Onix ҳайдовчиси вафот этди — кортеж ва тизимдаги бўшатишлар тафсилоти
16 июль куни Тошкент шаҳрининг Дўрмон йўли ва Ғазалкент кўчалари кесишмасида содир бўлган даҳшатли йўл-транспорт ҳодисаси оқибатида ҳалок бўлганлар сони яна биттага кўпайди. Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази хабарига кўра, Onix автомобили ҳайдовчиси олинган оғир тан жароҳатлари сабабли 27 июль куни шифохонада вафот этди.
Zamin.uz ушбу мудҳиш ЙТҲ тафсилотлари, ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинаётган кортеж тахминлари ҳамда воқеа фонида юз берган муҳим кадрлар ўзгаришини тақдим этади.
1. Шифохонадаги оғир кураш ва ошган қурбонлар сони
Эслатиб ўтамиз, 16 июль куни соат 18:30 ларда Дўрмон йўли ва Ғазалкент кўчалари кесишмасида Onix русумли автомобиль ва ЙПХ ходимларининг 3 та патруль мотоцикли тўқнашиб кетган эди.
Ҳодиса кунида мотоциклчилардан бири олган оғир тан жароҳатлари оқибатида воқеа жойида вафот этган эди. Тўқнашув оқибатида яна 4 киши — икки нафар мотоциклчи, чорраҳада навбатчиликда бўлган ЙПХ ходими ҳамда Onix ҳайдовчиси оғир аҳволда шифохонага ётқизилган эди.
27 июль куни Onix ҳайдовчисининг вафот этиши билан фожиа қурбонлари сони 2 нафарга етди. Шифохонада даволанаётган қолган уч нафар беморнинг аҳволи барқарорлашиб, умумий бўлимга ўтказилгани маълум қилинди.
Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази хабаридан:
«16 июль куни содир бўлган ЙТҲ оқибатида оғир тан жароҳати олиб, жонлантириш бўлимига ётқизилган Onix автомобили ҳайдовчиси кўрсатилган тиббий ёрдамга қарамай, 27 июль куни вафот этди. Қолган беморларнинг аҳволи яхшиланиб, умумий бўлимга ўтказилган.»
2. Кортеж тахминлари: Расмий раддия ва тармоқлардаги видеоёзув
Ҳодиса содир бўлган илк кунларданоқ ижтимоий тармоқларда ушбу ЙТҲ юқори мартабали кортежни кузатиб бориш вақтида юз бергани ҳақида хабарлар тарқалди. Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати (ЙҲХХ) эса бу маълумотларни кескин рад этиб, жамоатчиликдан асоссиз хабар тарқатмасликни сўради.
Бироқ, ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоёзувларда вазият бироз бошқачароқ акс этган:
Чорраҳада автомобиллар ва пиёдалар ҳаракати ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари томонидан тўлиқ тартибга солиб турилган;
Қора рангли фургон ва яна бир худди шу рангли автомобиль юқори тезликда чорраҳадан ўтиб кетгач, йўл очилган ва ҳаракатга рухсат берилган;
Светофорда яшил чироқ ёнгач, енгил автомобиллар ҳаракатланишни бошлаган;
Аммо шу пайтда кортеж таркибидаги қолган мотоцикллар чорраҳага кириб келган ва Onix билан тўқнашув содир бўлган.
3. Фожиа фонидаги истеъфо: Алишер Усмонов лавозимидан озод этилди
Ушбу шов-шувли ва фожиали ҳодиса фонида давлат бошқарувида муҳим кадрлар ўзгариши юз берди.
Ўзбекистон Президентининг Давлат хавфсизлик хизмати (ПДХХ) раиси Алишер Усмонов эгаллаб турган лавозимидан озод этилди. Жамоатчилик ва манбалар ушбу истеъфони бевосита Дўрмон йўлида содир бўлган ЙТҲ ва кортеж хавфсизлигини ташкил этишдаги камчиликлар билан боғламоқда.
Дўрмон йўлидаги ЙТҲ бўйича асосий фактлар ва тафсилотлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Ҳодиса вақти ва жойи
16 июль, соат 18:30, Тошкент ш., Дўрмон йўли ва Ғазалкент кўчалари кесишмаси
Иштирокчилар
Chevrolet Onix ва 3 та ЙПХ патруль мотоцикли
Қурбонлар сони
2 киши (1 нафар ЙПХ мотоцикличиси ва Onix ҳайдовчиси)
Жароҳатланганлар
3 киши (умумий бўлимга ўтказилган)
Расмий муносабат (ЙҲХХ)
Кортеж кузатуви ҳақидаги хабарлар рад этилган
Кадрлар ўзгариши
Президент ДХХ раиси Алишер Усмонов лавозимидан озод этилди
Йўллардаги хавфсизлик, махсус транспорт воситалари ва кортежлар ҳаракатини тартибга солиш бутун жамоатчилик эътиборидаги муҳим масаладир.
Ушбу таҳлилий мақолани дўстларингиз, яқинларингиз ва автомобилчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, чорраҳаларда кортежлар ва махсус транспортлар ҳаракатини тартибга солишда хавфсизликни таъминлаш учун яна қандай чоралар кўрилиши керак? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…