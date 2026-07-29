Челси кутилмаганда Даннй Велбекк трансферини ҳал қилмоқда

·20·Спорт
Челси кутилмаганда Даннй Велбекк трансферини ҳал қилмоқда

Англия футболида ёзги трансфер мавсумининг энг кутилмаган келишувларидан бири рўёбга чиқиш арафасида турибди. BBC хабарига кўра, Брайтон ҳужумчиси Даннй Велбекк Лондондаги Стамфорд Бридге стадионида тиббий кўрикдан ўтиш учун рухсат олди ва Челси сафига қўшилишга тайёргарлик кўрмоқда. Ушбу тажрибали футболчининг трансфери Лондон клуби раҳбариятининг сўнгги йиллардаги ёш футболчиларга урғу бериш стратегиясидан кескин фарқ қилиши билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Челси бошқарувига келган бош мураббий Хаби Алонсо жамоанинг ёш ва барқарорлик етишмаётган таркибига тажриба олиб кириш мақсадида 35 ёшли ҳужумчини асосий номзод сифатида танлаган. Манчестер Юнайтед ва Арсенал клубларидаги фаолияти билан ҳам таниш бўлган футболчи Ғарбий Лондонда тиббий кўрикдан ўтгач, клуб билан икки йиллик шартнома имзолаши кутилмоқда. Ветеран ҳужумчи келаси ҳафта жамоанинг Гонконгдаги мавсумолди турнесига йўл олиши режалаштирилган.

Трансфер сиёсатидаги туб бурилиш

Ўтган мавсумни Англия Премер-лигасида атиги 10-ўринда якунлаган Челси ўзининг трансфер стратегиясига ўзгартириш киритишга мажбур бўлди. Клубнинг ёшларга ҳаддан ташқари боғланиб қолгани жамоанинг совринлар учун кураша олмаслигига сабаб бўлгани ички муҳокамаларда тан олинган. Шу боис, ярим асрдан ошган тажрибага эга бўлган Даннй Велбекк каби футболчининг жалб этилиши раҳбариятнинг мақсадлари ўзгарганини кўрсатади.

Айрим мутахассислар ўртача ёшдан ошган ҳужумчининг трансферини сўроқ остига қўяётган бўлсада, Велбекк ўтган мавсумдаги кўрсаткичлари билан юқори савияда ҳали ҳам фойда келтира олишини исботлади. У ўтган мавсумда Брайтон сафида Премер-лиганинг 38 та учрашувидан 37 тасида майдонга тушиб, 13 та гол билан жамоанинг энг яхши тўпурари бўлди. Шунингдек, у 176 та юқори дивизион ўйинида 46 та гол уриб, клуб тарихидаги Премер-лигадаги энг сермаҳсул тўпурар рекордини сақлаб турибди.

Ҳужум чизиғидаги ўзгаришлар ва таркибни тозалаш

Даннй Велбеккнинг Челси таркибига келиб қўшилиши жамоанинг ҳужум чизиғида катта ўзгаришларга сабаб бўлади. Ҳозирда Лондон клубида олти нафар тажрибали ҳужумчи мавжуд бўлиб, раҳбарият уларнинг айримлари бўйича тушадиган таклифларни кўриб чиқишга тайёр. Хусусан, Николас Жакксон, Лиам Делап ва Марк Гуиу каби футболчиларнинг келажаги сўроқ остида қолмоқда. Шу билан бирга, Страцбургдан келган Эмманюэль Эмегҳа биринчи жамоа сафида қолиши мумкин, бироқ асосий эътибор мувозанатли таркибни шакллантиришга қаратилмоқда.

ЧелсиДаннй ВелбеккПремер-лигаХаби АлонсоТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Машҳур блогер «Челси»даги Дастан Сатпаев ҳақида ҳайрат билан ёзди!Машҳур блогер «Челси»даги Дастан Сатпаев ҳақида ҳайрат билан ёзди!Бугун, 12:04«Манчестер Сити» вингери «Тоттенҳэм»га ўтишни талаб қилди«Манчестер Сити» вингери «Тоттенҳэм»га ўтишни талаб қилдиБугун, 10:43Зидан Франция терма жамоасидаги мураббийлар штабини маълум қилдиЗидан Франция терма жамоасидаги мураббийлар штабини маълум қилдиБугун, 10:29«Барселона» Фликнинг талаби билан янги ҳужумчи қидирмоқда: асосий нишон ким?«Барселона» Фликнинг талаби билан янги ҳужумчи қидирмоқда: асосий нишон ким?Бугун, 10:24Зидан Франция терма жамоасидаги янги давр ва ўйин услубини маълум қилдиЗидан Франция терма жамоасидаги янги давр ва ўйин услубини маълум қилдиБугун, 10:20«Сити» Шарқий Осиё турнесига жўнаб кетди: Мареска дебюти ва Ҳусанов таркибда!«Сити» Шарқий Осиё турнесига жўнаб кетди: Мареска дебюти ва Ҳусанов таркибда!Бугун, 10:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди