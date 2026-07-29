Челси кутилмаганда Даннй Велбекк трансферини ҳал қилмоқда
Англия футболида ёзги трансфер мавсумининг энг кутилмаган келишувларидан бири рўёбга чиқиш арафасида турибди. BBC хабарига кўра, Брайтон ҳужумчиси Даннй Велбекк Лондондаги Стамфорд Бридге стадионида тиббий кўрикдан ўтиш учун рухсат олди ва Челси сафига қўшилишга тайёргарлик кўрмоқда. Ушбу тажрибали футболчининг трансфери Лондон клуби раҳбариятининг сўнгги йиллардаги ёш футболчиларга урғу бериш стратегиясидан кескин фарқ қилиши билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Челси бошқарувига келган бош мураббий Хаби Алонсо жамоанинг ёш ва барқарорлик етишмаётган таркибига тажриба олиб кириш мақсадида 35 ёшли ҳужумчини асосий номзод сифатида танлаган. Манчестер Юнайтед ва Арсенал клубларидаги фаолияти билан ҳам таниш бўлган футболчи Ғарбий Лондонда тиббий кўрикдан ўтгач, клуб билан икки йиллик шартнома имзолаши кутилмоқда. Ветеран ҳужумчи келаси ҳафта жамоанинг Гонконгдаги мавсумолди турнесига йўл олиши режалаштирилган.
Трансфер сиёсатидаги туб бурилишЎтган мавсумни Англия Премер-лигасида атиги 10-ўринда якунлаган Челси ўзининг трансфер стратегиясига ўзгартириш киритишга мажбур бўлди. Клубнинг ёшларга ҳаддан ташқари боғланиб қолгани жамоанинг совринлар учун кураша олмаслигига сабаб бўлгани ички муҳокамаларда тан олинган. Шу боис, ярим асрдан ошган тажрибага эга бўлган Даннй Велбекк каби футболчининг жалб этилиши раҳбариятнинг мақсадлари ўзгарганини кўрсатади.
Айрим мутахассислар ўртача ёшдан ошган ҳужумчининг трансферини сўроқ остига қўяётган бўлсада, Велбекк ўтган мавсумдаги кўрсаткичлари билан юқори савияда ҳали ҳам фойда келтира олишини исботлади. У ўтган мавсумда Брайтон сафида Премер-лиганинг 38 та учрашувидан 37 тасида майдонга тушиб, 13 та гол билан жамоанинг энг яхши тўпурари бўлди. Шунингдек, у 176 та юқори дивизион ўйинида 46 та гол уриб, клуб тарихидаги Премер-лигадаги энг сермаҳсул тўпурар рекордини сақлаб турибди.
…