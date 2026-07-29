«СЭС» тизимида занжирли ҳибслар: Тўртта вилоятда пул талаб қилган ходимлар қўлга олинди

·25·Жамият
«СЭС» тизимида занжирли ҳибслар: Тўртта вилоятда пул талаб қилган ходимлар қўлга олинди

Бош прокуратура ҳузуридаги Департамент ходимлари томонидан ўтказилган тезкор тадбирларда Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги бўлимларининг бир нечта ходимлари ноқонуний пул олаётган вақтда ашёвий далиллар билан ушланди. Сирдарё, Самарқанд, Хоразм ва Наманган вилоятларида содир этилган коррупциявий ҳолатлар фош этилди.

Zamin.uz ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ўтказилган тезкор амалиётлар тафсилотини ва жиноий ишларнинг мазмунини тақдим этади.

1. Сирдарё ва Самарқанд: Овқат маҳсулотлари ва цех учун «ижобий хулоса»

  • Гулистон шаҳри (Сирдарё): Санитария бўлими шифокор ёрдамчиси тайёр овқат маҳсулотига ижобий санитария хулосасини олиб беришни ваъда қилган. У 300 АҚШ доллари ва 1,2 миллион сўм олган вақтида жиноят устида қўлга тушди.

  • Тойлоқ тумани (Самарқанд): Туман санитар врачи якка тартибдаги тадбиркорнинг нон ишлаб чиқариш цехига хулоса расмийлаштириш учун 9 миллион сўм талаб қилган. У келишилган суммадан 400 АҚШ долларини олаётганда ушланди. Текширувда у аввал ҳам фирибгарлик йўли билан 100 доллар ва 500 минг сўм олгани маълум бўлди.

Самарқанддаги ҳолат бўйича:

«Туман санитар врачи тадбиркорнинг нон цехи учун хулоса бериш эвазига 9 миллион сўм талаб қилиб, илгари ҳам фирибгарлик йўли билан пул олгани аниқланган.»

2. Хоразм ва Наманган: Кафе ва боғча очувчилардан солинган «солиқ»

  • Урганч шаҳри (Хоразм): Санитария бўлими ходими умумий овқатланиш шохобчасини очишга рухсатнома ва 6 ой давомида жарима қўлланмаслигини ваъда қилиб, фуқародан 2,4 миллион сўм олган вақтида ушланди.

  • Наманган шаҳри (Наманган): Шаҳар санитария бўлими шифокор ёрдамчиси нодавлат мактабгача таълим муассасасини очишга ижобий хулоса бериш эвазига 1,2 миллион сўм олаётганида қўлга тушди. Маълум бўлишича, мазкур шахс муқаддам ҳам судланган.

3. Қонун олдида жавобгарлик: Жиноят ишлари қўзғатилди

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар берган маълумотга кўра, барча ҳолатлар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят ишлари қўзғатилган:

  • 25, 168-моддаси — Фирибгарликга суиқасд қилиш;

  • 25, 211-моддаси — Пора беришга суиқасд қилиш (далолатчилик).

Ҳозирда ушбу шахсларга нисбатан тергов ҳаракатлари жадал давом эттирилмоқда.

«СЭС» ходимларининг ноқонуний ҳаракатлари бўйича умумий жадвал

Ҳудуд

Ходимнинг лавозими

Ноқонуний ваъда / Хизмат

Ноқонуний олинган маблағ

Гулистон ш.

Шифокор ёрдамчиси

Овқат маҳсулотига санитария хулосаси

$300 + 1,2 млн сўм

Тойлоқ т.

Санитар врач

Нон цехига санитария-гигиена хулосаси

$400 ($100 + 500 минг аввал олинган)

Урганч ш.

СЭС ходими

Кафе очиш рухсатномаси + 6 ой жаримасизлик

2,4 млн сўм

Наманган ш.

Шифокор ёрдамчиси (муқаддам судланган)

Хусусий боғча очишга ижобий хулоса

1,2 млн сўм

Тадбиркорлик фаолиятини бошлаш ва ҳужжатларни расмийлаштиришда коррупциявий ҳолатларга дуч келмаслик ҳамда ўз ҳуқуқларингизни билиш жуда муҳимдир.

Ушбу фойдали ва огоҳлантирувчи мақолани дўстларингиз, тадбиркор ҳамкорларингиз ва яқинларингиз гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, «СЭС» ва текширувчи органлардаги бундай коррупцион ҳолатларни таг-томири билан йўқотиш учун қандай чоралар кўрилиши керак? Ўз фикр ва таклифларингизни изоҳларда қолдиринг!

СирдарёСамарқандХоразмНаманганЗамин.уз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ер бўйича ноқонуний схемалар: Бухоро ва Қашқадарёда мансабдорлар ушланди!Ер бўйича ноқонуний схемалар: Бухоро ва Қашқадарёда мансабдорлар ушланди!Бугун, 12:19Onix ҳайдовчиси вафот этди — кортеж ва тизимдаги бўшатишлар тафсилотиOnix ҳайдовчиси вафот этди — кортеж ва тизимдаги бўшатишлар тафсилотиБугун, 11:58Таълим тизимида янги талаб: Сертификати бўлмаган чет тили ўқитувчилари ишдан бўшатиладиТаълим тизимида янги талаб: Сертификати бўлмаган чет тили ўқитувчилари ишдан бўшатиладиБугун, 10:55Самарқанд вилоятида овқатланиш шаҳобчасидаги катта ёнғин 50 дақиқада ўчирилдиСамарқанд вилоятида овқатланиш шаҳобчасидаги катта ёнғин 50 дақиқада ўчирилдиБугун, 05:36Наманганда бир кунда 4 киши дарёда чўкиб кетдиНаманганда бир кунда 4 киши дарёда чўкиб кетдиБугун, 00:53Футболчи Ҳожимат Эркинов оила қурди (видео)Футболчи Ҳожимат Эркинов оила қурди (видео)Кеча, 23:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди