирли ҳибслар: Тўртта вилоятда пул талаб қилган ходимлар қўлга олинди
Бош прокуратура ҳузуридаги Департамент ходимлари томонидан ўтказилган тезкор тадбирларда Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги бўлимларининг бир нечта ходимлари ноқонуний пул олаётган вақтда ашёвий далиллар билан ушланди. Сирдарё, Самарқанд, Хоразм ва Наманган вилоятларида содир этилган коррупциявий ҳолатлар фош этилди.
Zamin.uz ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ўтказилган тезкор амалиётлар тафсилотини ва жиноий ишларнинг мазмунини тақдим этади.
1. Сирдарё ва Самарқанд: Овқат маҳсулотлари ва цех учун «ижобий хулоса»
Гулистон шаҳри (Сирдарё): Санитария бўлими шифокор ёрдамчиси тайёр овқат маҳсулотига ижобий санитария хулосасини олиб беришни ваъда қилган. У 300 АҚШ доллари ва 1,2 миллион сўм олган вақтида жиноят устида қўлга тушди.
Тойлоқ тумани (Самарқанд): Туман санитар врачи якка тартибдаги тадбиркорнинг нон ишлаб чиқариш цехига хулоса расмийлаштириш учун 9 миллион сўм талаб қилган. У келишилган суммадан 400 АҚШ долларини олаётганда ушланди. Текширувда у аввал ҳам фирибгарлик йўли билан 100 доллар ва 500 минг сўм олгани маълум бўлди.
Самарқанддаги ҳолат бўйича:
«Туман санитар врачи тадбиркорнинг нон цехи учун хулоса бериш эвазига 9 миллион сўм талаб қилиб, илгари ҳам фирибгарлик йўли билан пул олгани аниқланган.»
2. Хоразм ва Наманган: Кафе ва боғча очувчилардан солинган «солиқ»
Урганч шаҳри (Хоразм): Санитария бўлими ходими умумий овқатланиш шохобчасини очишга рухсатнома ва 6 ой давомида жарима қўлланмаслигини ваъда қилиб, фуқародан 2,4 миллион сўм олган вақтида ушланди.
Наманган шаҳри (Наманган): Шаҳар санитария бўлими шифокор ёрдамчиси нодавлат мактабгача таълим муассасасини очишга ижобий хулоса бериш эвазига 1,2 миллион сўм олаётганида қўлга тушди. Маълум бўлишича, мазкур шахс муқаддам ҳам судланган.
3. Қонун олдида жавобгарлик: Жиноят ишлари қўзғатилди
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар берган маълумотга кўра, барча ҳолатлар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят ишлари қўзғатилган:
25, 168-моддаси — Фирибгарликга суиқасд қилиш;
25, 211-моддаси — Пора беришга суиқасд қилиш (далолатчилик).
Ҳозирда ушбу шахсларга нисбатан тергов ҳаракатлари жадал давом эттирилмоқда.
«СЭС» ходимларининг ноқонуний ҳаракатлари бўйича умумий жадвал
Ҳудуд
Ходимнинг лавозими
Ноқонуний ваъда / Хизмат
Ноқонуний олинган маблағ
Гулистон ш.
Шифокор ёрдамчиси
Овқат маҳсулотига санитария хулосаси
$300 + 1,2 млн сўм
Тойлоқ т.
Санитар врач
Нон цехига санитария-гигиена хулосаси
$400 ($100 + 500 минг аввал олинган)
Урганч ш.
СЭС ходими
Кафе очиш рухсатномаси + 6 ой жаримасизлик
2,4 млн сўм
Наманган ш.
Шифокор ёрдамчиси (муқаддам судланган)
Хусусий боғча очишга ижобий хулоса
1,2 млн сўм
Тадбиркорлик фаолиятини бошлаш ва ҳужжатларни расмийлаштиришда коррупциявий ҳолатларга дуч келмаслик ҳамда ўз ҳуқуқларингизни билиш жуда муҳимдир.
Ушбу фойдали ва огоҳлантирувчи мақолани дўстларингиз, тадбиркор ҳамкорларингиз ва яқинларингиз гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, «СЭС» ва текширувчи органлардаги бундай коррупцион ҳолатларни таг-томири билан йўқотиш учун қандай чоралар кўрилиши керак? Ўз фикр ва таклифларингизни изоҳларда қолдиринг!
…