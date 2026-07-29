Onix ҳайдовчиси вафот этди — кортеж ва тизимдаги бўшатишлар тафсилоти

·42·Жамият
Onix ҳайдовчиси вафот этди — кортеж ва тизимдаги бўшатишлар тафсилоти

16 июль куни Тошкент шаҳрининг Дўрмон йўли ва Ғазалкент кўчалари кесишмасида содир бўлган даҳшатли йўл-транспорт ҳодисаси оқибатида ҳалок бўлганлар сони яна биттага кўпайди. Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази хабарига кўра, Onix автомобили ҳайдовчиси олинган оғир тан жароҳатлари сабабли 27 июль куни шифохонада вафот этди.

Zamin.uz ушбу мудҳиш ЙТҲ тафсилотлари, ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинаётган кортеж тахминлари ҳамда воқеа фонида юз берган муҳим кадрлар ўзгаришини тақдим этади.

1. Шифохонадаги оғир кураш ва ошган қурбонлар сони

Эслатиб ўтамиз, 16 июль куни соат 18:30 ларда Дўрмон йўли ва Ғазалкент кўчалари кесишмасида Onix русумли автомобиль ва ЙПХ ходимларининг 3 та патруль мотоцикли тўқнашиб кетган эди.

Ҳодиса кунида мотоциклчилардан бири олган оғир тан жароҳатлари оқибатида воқеа жойида вафот этган эди. Тўқнашув оқибатида яна 4 киши — икки нафар мотоциклчи, чорраҳада навбатчиликда бўлган ЙПХ ходими ҳамда Onix ҳайдовчиси оғир аҳволда шифохонага ётқизилган эди.

27 июль куни Onix ҳайдовчисининг вафот этиши билан фожиа қурбонлари сони 2 нафарга етди. Шифохонада даволанаётган қолган уч нафар беморнинг аҳволи барқарорлашиб, умумий бўлимга ўтказилгани маълум қилинди.

Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази хабаридан:

«16 июль куни содир бўлган ЙТҲ оқибатида оғир тан жароҳати олиб, жонлантириш бўлимига ётқизилган Onix автомобили ҳайдовчиси кўрсатилган тиббий ёрдамга қарамай, 27 июль куни вафот этди. Қолган беморларнинг аҳволи яхшиланиб, умумий бўлимга ўтказилган.»

2. Кортеж тахминлари: Расмий раддия ва тармоқлардаги видеоёзув

Ҳодиса содир бўлган илк кунларданоқ ижтимоий тармоқларда ушбу ЙТҲ юқори мартабали кортежни кузатиб бориш вақтида юз бергани ҳақида хабарлар тарқалди. Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати (ЙҲХХ) эса бу маълумотларни кескин рад этиб, жамоатчиликдан асоссиз хабар тарқатмасликни сўради.

Бироқ, ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоёзувларда вазият бироз бошқачароқ акс этган:

  • Чорраҳада автомобиллар ва пиёдалар ҳаракати ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари томонидан тўлиқ тартибга солиб турилган;

  • Қора рангли фургон ва яна бир худди шу рангли автомобиль юқори тезликда чорраҳадан ўтиб кетгач, йўл очилган ва ҳаракатга рухсат берилган;

  • Светофорда яшил чироқ ёнгач, енгил автомобиллар ҳаракатланишни бошлаган;

  • Аммо шу пайтда кортеж таркибидаги қолган мотоцикллар чорраҳага кириб келган ва Onix билан тўқнашув содир бўлган.

3. Фожиа фонидаги истеъфо: Алишер Усмонов лавозимидан озод этилди

Ушбу шов-шувли ва фожиали ҳодиса фонида давлат бошқарувида муҳим кадрлар ўзгариши юз берди.

Ўзбекистон Президентининг Давлат хавфсизлик хизмати (ПДХХ) раиси Алишер Усмонов эгаллаб турган лавозимидан озод этилди. Жамоатчилик ва манбалар ушбу истеъфони бевосита Дўрмон йўлида содир бўлган ЙТҲ ва кортеж хавфсизлигини ташкил этишдаги камчиликлар билан боғламоқда.

Дўрмон йўлидаги ЙТҲ бўйича асосий фактлар ва тафсилотлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Ҳодиса вақти ва жойи

16 июль, соат 18:30, Тошкент ш., Дўрмон йўли ва Ғазалкент кўчалари кесишмаси

Иштирокчилар

Chevrolet Onix ва 3 та ЙПХ патруль мотоцикли

Қурбонлар сони

2 киши (1 нафар ЙПХ мотоцикличиси ва Onix ҳайдовчиси)

Жароҳатланганлар

3 киши (умумий бўлимга ўтказилган)

Расмий муносабат (ЙҲХХ)

Кортеж кузатуви ҳақидаги хабарлар рад этилган

Кадрлар ўзгариши

Президент ДХХ раиси Алишер Усмонов лавозимидан озод этилди

Йўллардаги хавфсизлик, махсус транспорт воситалари ва кортежлар ҳаракатини тартибга солиш бутун жамоатчилик эътиборидаги муҳим масаладир.

Ушбу таҳлилий мақолани дўстларингиз, яқинларингиз ва автомобилчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, чорраҳаларда кортежлар ва махсус транспортлар ҳаракатини тартибга солишда хавфсизликни таъминлаш учун яна қандай чоралар кўрилиши керак? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

ОниксТошкентЗамин.уз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ер бўйича ноқонуний схемалар: Бухоро ва Қашқадарёда мансабдорлар ушланди!Ер бўйича ноқонуний схемалар: Бухоро ва Қашқадарёда мансабдорлар ушланди!Бугун, 12:19«СЭС» тизимида занжирли ҳибслар: Тўртта вилоятда пул талаб қилган ходимлар қўлга олинди«СЭС» тизимида занжирли ҳибслар: Тўртта вилоятда пул талаб қилган ходимлар қўлга олиндиБугун, 11:43Таълим тизимида янги талаб: Сертификати бўлмаган чет тили ўқитувчилари ишдан бўшатиладиТаълим тизимида янги талаб: Сертификати бўлмаган чет тили ўқитувчилари ишдан бўшатиладиБугун, 10:55Самарқанд вилоятида овқатланиш шаҳобчасидаги катта ёнғин 50 дақиқада ўчирилдиСамарқанд вилоятида овқатланиш шаҳобчасидаги катта ёнғин 50 дақиқада ўчирилдиБугун, 05:36Наманганда бир кунда 4 киши дарёда чўкиб кетдиНаманганда бир кунда 4 киши дарёда чўкиб кетдиБугун, 00:53Футболчи Ҳожимат Эркинов оила қурди (видео)Футболчи Ҳожимат Эркинов оила қурди (видео)Кеча, 23:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди